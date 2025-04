Love Death and Robots, Netflix’in yetişkinlere özel sunduğu en özgün animasyon dizilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gerek görsel dili, gerekse hikaye çeşitliliği ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen bu yapım, 4. sezonuyla geri dönüyor. Bilim kurgu, korku, hiciv ve fanteziyi harmanlayan bu antoloji dizisi, kısa ve bağımsız hikâyeleriyle türün sınırlarını zorluyor. Peki, Love Death and Robots ne zaman çıkacak?

Love Death and Robots Sezon 4 fragmanı geldi!

Bilim kurgu, korku, hiciv ve fanteziyi harmanlayan Love Death and Robots, 4. sezonuyla geri dönüyor. Yayınlanan fragman, sezonun yine çarpıcı ve sıra dışı hikâyeler barındıracağını gösteriyor. Özellikle dinozorlarla dövüşen cyborg karakterler, dev bebekler, uzaylı istilaları ve kukla görselliğiyle sunulan müzikal sahneler yeni sezonda izleyicinin dikkatini çekecek gibi duruyor.

Love Death and Robots Dizisinin Konusu Ne?

Love Death and Robots, her biri farklı bir evrende geçen kısa animasyon hikâyelerinden oluşan bir antoloji dizisi. Her bölüm farklı bir bilim kurgu, fantastik ya da korku teması işleyerek izleyiciye benzersiz deneyimler sunuyor. Dizide robotlar, uzaylılar, sibernetik canlılar, distopik gelecekler ve daha fazlası karşımıza çıkıyor.

Love Death and Robots 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix, uzun bir bekleyişin ardından Love Death and Robots 4. sezonunun 15 Mayıs’ta yayınlanacağını resmen duyurdu. Yeni sezonda izleyicileri 10 yeni kısa bölüm bekliyor. Love Death and Robots, alışılmış dizi formatlarından sıkılan ve farklı türleri keşfetmek isteyenler için yine vazgeçilmez bir seçenek olacak.

