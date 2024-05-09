Yeni Superman filminden ilk görsel paylaşıldı. Galaksinin Koruyucuları serisi ile tanınan ünlü yönetmen James Gunn‘ın kamera arkasına geçtiği yeni Superman filmi, DC evreninin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu film, DC Sinematik Evreni için yeni bir başlangıç olacak. Hepimizin görmeyi beklediği Henry Cavill yeniden Superman kostümünü giyecek mi? İşte yeni Superman filminden ilk görsel.

James Gunn Yönetmen Koltuğunda: Yeni Superman Filminde Henry Cavill Olacak mı?

Gunn, filmle ilgili heyecanı canlı tutmak için çekimlerden görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Bugün de sosyal medya hesaplarından filmdeki ilk görseli paylaştı. Bu görselde, Superman rolünü genç oyuncu David Corenswet‘in üstlendiği görülüyor. Ancak ne yazık ki, yakında baba olmaya hazırlanan Henry Cavill artık Superman kostümünü giymeyecek.

Corenswet’in giydiği Superman kostümü, önceki versiyonlardan oldukça farklı görünse de bazı klasik unsurları da barındırıyor. Zack Snyder’ın tasarladığı gerçekçi kostümlerden farklı olarak, Gunn klasik çizgi roman görünümüne modern bir dokunuş getirmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Bu yeni kostümde klasik kırmızı mayonun ve altın kemerin varlığı dikkat çekiyor. Bu biraz daha çizgi roman tadında bir kostüm olmuş.

İlk görselde öne çıkan bir diğer detay ise arka planda yer alan lazer topu. Bu topun kimin tarafından yönlendirildiği belirsiz olsa da, yeşil bir hüzme tarafından karşılandığı görülüyor. Bu detay, filmde Ryan Reynolds ile tanıdığımız Green Lantern karakterinin de yer alacağına işaret ediyor. İlk görseldeki yeşil hüzmenin bir Green Lantern’e ait olabileceği düşünülüyor.

Yeni Superman Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Superman filmi, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek. Filmde David Corenswet’e Lois Lane rolünde Rachel Brosnahan ve Lex Luthor rolünde Nicholas Hoult eşlik edecek. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce gibi başka tanıdık isimler de yer alacak.

James Gunn’ın yönettiği Superman filmi, DC evreninin geleceğine büyük bir merakla bakılıyor. Heyecanla beklenen bu yapıtın, sinema dünyasına yeni bir soluk getireceği düşünülüyor. Bizler de DC Sinematik Evreni için yeni bir başlangıç olan bu filmi oldukça merak ediyoruz.

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