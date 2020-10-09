The Medium’un çıkış tarihi belli oldu

Microsoft, bulut tabanlı oyun akış hizmeti olan xCloud platformunu iOS ve iPadOS ekosistemine getirmenin yolunu buldu. Kaynaklardan edinilen raporlara göre şirket, xCloud’u web üzerinden iPhone ve iPad’lerde çalıştıracak.

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Microsoft, xCloud servisini gelecek yılın başlarında iOS ve iPadOS işletim sistemlerine getirebilmek için “doğrudan tarayıcı tabanlı bir çözüm” üzerinde çalışıyor. The Verge ekibinin Microsoft’a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi, xCloud’un iOS ve iPadOS cihazlarında çalışacak özel bir web sürümünü geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Ek olarak Microsoft’un bir uygulama üzerinde de çalıştığı da bildiriliyor.

Microsoft xCloud deneyimini iOS’e getirmenin yolunu buldu

Microsoft’un oyun şefi Phil Spencer, geçtiğimiz tarihte düzenlenen bir toplantıda şirketin tarayıcı tabanlı xCloud çalışmasını açıkladı. Spencer, toplantı sırasında “Kesinlikle iOS’te kendimize yer edineceğiz. Game Pass ile iPhone ve iPad’lerde olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu noktada Microsoft, Apple cihazlar için xCloud’un web tabanlı bir sürümünü 2021 yılında piyasaya sürerek App Store kurallarını bir şekilde atlayacak. Benzer bir hamleyi Amazon da Luna‘da yapmıştı.

Microsoft, Apple’ın bulut tabanlı oyun hizmetlerine yönelik katı kurallarından dolayı bu sene xCloud hizmetini iOS kullanıcılarına sunamadı, ancak görünen o ki gelecek yıl bu durum bir şekilde değişecek. Aslında Apple, geçtiğimiz ay App Store yönergelerini güncelleyerek, oyun akış hizmetlerine belirli kurallar çerçevesinde izin vermişti; fakat Microsoft bu kuralları müşteriler için kötü bir deneyim olarak nitelendiriyor.