Oyun
The Medium’un çıkış tarihi belli oldu
Orijinal oyun tarzıyla korku oyunu sevenlerin ilgisini çeken The Medium‘un çıkış tarihi belli oldu. Cadılar Bayramı‘na yetişemese de bu yıl içinde çıkacak oyunun piyasaya sürülme tarihi 10 Aralık olarak açıklandı.
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The Medium, farklı oyun tarzıyla, 2 dünya arasında yaşattığı korkuyla türü sevenlerin merakla beklediği bir yapım. Xbox Series X, Series S ve PC için piyasaya çıkacak oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir video yayımlandı.
10 Aralık‘ta piyasaya çıkacak olan yapım, çıktığı gün Gamepass üyelerinin erişimine sunulacak. Oyunu ön siparişle almak isterseniz oyunun fiyatı Xbox Store‘da 127,12 TL, Steam‘de ise 69,30 TL. Oyunun müzikleriyle havaya girmek isterseniz bu müzikleri Steam‘den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Apple
Microsoft xCloud servisini web üzerinden iOS’e getiriyor!
Microsoft, bulut tabanlı oyun akış hizmeti olan xCloud platformunu iOS ve iPadOS ekosistemine getirmenin yolunu buldu. Kaynaklardan edinilen raporlara göre şirket, xCloud’u web üzerinden iPhone ve iPad’lerde çalıştıracak.
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Microsoft, xCloud servisini gelecek yılın başlarında iOS ve iPadOS işletim sistemlerine getirebilmek için “doğrudan tarayıcı tabanlı bir çözüm” üzerinde çalışıyor. The Verge ekibinin Microsoft’a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi, xCloud’un iOS ve iPadOS cihazlarında çalışacak özel bir web sürümünü geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Ek olarak Microsoft’un bir uygulama üzerinde de çalıştığı da bildiriliyor.
Microsoft xCloud deneyimini iOS’e getirmenin yolunu buldu
Microsoft’un oyun şefi Phil Spencer, geçtiğimiz tarihte düzenlenen bir toplantıda şirketin tarayıcı tabanlı xCloud çalışmasını açıkladı. Spencer, toplantı sırasında “Kesinlikle iOS’te kendimize yer edineceğiz. Game Pass ile iPhone ve iPad’lerde olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
Bu noktada Microsoft, Apple cihazlar için xCloud’un web tabanlı bir sürümünü 2021 yılında piyasaya sürerek App Store kurallarını bir şekilde atlayacak. Benzer bir hamleyi Amazon da Luna‘da yapmıştı.
Microsoft, Apple’ın bulut tabanlı oyun hizmetlerine yönelik katı kurallarından dolayı bu sene xCloud hizmetini iOS kullanıcılarına sunamadı, ancak görünen o ki gelecek yıl bu durum bir şekilde değişecek. Aslında Apple, geçtiğimiz ay App Store yönergelerini güncelleyerek, oyun akış hizmetlerine belirli kurallar çerçevesinde izin vermişti; fakat Microsoft bu kuralları müşteriler için kötü bir deneyim olarak nitelendiriyor.
Oyun
Razer BlackWidow V3 mekanik klavye tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen firmalardan Razer, kablolu yeni mekanik klavyesini tanıttı. Geçtiğimiz ay BlackWidow Pro kablosuz mekanik klavyesini tanıtan şirket, şimdi de Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesini tanıttı.
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Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesi neler sunuyor?
Yeni tanıtılan BlackWidow V3, kablosuz model BlackWidow Pro’yla oldukça benzer özelliklere sahip. Mekanik klavyede Razer’ın kendi ürettiği 80 milyon basım ömrüne sahip mekanik anahtarlar kullanılıyor. Daktilo benzeri yüksek tuş sesi isteyenler için yeşil anahtar, daha sessiz tuş sesi isteyenler için sarı anahtar olmak üzere iki farklı mekanik anahtar seçeneği oyunculara sunulmuş. Razer’ın imzası olan Chroma RGB aydınlatmaya sahip klavye, önceki versiyona göre daha parlak bir aydınlatmaya sahip. Tuş baskılarında özel bir teknik kullanıldığını söyleyen Razer, yüzlerce saat kullanımda bile baskıların silinmeyeceğini vaat ediyor.
Kablo yönlendirmelere sahip gövde, alüminyum malzemeden üretilmiş. Ayrıca klavye manyetik bilek desteğine sahip. 1000 Hz tepki süresine sahip mekanik klavye, 5 adet farklı profile destek veriyor. Sağ üst köşede bulunan dijital tekerlekle birlikte profiller arası geçiş yapmak mümkün. Dijital tekerleğe birçok farklı fonksiyon atamak mümkün. Razer BlackWidow V3 150 Euro fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak. Numerik tuş takımına ve dijital tekerleğe sahip olmayan BlackWidow V3 Tenkeyless modeli ise 110 Euro fiyat etiketine sahip.
Oyun
Next-Gen NBA 2K21 videosu yayımlandı
NBA 2K serisinin son oyunu olan NBA 2K21 geçtiğimiz ay piyasaya sürülmüştü. 2K bugün yeni nesil konsollarda boy gösterecek 2K21 için bir oyun içi video yayımladı. Video oldukça etkileyici gözüküyor.
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NBA 2K21, önceki serilere çok büyük yenilikler getirmediği için olumsuz eleştiriler almıştı. Ancak oyunun yeni nesil versiyonu en azından grafik anlamında yenilikler sunuyor. Oyunun genel grafik kalitesi büyük bir gelişim göstermiş, ancak seyircilerin ve korttaki diğer unsurların gerçeğe oldukça yaklaşması daha da etkileyici gözüküyor. Grafik kalitesi gelişiminde şirket oldukça iyi çalışmış, sadece en ünlü oyuncuların görünümleri değil, daha az tanınan oyuncuların görünümleri ile de oldukça uğraşılmış.