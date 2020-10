iPhone 12 serisi, fiyat ve renk seçenekleriyle ortaya çıktı!

Oppo A73 5G modelini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa için hazırlanan modelin 5G özellikli versiyonunda bazı değişiklikler yer almakta.

Oppo, akıllı telefon dünyasına farklı farklı yeni cihazlar getirmeye devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz hafta, A73 modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, şimdi de aynı cihazın 5G özellikli versiyonunu geliştiriyor. Oppo A73 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firmanın yeni cihazı hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Twitter’da Sudhanshu isimli bir kullanıcı yaptığı paylaşım ile birlikte akıllı telefonun hem teknik özelliklerini hem de tasarım detaylarını takipçileri ile paylaştı. İşlemci tarafında 5G özelliği nedeniyle farklılıklar bulunan akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının olacağı öğrenildi.

OPPO A73 5G press renders and specs for Europe

-Neon and Black colors

-Will cost €299 pic.twitter.com/dPJEB7hC1m

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) October 8, 2020