iPhone 12 serisi, fiyat ve renk seçenekleriyle ortaya çıktı!

iPhone 12 lansmanında tanıtılmak üzere ortaya çıkan çeşitli ürün spekülasyonları vardı. Canlı etkinlik tarihi Apple tarafından 13 Ekim olarak açıklandı ve ürün detayları netlik kazandı.

İlginizi çekebilir: Çentikli iPhone tasarımı, 2 nesil daha devam edecek!

reklam

Apple’ın yeni ürünleri neler?

Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yaklaşan iPhone 12 serisine ilişkin bir dizi söylenti ve spekülasyon oldu. Apple, bu yılki ikinci sonbahar konferansı için davet mektubunu resmi olarak yayınladı. Şirket, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’da Apple Park’ta çevrimiçi canlı yayın şeklinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hepimiz şirketin bu etkinlikte iPhone 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak Apple’ın yeni akıllı telefon serisi yalnız olmayacak. İşte beklenen iPhone 12 lansmanında görebileceğimiz yeni ürünler;

AirPods Studio

Apple, AirPods serisine ait üst düzey kulaklıklar geliştiriyor. AirPods Studio’nun 349 $ fiyat etiketi ile geleceğine dair söylentiler var. Ayrıca retro tarzı bir tasarımın yanı sıra aktif bir gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.

Raporlara göre, AirPods Studio bu yılın sonundan önce çıkacak, bu nedenle Ekim etkinliği Apple’ın bunları tanıtması için ideal bir zaman olacak.

AirTags

AirTags, iPhone, iPad ve Mac’in “Bul Uygulaması” ile kullanılabilmeleri için cüzdanlar ve anahtarlar gibi öğelere eklenebilen, Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan Bluetooth izleyicisidir. Bu cihazla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen iPhone 12 etkinliğinde tanıtılabilir.

HomePod Mini

Apple yakında daha küçük ve daha ucuz bir HomePod’u satış listesine ekleyecek. Bu yeni daha ucuz seri, mevcut HomePod ile bir ürün grubu oluşturacak. Bu cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine dair de spekülasyonlar var. Apple’ın 13 Ekim etkinliğinde bu cihazla ilgili daha fazla şey duymayı umuyoruz.

ARM Mac

Apple’ın bu yıl ilk ARM tabanlı Mac serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seriyi güncellenmiş bir MacBook Air ve yeniden tasarlanmış bir 23 veya 24 inç iMac biçiminde görünebiliriz.

iPhone 12

Elbette etkinliğin kahramanı olarak iPhone 12 serisini göreceğiz. Bu yıl üç boyutta, dört iPhone’un çıkması bekleniyor. iPhone 12, 5,4 ve 6,1 inç seçenekleriyle daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli olacak. 5.4 inçlik iPhone, Apple tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en küçük iPhone olacak. Bu telefonun iPhone 12 Mini adını alacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın üst düzey amiral gemisi modelleri, ‌iPhone 12‌ Pro ve ‌iPhone 12‌ Pro Max olarak adlandırması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelleri, 6.1 ve 6.7 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekran boyutuna sahip 6.7 inçlik iPhone olacak.