The Last of Us Remake için çalışmalar başladı!

The Last of Us ile alakalı bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Naughty Dog yapımı seri başarıları ile adından sıkça söz ettirmişti bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde serinin birinci oyunu için ortaya atılan iddia oyun dünyasını karıştırmayı başardı. Bloomberg’de yer alan habere göre Sony ve Naughty Dog ilk oyunun “Remake” sürümü için kolları sıvadı. Oyun PlayStation 5 için yeniden piyasaya çıkacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Bilgisayar sevkiyatları, bileşen sıkıntısına rağmen artış gösterdi!

reklam

The Last of Us Remake mi geliyor?

Oyun dünyasında, yapımlar git gide teknik açıdan mükemmelleşiyor. Gerek sinematik yeterlilik olsun gerekse de gerçek dünya deneyimi ile oyuncular son yıllarda çok kaliteli yapımlarla karşılaşmaktalar. Bu yapımlar arasında da kuşkusuz The Last of Us serisi yer alıyor. Tek kişilik oynanışı ve etkileyici hikayesi nedeniyle hayranların beğenisini toplayan oyun çıkış yaptığı 2013 yılından bu yana hala övgüleri kazanabilmekte. Seri geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ikinci oyunu ile artık teknolojik anlamda da gerçekten damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bazı iddialara göre firma serinin ilk oyununu da yeni nesle uygun hale getirmek istiyor. Bloomberg’de yer alan habere göre Naughty Dog ve Sony, bu yeni proje için kolları sıvadı. Başlarda Sony kendi içerisinden bir grup ile bu projeyi gerçekleştirmek istemiş. Ancak firma içi ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle, Sony geliştirici firma Naughty Dog‘dan yardım istemek durumunda kalmış.

reklam

The Last of Us ve Uncharted oyunları ile birlikte oyun dünyasının önemli bir yere sahip olan Naughty Dog, serinin hayranlarını yeniden heyecanlandırmayı başardı. Bununla birlikte projeye dahil olan Naughty Dog, Sony içerisinde yine krize neden olmuş. Ortaya çıkan bilgilere göre firma içerisinde başlangıçta projeyi bitirmeye çalışan grup, geri plana atıldıklarını düşünerek, rahatsızlıklarını dile getirmişler. Dedikodudan ibaret olan bu gelişmeler ile alakalı henüz kesin bir açıklama iki taraftan da gelmedi. Ancak The Last of Us Part II‘nin başarısı nedeniyle, bu yeniden düzenlenecek ilk oyun için beklentiler bir hayli fazla. İlk olarak PlayStation 3 oyun konsollarına çıkan birinci oyun, daha sonra PlayStation 4 için “Remastered” versiyonu ile oyun dünyasının karşısına çıktı. Şimdi de PlayStation 5 sürümü için “Remake” adıyla çıkacak oyunda tam olarak nelerin değişeceği bilinmiyor. Zira “remake” ve “remastered” birbirinden tamamen farklı kavramlar. “Remake” adı, günümüz oyun dünyasında tamamen baştan yapılan oyunlar için kullanılmakta. “Remastered” kavramı ise küçük düzenlemeler ile daha modern hale gelen oyunlar için kullanılıyor.

The Last of Us Remake çıkış tarihi ne zaman?

Bloomberg’in haberine göre şirket içi büyük krizlere neden olan yapımın ne zaman geleceği belli değil. Ancak Naughty Dog‘un olaya el atması ile birlikte oyunun en azından önümüzdeki sene piyasaya çıkma ihtimali var. Hali hazırda yeni bir oyun geliştirmeyen firma bu oyuna kanalize olmuş gibi gözüküyor. Firma daha önceden yaptıkları açıklama ile Uncharted 5‘i geliştirmeyeceklerini duyurdu. Ayrıca serinin üçüncü oyunu ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmadı. Hal böyle olunca The Last of Us Remake için çok uzun süreler beklememize gerek kalmayacak. Bununla birlikte Naughty Dog, bir ihtimal de olsa seri için çok oyunculu bir yapım geliştirebilir. Ancak kesinleşmiş bir durum henüz söz konusu değil. Bu yüzden gözler şimdilik “Remake” adıyla çıkacak oyuna döndü. Oyunun en azından serinin ikinci oyunundaki teknik seviyeye ulaşması bekleniyor.

Hali hazırda ilk oyunun yeni versiyonu için hayranların beklentileri artarken, bir de Part II‘nin yeni nesle gelme durumu ile karşı karşıyayız. Sony kendi içinde oluşturduğu bir diğer ekiple birlikte serinin ikinci oyununu yeni nesle kazandırmayı amaçlıyor. Oyunun bu yılın sonlarına doğru PlayStation 5 için çıkış yapacağı iddia ediliyor. Tüm bunların yanı sıra, The Last of Us için oyun dışında da gelişmeleri devam ediyor. Sevilen oyun serisinin bildiğiniz üzere yakında dizisi çıkacak. Dizinin başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunmakta. Reytingi yüksek başroller ile izleyici karşısına geçecek dizi ile alakalı beklentiler oldukça yüksek. Bakalım The Last of Us markası hayranlarını her alanda memnun etmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.