Donanım
Bilgisayar sevkiyatları, bileşen sıkıntısına rağmen artış gösterdi!
International Data Corporation (IDC) tarafından derlenen istatistikler, yılın ilk çeyreğinde bilgisayar arzının arttığını gösteriyor. Bununla birlikte, bileşen sıkıntısına rağmen bilgisayar sevkiyatları da hızla arttı. Veriler, masaüstü bilgisayarları, çeşitli sınıflardaki dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını içeriyor. X86 mimarisine sahip olan tabletler ve sunucular bu raporda yer almıyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Bilgisayar sevkiyatları, paylaşılan rapora göre nasıl bir grafik çiziyor?
Ocak ayından mart ayına kadar olan dönemde, dünya genelinde 83.98 milyon masaüstü bilgisayar satışı gerçekleşti. Bu veriler, önceki yıla kıyasla önemli ölçüde artış olduğunu gösteriyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde 53.12 milyon adet masaüstü bilgisayar satıldı. Buradan yola çıkacak olursak bu yıl, önceki yıla oranla bilgisayar satışlarında %55.2 artış mevcut. IDC’nin Mobil Cihaz Araştırma Müdürü Jitesh Ubrani, önemli açıklamalar yaptı. Ubrani, “Geçtiğimiz yıl yetiştirilemeyen sevkiyatlar, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Ayrıca salgının getirdiği ilave talepler de satış hacmini arttırmaya devam etti.” dedi. Ayrıca Ubrani, “Salgınla birlikte başlayan, ortalama satış fiyatlarının artışına sebep olan bileşen kıtlığı ve lojistik sorunlar devam ediyor.” uyarısını yaptı.
Analistler, pazarın hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, elektronik bileşenlerin yetersizliği ve tedarik zincirlerindeki aksama devam ediyor. Bu tablonun ortaya çıkması, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve uzaktan çalışma olanaklarının arttırılması ile açıklanmakta.
Önde gelen tedarikçiler sıralamasında ilk sırada, küresel bilgisayar endüstrisinin neredeyse dörtte birini kontrol eden Lenovo var. Lenovo‘nun pazar hacmi yılın ilk çeyreğinde %24.3 oldu. Ardından %22.9 ile ikinci sırada HP bulunmakta. Üçüncü sırada ise dizüstü bilgisayarlarda ekran kalitesiyle öne çıkan ve %15.4 pazar hacmine sahip olan Dell geliyor. Dördüncü ve beşinci sırada ise %8 ve %7 oranlarla Apple ile Acer var. Böylece diğer tüm markalar, pazarın diğer %22.5′lik oranını temsil ediyor.
Tedarik sıkıntısı gelecekte çözüme kavuşacak mı?
IDC‘nin Mobil Cihaz Araştırma Müdür Yardımcısı Ryan Reith, “2021’e girerken bilgisayarların iş, eğitim ve genel kullanım oranı arttı. Yarı iletken alanında devam eden tedarik sıkıntısı, satıcıların envanterini yeniden doldurma ihtimalini azaltıyor. Ayrıca müşterilerin siparişlere ulaşması da zor bir hale geliyor. PC tarafında köklü bir değişimin gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda daha olumlu bir sonuçla bizleri karşılayacak. İş, eğitim ve tüketicinin beklenen daha çok talep oluşturması dengeyi bozdu. Birçok ülke salgından sonra açılmış olsa da yarı iletken sıkıntısı maalesef devam ediyor. Bileşen kıtlığı, 2021’in büyük çoğunluğunda yüksek ihtimalle tartışma konusu olmaya devam edecek. Ancak daha önemli olan soru, bilgisayar talebinin 2-3 yıl içerisinde hangi yöne evrileceğidir.” açıklamasını yaptı.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Günümüzde akıllı telefonlar için geliştirilen 5G mobil çipler, Qualcomm ve MediaTek önderliğinde aktif bir şekilde üretiliyor. Ancak akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek için kendi mobil çiplerini geliştirmeye çalışıyorlar. Huawei, Samsung ve Apple kendi mobil yonga setlerini geliştiren nadir firmalardandır. Şimdi ise Oppo ve Xiaomi, bu pazara girmeye hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 6 serisi, 3C sertifikası aldı!
Xiaomi ve Oppo’nun mobil çip pazarındaki hedefi nedir?
Geçtiğimiz yıl Oppo‘nun kendi çipini geliştirmeye çalıştığını öğrenmiştik. Hatta firmanın bu konuyla ilgili çeşitli fonlara yatırım yaptığı da çokça konuşulmuştu. Xiaomi ise 2017 yılında kendi çiplerini geliştirip piyasaya sürmeyi denedi. Ancak şirket, tek bir çip ile sınırlı kaldı ve herhangi bir çip tanıtmadı. Yine de Xiaomi, kendi çipini üretme fikrinden vazgeçmediğini ve bu konuda çalıştığını verdiği röportajlarda belirtti. Şimdi ise ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi ve Oppo’nun kendi çiplerini tasarlamaya yakın olduğunu gösteriyor. Yonga setlerinin tanıtımı, 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başında gerçekleşecek.
Yonga seti üreticisi UNISOC’un şirketlere işlemci oluşturmada yardımcı olduğu söylentisi bazı sızıntı kaynaklarınca onaylandı. Bu firmanın değer ve işlemci üretmedeki başarısı göz önüne alındığında daha iyi seçeneklerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu seçimin temel sebebi, UNISOC’un Çinli bir üretici olmasıdır. Şirketlerin yeni amacı, Çin’deki yarı iletken endüstrisini çok daha iyi bir seviyeye yükseltmek. Çinliler, mikro devreleri kendi başlarına seri üretmeye başlamak için büyük fonlar yatırıyorlar. Bununla birlikte TSMC ve Samsung’un tekelinde olan bu sektörde yeni bir oluşum göreceğiz.
Xiaomi ve Oppo’nun yakın zaman içerisinde yeni yonga setiyle akıllı telefon piyasaya sürmesi beklenmiyor. Bu çiplerin üretimi, hem zaman hem de para açısından oldukça zahmetli ve maliyetli bir süreç. Qualcomm ve MediaTek olmadan Xiaomi ve Oppo’nun akıllı telefon sektörüne devam etmesi yakın vadede mümkün gözükmüyor.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan raporlarda, Oppo başkanının çip üretme taahhüdünü onayladığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte marka, mobil işlemci geliştirmek için önemli tedarikçilerle çalışmaya başladığını da duyurdu. Son zamanlarda Oppo’nun, işlemci geliştirilmesinde yardımcı olacak personeller aradığını da hatırlatmak gerek. MediaTek’in eski çalışanlarının bu projenin başında olacağı bilinmekte. Ayrıca UNISOC mühendisleri de projenin “beyni” olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte Oppo, HiSilicon ve Qualcomm’dan da uzmanları kendi saflarına çekmek istiyor.
Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Surge C1 çipi hangi özelliklere sahip?
Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.
Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.
- Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.
- Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.
- Doğru otomatik pozlama yeteneği
Önümüzdeki haftalarda, çip pazarına geri dönen Xiaomi ve yeni girecek olan Oppo’nun yeni yonga setleriyle ilgili yeni bilgiler edinmeyi bekliyoruz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Donanım
ARMv9 mimarisi, resmi olarak duyuruldu!
ARM firması, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar piyasasını değiştirecek yeni nesil ARMv9 mimarisini resmi olarak tanıttı. ARM, son yıllarda yaptığı atılımlar ile teknolojiyi yeniden şekillendiriyor. İlk ARM tabanlı bilgisayarlar da bunun en net kanıtı. Bugün ise ARM çekirdekli işlemcilerin geleceği için yeni bir standart belirleyen özel bir mimari duyuruldu. Yeni nesil ARMv9 mimarisi, önümüzdeki 300 milyar ARM tabanlı yonganın kalbinde yer alacak. Mevcut ARMv8 mimarisi, 2011 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu mimari ile 32 bit teknolojilerin yerini 64 bit teknolojiler almaya başladı. Son beş yılda ise 100 milyardan fazla ARMv8 tabanlı mobil cihaz satışı gerçekleşti.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!
ARMv9 mimarisi ne gibi yenilikler sunacak?
Yeni mimari, güvenlik, vektör işleme ve makine öğrenimine odaklanmakta. Ayrıca firma, yeni nesil Gizli Bilgi İşlem Mimarisi olan CCA’yı da tanıttı. CCA, kod ve verileri tehlikeli yazılımlardan koruyabilen donanım tabanlı bir güvenlik ortamıdır. Önemli verilerin güvenliği için Realms, güvenli bir yürütme ortamı sunmakta. Hatta yeni güvenlik sistemleri ile işletim sistemi bile bu güvenlik katmanlarından geçemiyor. Güvenlik açıkları bulunan eski işletim sistemlerinde bile kullanıcı verileri ve uygulama kodları güvende olacak.
Fujitsu, ölçeklenebilir vektör uzantısı (SVE) oluşturmak için ARM ile birlikte çalıştı. Şirket, Fugaku süper bilgisayarlarında bu sistemi kullandığı için yeni sistemi ilk deneyimleyen firma oldu. ARMv9, CPU, GPU ve NPU için geliştirilen SVE2’yi de mimarisine katıyor. Özellikle matris çarpımı konusunda bu yeni teknoloji oldukça önemli bir yer tutacak. Ayrıca makine öğreniminde de bundan faydalanabilme imkanı mevcut. SVE2, 128 bit ile 2048 bit arasında değişen vektörleri işleyebilecektir.
İlk ARMv9 CPU’ları çok yakında piyasada göreceğiz. Bununla birlikte ilk iki nesil şimdiden tasarlanmaya başladı. İkinci nesilde performans, mevcut Cortex tasarımlarına göre %30 artış gösterecek. İkinci nesil Makalu, 32 bit yazılım desteğini bırakan ilk Cortex-A çekirdeği olacak. Şirketler bunun için gerekli hazırlıkları yapıyor. Örneğin Google Play Store, birkaç yıldır 32 bit uygulamaları mağazasına kabul etmiyor. Hatta 1 Ağustos 2021’den itibaren Google Play Store, 32 bit destekli uygulamaları tamamen kaldıracak.
ARM ayrıca, gelecekte Mali GPU’lar için planladığı bazı yenilikleri açıkladı. Açıklamaya göre şirket, halihazırda ışın izleme, değişken oranlı gölgeleme ve diğer gelişmiş izleme teknikleri üzerinde çalışıyor. Işın izleme özelliğine sahip ilk mobil GPU’ların yakında gelmesini bekliyoruz. Tüm sektörün bu yeni standartlara ayak uydurması gerekiyor. Ancak ARMv9 tabanlı ilk yonga setlerinin bu yılın ortasında çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Tahminler, bu yonga setlerinin 2022 yılında aktif bir şekilde kullanılacağı yönünde. Firmanın Google, Fujitsu, Samsung, MediaTek, TSMC, NVIDIA ve daha birçok şirket ile anlaşması mevcut. Sektörün önde gelen firmalarının bu yeni teknoloji ile ilgili atacağı adımları merakla bekliyoruz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ilk görüntüleme çipini piyasaya sürdü!
Geçtiğimiz iki gün içerisinde o kadar çok Xiaomi ürünü piyasaya çıktı ki lansmanda tanıtılan bazı ürünler kullanıcıların gözünden kaçtı. İlkbahar konferansının ikinci turunda firma, Surge C1 adlı ikinci çipini duyurdu. Şu anda akıllı telefon üreticilerinin temel teknoloji olan çipler konusunda ustalaşması oldukça önemli. Bu anlamda Surge C1, Xiaomi’ye bağımsızlık kazandırmasa da ciddi bir övgüyü hak ediyor. Üstelik bu çip, Xiaomi’nin ilk profesyonel görüntüleme çipi ünvanını da aldı.
İlginizi çekebilir: Huawei MatePad Pro 2, HarmonyOS işletim sistemiyle geliyor!
Surge C1, kullanıcılara neler vadediyor?
Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.
Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.
- Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.
- Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.
- Doğru otomatik pozlama yeteneği
Bu çipi kullanan ilk akıllı telefon, Xiaomi Mi Mix Fold olacak. Böyle güçlü bir telefonda bile bu çipi görüyor olmamız, ileride başka cihazlarda da göreceğimiz anlamına geliyor. Lei Jun, “Yenilikçi teknolojilerin zirvesine tırmanmak istiyoruz.” dedi. Ayrıca şirketin, keşiflerini ve teknolojik gelişmelerini de devam ettireceğini belirtti.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
-
-
Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
The Last of Us Remake için çalışmalar başladı!
Bilgisayar sevkiyatları, bileşen sıkıntısına rağmen artış gösterdi!
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
Realme 8 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
MediaMarkt’ta Ramazan Fırsatları Başladı
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.