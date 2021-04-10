Bilgisayar sevkiyatları, bileşen sıkıntısına rağmen artış gösterdi!

International Data Corporation (IDC) tarafından derlenen istatistikler, yılın ilk çeyreğinde bilgisayar arzının arttığını gösteriyor. Bununla birlikte, bileşen sıkıntısına rağmen bilgisayar sevkiyatları da hızla arttı. Veriler, masaüstü bilgisayarları, çeşitli sınıflardaki dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını içeriyor. X86 mimarisine sahip olan tabletler ve sunucular bu raporda yer almıyor.

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Bilgisayar sevkiyatları, paylaşılan rapora göre nasıl bir grafik çiziyor?

Ocak ayından mart ayına kadar olan dönemde, dünya genelinde 83.98 milyon masaüstü bilgisayar satışı gerçekleşti. Bu veriler, önceki yıla kıyasla önemli ölçüde artış olduğunu gösteriyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde 53.12 milyon adet masaüstü bilgisayar satıldı. Buradan yola çıkacak olursak bu yıl, önceki yıla oranla bilgisayar satışlarında %55.2 artış mevcut. IDC’nin Mobil Cihaz Araştırma Müdürü Jitesh Ubrani, önemli açıklamalar yaptı. Ubrani, “Geçtiğimiz yıl yetiştirilemeyen sevkiyatlar, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti. Ayrıca salgının getirdiği ilave talepler de satış hacmini arttırmaya devam etti.” dedi. Ayrıca Ubrani, “Salgınla birlikte başlayan, ortalama satış fiyatlarının artışına sebep olan bileşen kıtlığı ve lojistik sorunlar devam ediyor.” uyarısını yaptı.

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Analistler, pazarın hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, elektronik bileşenlerin yetersizliği ve tedarik zincirlerindeki aksama devam ediyor. Bu tablonun ortaya çıkması, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve uzaktan çalışma olanaklarının arttırılması ile açıklanmakta.

Önde gelen tedarikçiler sıralamasında ilk sırada, küresel bilgisayar endüstrisinin neredeyse dörtte birini kontrol eden Lenovo var. Lenovo‘nun pazar hacmi yılın ilk çeyreğinde %24.3 oldu. Ardından %22.9 ile ikinci sırada HP bulunmakta. Üçüncü sırada ise dizüstü bilgisayarlarda ekran kalitesiyle öne çıkan ve %15.4 pazar hacmine sahip olan Dell geliyor. Dördüncü ve beşinci sırada ise %8 ve %7 oranlarla Apple ile Acer var. Böylece diğer tüm markalar, pazarın diğer %22.5′lik oranını temsil ediyor.

Tedarik sıkıntısı gelecekte çözüme kavuşacak mı?

IDC‘nin Mobil Cihaz Araştırma Müdür Yardımcısı Ryan Reith, “2021’e girerken bilgisayarların iş, eğitim ve genel kullanım oranı arttı. Yarı iletken alanında devam eden tedarik sıkıntısı, satıcıların envanterini yeniden doldurma ihtimalini azaltıyor. Ayrıca müşterilerin siparişlere ulaşması da zor bir hale geliyor. PC tarafında köklü bir değişimin gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda daha olumlu bir sonuçla bizleri karşılayacak. İş, eğitim ve tüketicinin beklenen daha çok talep oluşturması dengeyi bozdu. Birçok ülke salgından sonra açılmış olsa da yarı iletken sıkıntısı maalesef devam ediyor. Bileşen kıtlığı, 2021’in büyük çoğunluğunda yüksek ihtimalle tartışma konusu olmaya devam edecek. Ancak daha önemli olan soru, bilgisayar talebinin 2-3 yıl içerisinde hangi yöne evrileceğidir.” açıklamasını yaptı.