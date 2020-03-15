Suicide Squad’taki Joker’in arabasını yapan şirketin ilginç araç kiti!

The Car Factory isimli şirketin sahibi Mike Vetter, filmlerde gördüğümüz her türden garip, füturistik tasarıma sahip aracın yaratıcısı olarak biliniyor. Bu araçların bilinen bir örneği ise Suicide Squad filmindeki Joker‘in arabası.

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Haber konumuz olan asıl araç Slash olarak adlandırılıyor ve köşeli, sert tasarım çizgilerine sahip olması, izleyiciler tarafından Bruce Wayne/Batman‘in aracına benzetilmesine sebep oluyor. Slash’i şu anda 89 bin dolar gibi bir fiyata, eBay üzerinden satın almak mümkün.

İlanda belirtilmemiş olsa da tahmin edildiği üzere, eşsiz tasarımlı üst yapının altında otomatik şanzıman ile eşleşen LS3 V8 bir Corvette C6 yatıyor. Slash’deki motorun, normal bir C6 Corvette’den 20 beygir daha fazla gücü olduğu, yani 450 beygirlik bir canavar olduğu söyleniyor.

Araçta bulunan diğer özellikler ise marş butonu (kontak anahtarı yerine kullanmalık), çift ekranlı ön ve arka kameralar, tersine açılan makas kapılar (Rolls Royce şeklinde ters, Lambo’lar gibi yukarıya açılan), tamamen ayarlanabilir coilover süspansiyonlar, yüksek performanslı frenler, çift egzoz çıkışı ve 20 inçlik jantlar olarak sıralanabilir.

Ayrıca, sadece 2 bin 314 km kullanılmış olan bu aracı aldığınızda, 12 aylık bir garantiye de sahip olmuş oluyorsunuz.