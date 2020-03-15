Genel
Suicide Squad’taki Joker’in arabasını yapan şirketin ilginç araç kiti!
The Car Factory isimli şirketin sahibi Mike Vetter, filmlerde gördüğümüz her türden garip, füturistik tasarıma sahip aracın yaratıcısı olarak biliniyor. Bu araçların bilinen bir örneği ise Suicide Squad filmindeki Joker‘in arabası.
İlginizi çekebilir: Lamborghini, Coronavirus sebebiyle tek fabrikasını kapattı!
Haber konumuz olan asıl araç Slash olarak adlandırılıyor ve köşeli, sert tasarım çizgilerine sahip olması, izleyiciler tarafından Bruce Wayne/Batman‘in aracına benzetilmesine sebep oluyor. Slash’i şu anda 89 bin dolar gibi bir fiyata, eBay üzerinden satın almak mümkün.
İlanda belirtilmemiş olsa da tahmin edildiği üzere, eşsiz tasarımlı üst yapının altında otomatik şanzıman ile eşleşen LS3 V8 bir Corvette C6 yatıyor. Slash’deki motorun, normal bir C6 Corvette’den 20 beygir daha fazla gücü olduğu, yani 450 beygirlik bir canavar olduğu söyleniyor.
Araçta bulunan diğer özellikler ise marş butonu (kontak anahtarı yerine kullanmalık), çift ekranlı ön ve arka kameralar, tersine açılan makas kapılar (Rolls Royce şeklinde ters, Lambo’lar gibi yukarıya açılan), tamamen ayarlanabilir coilover süspansiyonlar, yüksek performanslı frenler, çift egzoz çıkışı ve 20 inçlik jantlar olarak sıralanabilir.
Ayrıca, sadece 2 bin 314 km kullanılmış olan bu aracı aldığınızda, 12 aylık bir garantiye de sahip olmuş oluyorsunuz.
Genel
2022 Mercedes-Benz EQE kamuflajlı olarak görüntülendi!
Mercedes-Benz‘in son zamanlarda elektrikli araçlar alanında oldukça sıkı çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Şimdilerde ise EQE olarak adlandırılması beklenen elektrikli üst seviye sedanı üzerinde çalışıyor.
İlginizi çekebilir: Lamborghini, Coronavirus sebebiyle tek fabrikasını kapattı!
Mercedes-Benz’in EQ olarak adlandırdığı elektrikli otomobil serisi, EQC ve daha sonra EQA ve EQB olarak adlandırılan SUV tipi araçların eklenmesiyle büyümüştü. Yakın zamanda EQS isimli aracını da duyuran üretici, EQE ile aileyi genişletmeye devam edecek.
Her ne kadar EQS birçok kere kamuflajlı şekilde yakalanmış olsa da, küçük kardeşi EQE gözlerden uzak bir şekilde test ediliyordu. Casus fotoğrafçılar tarafından, Kuzey Avrupa‘nın soğuk ikliminde kamuflajlı şekilde görüntülendi.
Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi sıfır emisyonlu üst düzey araçlarla rekabet edecek olan EQE’nin, onlara kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlarla karşımıza çıkması bekleniyor.
Mercedes EQE’nin tasarımı hakkında beklenenler neler?
Şimdilik, büyük kardeşi EQS’ye benzetilerek kamuflajlanmış şekilde test edilen EQE, ağır kamuflaj ve plastik kaplamalarıyla bizlere detaylarını gizliyor. EQS’ten ayırt edilmesini sağlayan detayları ise üçüncü fren lambasının üzerinde üzerinde bulunduğu bagaj kapağının şekli ve biraz daha farklı şekle sahip yan aynalar oluyor.
İçeride ise en yeni bilgi-eğlence sistemi olan MBUX ve dijital gösterge panelini merkez alan tanıdık bir tasarım bekleniyor. Mercedes-Benz’den beklendiği üzere kalite ve çeşit her zaman üst düzey olmalıdır. Bu yüzden markanın, eskiden sunduğu iç döşeme seçeneklerine ek olarak birçok yeni döşeme seçeneği, yeni ambiyans aydınlatması seçenekleri sunması bekleniyor.
Peki ya yürüyen aksamdaki beklentiler?
Alman üreticinin EQE’de, EQS’de kullandığı ve markanın elektrikli araç mimarisi olan MEA‘yı kullanması bekleniyor. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bildiğimiz E-Serisi‘ne göre daha kısa olmasına rağmen, yeni mimarisi ile yolculara daha fazla alan açtığı belli oluyor. EQC‘den tanıdığımız 4Matic sisteminin bir benzerini de EQE’de görebiliriz. Bunun için üreticinin, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift elektrik motoru kullanması bekleniyor.
2021 Münih Otmobil Fuarı‘nda görücüye çıkması beklenen EQE’nin müşterilerle buluşması 2022 yılında başlayacak.
Genel
Corona virüsü yüzünden NBA 2K20 bozuldu!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık küresel salgın olarak adlandırılan Corona virüsü, dünyaya zarar vermeye devam ediyor. İnsanlara ve endüstrilere verdiği zararları artan virüsün, sıradaki kurbanı ise bir oyun, NBA 2K20!
İlginizi çekebilir; Lamborghini, Coronavirus sebebiyle tek fabrikasını kapattı!
NBA ertelenince sorunlar baş gösterdi.
Corona virüsü bildiğiniz üzere bir çok alana sirayet ederek hayatın akışını zora soktu. Dünya genelinde insanların ve şehirlerin karantina altına girdiği şu günlerde pek çok etkinlik de yapılamaz hale geldi. Gerek konferanslar gerek spor etkinlikleri bu virüs sebebiyle ya kısıtlandı yada ertelendi. O ertelenen organizasyonlardan biri de maalesef ki NBA oldu. Önce virüsün yayılmasını engellemek amacıyla maçların seyircisiz oynanacağı açıklanan NBA’de, bazı oyuncuların Corona virüsünü tespit etmek amacıyla yapılan testten pozitif sonuç alması organizasyonun bir süre ertelenmesine yol açtı. Bu erteleme ise ilginç bir şekilde NBA 2K20 oyununu oldukça kötü etkileyecek gibi gözüküyor. Zira NBA 2K20 içerisinde yer alam MyLeague modu, NBA maçlarından veriler alarak güncel olarak oyuncu puanlarını ve istatistiklerini değiştirmekte. NBA maçlarının oynanmayacağını göz önünde bulundurursak oyunda tam olarak ne olacağını kestirmek bir hayli güç.
Oyun sektörünü zaten etkileyen virüsün dijital ortama da hasar vermesi beklenmeyen bir durum. Zira şu an NBA 2K20 geliştiricileri bu problemin çözümü hakkında bir bilgiye sahip değiller. Modun iptal olması bir seçenek olarak masada dururken, bir diğer opsiyon ise son karşılaşmaların baz alındığı istatistikler. Tüm bunlara rağmen kesinleşmiş bir çözüm hala bulunmuyor. Şu an için tüm oyuncular 2K‘in bu konuda yapacağı hareketi beklemekte.
Genel
Lamborghini, Coronavirus sebebiyle tek fabrikasını kapattı!
İtalya’daki Sant’Agata Bolognese bölgesinde bulunan, Lamborghini‘nin tek fabrikası, Coronavirus salgını sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.
İlginizi çekebilir: Aston Martin, AMG’nin çift turbolu V8’i yerine hibrit V6 kullanacak!
Üreticinin yaptığı açıklamaya göre, Sant’Agata Bolognese’de bulunan fabrika, hükumetin yeni düzenlemeleri doğrultusunda, 13-25 Mart tarihleri arasında kapalı olacak. Bu da demek oluyor ki, yeni Lambo’ların üretimi iki hafta kadar duracak.
Lamborghini Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Stefano Domenicali‘nin yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:
“Bu önlem, şu anda İtalya’ya ağır etkiler yaratan ve dünya çapında olağanüstü sorunlar meydana getiren Coronavirus’e karşı, insanları korumayı amaç edinen sosyal sorumluluk ve yüksek duyarlılık eylemidir.”
Ayrıca Domenicali, “Doğru zamanda ve doğru enerjiyle, halkımızda işbirliği içinde olursak, bu durum bizi yıpratamaz. Durumun sıkı takipçisi olacağız. Salgın kötüleşirse, fabrika beklenenden biraz daha uzun süre kapalı kalabilir.” dedi.
Çarşamba günü, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte‘nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm dükkanlar 25 Mart tarihine kadar kapatılacak. Fakat fabrikalar “önlem alarak” üretime devam edebilecek.
Autonews Europe‘un yayınladığı bilgilere göre Lamborghini, geçen sene sadece Çin genelinde (Hong Kong ve Macau da dahil) 770 araç satmış. Bu da Çin’i, Amerika’dan sonraki en büyük Lamborghini pazarı yapıyor. Amerika’da satılan Lambo’ların sayısı ise 2 bin 374 ve bu sayının büyük miktarını Urus modeli oluşturuyor.