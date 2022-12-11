Tesla direktörü James Murdoch’un geçen ay mahkemede Elon Musk’ın şirket için potansiyel yeni bir CEO belirlediğine dair ifadesinin ardından, PingWest’in son raporu işi alacak kişinin Tom Zhu Xiaotong olduğunu iddia ediyor.

Zhu, Tesla Çin’in başkanıdır ve Çin’deki Supercharger ağının genişletilmesine liderlik etmek üzere katıldığı 2014 yılından beri şirkette çalışmaktadır. Önce Küresel Başkan Yardımcılığına terfi ettirilerek ve ardından Tesla Çin Başkanı olarak görevi devralarak hızla yükseldi. Zhu, Giga Shanghai’ı çevrimiçi hale getirmekten ve ülke genelinde Tesla Servis Merkezlerinin tanıtımından sorumluydu.

Çin’den gelen bu son rapor, Elon Musk’ın Twitter’da giderek daha fazla zaman geçirmesi ve CEO yerine mühendis olmayı tercih etmesiyle çok anlamlı. Tesla’nın eski yönetim kurulu üyesi Antonio Gracias, Musk’ın en iyi olduğu şeye, yani baş ürün sorumlusu olmaya odaklanmasına izin vermek için şirketin bir “idari CEO” aradığını doğruladı.

Elon Musk, işinin idari kısmından hoşlanmadığını her zaman dile getirdi, birçok kez bu işten tam anlamıyla nefret ettiğini ve her zaman mühendis olmayı tercih ettiğini itiraf etti.

Zhou, Elon Musk’ın talebi üzerine Gigafactory’nin operasyonlarını denetlemek üzere Teksas’ta bulunuyor. Bloomberg, bu son dakika randevusunun sadece Zhou’nun Tesla’nın ABD’de çalışma şekline alışmasına ve onu yeni pozisyona hazırlamasına izin vermek için olduğunu bildirdi.

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Elon Musk’a CEO görevinden ayrılması için birçok çağrı yapıldı ve birçok yatırımcı, onun son Twitter destanını ve bunun şirketin hisse fiyatları üzerindeki etkisini onaylamadıklarını dile getirdi. Daha geniş bir pazar kargaşası arasında Tesla, hisseleri istikrarlı ve sürekli bir düşüşle oldukça kötü performans gösteriyor.

Şirket, dümende sabit bir el ile büyük fayda sağlayabilir, Elon Twitter’ı düzeltmek için daha fazla zamana sahip olabilir ve yatırımcılar nihayet iyi bir gece uykusu alabilir. Bir sonraki hamlenin ne olacağını görmek ilginç olacak, Elon’un CEO pozisyonundan vazgeçmesi oldukça kazançlı ücretlendirme anlaşmasından vazgeçmesi anlamına geliyor, bu da SpaceX’i finanse etmeye devam etmek için daha fazla Tesla hissesi satması gerektiği anlamına geliyor.