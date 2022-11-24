Bugün Bloomberg’den gelen yeni bir habere göre Tesla CEO’su Elon Musk, aktif olarak bir sonraki Gigafactory’nin yerini arıyor ve Asya’daki ikincisi Güney Kore’de olabilir.

Musk, Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bu konu hakkında sanal bir toplantı yaptı ve herhangi bir yatırım kararını insan gücü ve teknoloji de dahil olmak üzere yatırım koşullarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirdikten sonra vereceğini söyledi. Yoon, Musk’a Kore hükümetinin zorluklara neden olabilecek düzenlemeleri aktif olarak iyileştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Muhtemelen Kore’de bulunacak bir sonraki Gigafactory’nin yanı sıra Musk, ülkedeki EV şarj altyapısına yatırım yapma ve Koreli şirketlerle tedarik zinciri işbirliğini genişletme istekliliğini de ifade etti. Yoon’un ofisine göre Musk, Koreli firmalardan Tesla parçaları satın alımının gelecek yıl en az 10 milyar dolara ulaşmasını beklediğini belirtti.

Tesla, LG Energy Solution’dan piller kullanıyor ve Tesla’nın Şangay Gigafactory’sindeki üretimin yılda 1 milyon arabaya artması, Koreli şirkete katkıda bulundu. LG, EV’lerde bir araya getirilmesi daha ucuz olan yeni nesil hücreler olan 4680 pil için yeni bir üretim hattına 452 milyon dolar yatırım yapıyor.

Kore bir sonraki Gigafactory için yarışırken, Ağustos ayında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Tesla’nın ülkesinde sadece piller değil, EV’ler de yapmasını istediğini ve bu amaçla Musk’ı ikna etmek için gereken zamanı ayırmaya istekli olduğunu söyledi. Kore’deki yeni gelişmeler ışığında bunun nasıl gittiği belli değil.