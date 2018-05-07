Elon Musk şeker şirketi kurmak konusunda “aşırı ciddi”

Elon Musk, geçtiğimiz hafta attığı tweet ile bir “sayborg ejderha” üretmeyi düşündüğünü söylemişti. Bu tweet’in ardından daha “tatlı” bir açıklama yapan ünlü iş adamı “Bir şeker şirketine başlıyorum, bu harika olacak” ifadesine yer verdiği bir tweet daha paylaştı.

Elon Musk: “aşırı aşırı ciddiyim”

Kafaları karıştıran ve ciddiye alınmayan ilk tweet sonrası bir tweet daha atan Musk “I’m super super serious” yani “çok ciddiyim” ifadelerine yer verdi.

I am super super serious — Elon Musk (@elonmusk) 5 Mayıs 2018

Tabii ki bu açıklamaların ardından tam olarak nasıl bir şeyin yattığını bilmiyoruz. Genellikle üst düzey ve yenilikçi teknolojilerin adamı olan Musk’ın, gerçekten bir şeker şirketi kurarsa neler yapabileceği merak konusu.