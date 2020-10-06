Haber
Tesla yeni fabrikasını Hindistan’da kurabilir!
Elektrikli otomobil döneminin öncü markası Tesla, Gigafactory adını verdiği üretim tesislerini arttırmak için kolları sıvıyor. ABD dışındaki ilk fabrikasını bu yılın başlarında Çin’de açan şirket, Almanya’dan sonraki Gigafactory’i Hindistan’a kurabilir.
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Hindistan, beşinci Tesla Gigafactory için istekli görünüyor!
Tesla’nın Fremont fabrikası dışında toplam 3 adet aktif Gigafactory tesisi daha bulunuyor. Nevada, New York ve Çin’deki fabrikalara önümüzdeki yıl Berlin’de inşaatı süren Gigafactory de katılacak. Ancak marka, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak daha fazla üretim tesisi açmak istiyor. Bazı raporlara göre Hindistan, beşinci Gigafactory tesisi için ciddi adaylardan biri olarak görülüyor.
Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Bangalore şehri, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde ülkenin bilgi teknolojileri ve elektrikli araç girişimlerinin merkezi oldu. “Asya’nın silikon vadisi” olarak tanımlanan bölgenin yöneticileri, geçtiğimiz günlerde olası bir Gigafactory yatırımına talip olduklarını Tesla’ya bildirdiklerini açıkladı. Karnataka’nın ticaret ve endüstriden sorumlu baş sekreteri Gaurav Gupta, “Onlara bir üretim tesisi kurmaları için desteklerimizi belirttik. Şuan görüşmeler henüz erken aşamada ve uzun süren bir süreç olacak.” ifadelerini kullandı.
Tesla CEO’su Elon Musk’ın Hindistan pazarına büyük ilgi duyduğu ve buradaki potansiyelden faydalanmak istediği biliniyor. Hatta markanın Hindistan’da bir AR-GE merkezi açacağı iddia ediliyor. Tesla’nın uzun vadede Hint pazarına açılacak olması, markanın işçilik maliyetlerini düşürmesi ve çok daha ekonomik modeller üretmesini sağlayabilir.
Haber
Facebook Portalı, Netflix ve Zoom destekleyen özellikler ekliyor
Facebook bu sabah, Netflix ve Zoom desteği de dahil olmak üzere, portal cihaz ailesine bir dizi yeni özellik ve hizmet getirdiğini duyurdu. Şirket ayrıca, yeni uzaktan kumandasındaki tek dokunuşlu düğmeler aracılığıyla Netflix ve diğer video akışı uygulamalarını başlatmanın daha kolay yollarını sunacak. Story Time özelliği aracılığıyla sunulan öykülerin seçimini genişletecek, AR efektlerini kullanmanın yeni yollarını ekleyecek.
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Facebook portal yeniliği neleri içeriyor?
Evde TV’nizle çalışan medya cihazı Portal TV, bugün Amazon Prime Video, Showtime ve Sling TV gibi çeşitli akış hizmetlerine erişim sunuyor. Ancak şimdiye kadar en önemli yayın hizmetlerinden biri olan Netflix eksikti. Facebook, Netflix‘in artık Portal’ın satıldığı tüm ülkelerde Portal TV’ye sunulacağını söylüyor. Ayrıca Prime Video, Netflix ve kendi Facebook Watch gibi akış uygulamalarını başlatmak için tek dokunuşlu düğmeler içeren yeni bir uzaktan kumanda da tanıtacak. Bugünden itibaren yeni Portal TV cihazlarıyla birlikte gönderilecek ve önümüzdeki haftalarda mağazalarda satılacak. Bu güncellemelerin zamanlaması, Netflix hizmetini çeşitli platformlarda kullanılabilir hale getirmek için çalışırken, Netflix ile akıllı ekran entegrasyonları konusunda sektör genelinde görüşmelerin sürdüğünü gösteriyor.
Netflix, dün gece geç saatlerde bir güncelleme yoluyla Portal TV ünitelerinde kullanıma sunulmaya başladı. Bu nedenle tüm Portal TV kullanıcılarının uygulamayı şu anda kullanıma sunması gerekiyor. Portal’ın artırılmış gerçeklik özellikleri de bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar, Photo Booth’taki AR efektlerini seslerini kullanarak kontrol edebilecek. Kullanıcılar, “Hey Portal” komutunu kullanarak temalı kartlar gönderebilecek ve AR efektleriyle fotoğraf ve video çekebilecekler.
Apple
AirPods Studio ile Apple, üçüncü parti ses cihazlarına veda edecek!
Apple tarafından gelmesi beklenen yeni iPhone serisi haricinde bir de kafa üstü kulaklıklar bulunuyor. Sektörde çıkan söylentilere göre Apple Store’larda yer alan diğer ses cihazları, AirPods Studio tanıtımı sonrası kaldırılabilir.
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Eylül ayında tanıtılması beklenen ancak bazı sebeplerden dolayı Ekim ayına ertelenen 5G bağlantı teknolojisine sahip iPhone 12 serisi haricinde beklenen bir diğer ürün ise hiç kuşkusuz AirPods Studio. PhoneArena’da yer alan habere göre Apple, yeni tanıtacağı kulaklık ile mağazalarında halihazırda bulunan üçüncü parti ses cihazlarını kaldırmaya hazırlanıyor olabilir. Bose, Sonos ve Logitech markalı ses ürünlerinin Apple Store’lar ve online mağazasında bulunduğunu göz önüne aldığımızda bu durum şirket için belki de olumsuz sonuçlar doğurabilir.
New story: Apple has stopped selling headphones and wireless speakers from third parties — including Sonos, Bose, and Logitech — as the company gears up to launch its own new audio products https://t.co/r4CJhGNfM5
— Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2020
Bünyesinde U1 çipi barındıracak olan kulaklık oldukça başarı bir aktif gürültü engelleme sistemiyle gelecek. 349$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen kafa üstü kulaklığın üst kalite deri ve metalden imal edildiğini de belirtmiş olalım.
Apple, üçüncü parti üreticilerin ürünlerini kaldıracak
AirPods ve Pro ailesiyle kulaklık konusunda oldukça başarılı işlere imza atan şirket, çok yakında kafa üstü modelini de tanıtacak. Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen iPhone lansmanıyla mı yoksa sadece bir bültenle mi cihazın tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ne zaman tanıtılırsa tanıtılsın Apple, kendi logosunu barındırmayan ses cihazlarına artık mağazalarında yer vermeyecek.
Aksesuar
Mcdodo, mobil aksesuar ürün gamını genişletiyor!
Mobil aksesuar markası Mcdodo, dünya çapındaki girişimlerini artırırken; ülkemizde de ürün gamını genişleterek büyümeyi hedefliyor. Mcdodo, ürün gamında bulunan, led ışıklı şarj kablosu, USB-C hub (çoklayıcı), kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı, Sothing Sivrisinek Kovucu gibi 250’nin üstünde yenilikçi ürünle günlük hayatımızda yer alabilmeyi hedefliyor.
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Mcdodo aksesuarlar kullanıcılara neler vadediyor
Mcdodo şarj kabloları, %40 daha hızlı şarj sağlarken cihazları aşırı yüklemeden de koruyor. Örgülü kablo yapısı sayesinde de kıvrılmaların ve kırılmaların önüne geçilebiliyor. Bu gibi kullanışlı ve dayanıklı ürünleriyle dikkat çeken şirket, 2013 yılından beri sektörün içinde. Şirket, o günden bugüne ürettiği şarj kabloları, powerbankler ve kablosuz şarj üniteleriyle kayda değer bir satış başarısı yakaladı. Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle kullanıcılara sunulan Mcdodo, kendini ispatlamayı başarmış 250 farklı ürünle global pazardaki yerini sağlamlaştırmış durumda.
Marka mottosu, ‘sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirmek’ olan Mcdodo, artık Türkiye pazarında da geniş ürün gamıyla yerini alacak. Ürün gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbankler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve inovatif ürünü de kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca Nilkin’in hassasiyet ayarlı 10 saat çalışma ve 180 gün bekleme ömrüne sahip çizim kalemini de sunuyor. Mcdodo’nun sunduğu 10’u 1 arada çok fonksiyonlu genişletme adaptörüyse, MacBook’lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor. Ayrıca markanın kendi tasarımı ve üretimi olan tekli ve üçlü şarj kabloları da tasarımları ve dayanıklılıklarıyla, şarj sırasında yaşanan problemlerin önüne geçiyor.
Mcdodo’nun kullanıcılara sunduğu ürünlere, Amazon, Hepsiburada, Arena, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!