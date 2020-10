Tesla yeni fabrikasını Hindistan’da kurabilir!

Apple tarafından gelmesi beklenen yeni iPhone serisi haricinde bir de kafa üstü kulaklıklar bulunuyor. Sektörde çıkan söylentilere göre Apple Store’larda yer alan diğer ses cihazları, AirPods Studio tanıtımı sonrası kaldırılabilir.

Eylül ayında tanıtılması beklenen ancak bazı sebeplerden dolayı Ekim ayına ertelenen 5G bağlantı teknolojisine sahip iPhone 12 serisi haricinde beklenen bir diğer ürün ise hiç kuşkusuz AirPods Studio. PhoneArena’da yer alan habere göre Apple, yeni tanıtacağı kulaklık ile mağazalarında halihazırda bulunan üçüncü parti ses cihazlarını kaldırmaya hazırlanıyor olabilir. Bose, Sonos ve Logitech markalı ses ürünlerinin Apple Store’lar ve online mağazasında bulunduğunu göz önüne aldığımızda bu durum şirket için belki de olumsuz sonuçlar doğurabilir.

New story: Apple has stopped selling headphones and wireless speakers from third parties — including Sonos, Bose, and Logitech — as the company gears up to launch its own new audio products https://t.co/r4CJhGNfM5

— Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2020