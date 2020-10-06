Tesla yeni fabrikasını Hindistan’da kurabilir!

Elektrikli otomobil döneminin öncü markası Tesla, Gigafactory adını verdiği üretim tesislerini arttırmak için kolları sıvıyor. ABD dışındaki ilk fabrikasını bu yılın başlarında Çin’de açan şirket, Almanya’dan sonraki Gigafactory’i Hindistan’a kurabilir.

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Hindistan, beşinci Tesla Gigafactory için istekli görünüyor!

Tesla’nın Fremont fabrikası dışında toplam 3 adet aktif Gigafactory tesisi daha bulunuyor. Nevada, New York ve Çin’deki fabrikalara önümüzdeki yıl Berlin’de inşaatı süren Gigafactory de katılacak. Ancak marka, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak daha fazla üretim tesisi açmak istiyor. Bazı raporlara göre Hindistan, beşinci Gigafactory tesisi için ciddi adaylardan biri olarak görülüyor.

Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Bangalore şehri, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde ülkenin bilgi teknolojileri ve elektrikli araç girişimlerinin merkezi oldu. “Asya’nın silikon vadisi” olarak tanımlanan bölgenin yöneticileri, geçtiğimiz günlerde olası bir Gigafactory yatırımına talip olduklarını Tesla’ya bildirdiklerini açıkladı. Karnataka’nın ticaret ve endüstriden sorumlu baş sekreteri Gaurav Gupta, “Onlara bir üretim tesisi kurmaları için desteklerimizi belirttik. Şuan görüşmeler henüz erken aşamada ve uzun süren bir süreç olacak.” ifadelerini kullandı.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Hindistan pazarına büyük ilgi duyduğu ve buradaki potansiyelden faydalanmak istediği biliniyor. Hatta markanın Hindistan’da bir AR-GE merkezi açacağı iddia ediliyor. Tesla’nın uzun vadede Hint pazarına açılacak olması, markanın işçilik maliyetlerini düşürmesi ve çok daha ekonomik modeller üretmesini sağlayabilir.