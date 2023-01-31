Gün geçtikçe, Elektrikli otomobiller sürekli olarak popülerlik kazanmakta. Tahmin edersiniz ki, bu da pazardaki üretim kapasitelerinin artmasına ve maliyetlerin düşmesine yol açmakta. Volkswagen ve Ford gibi büyük üreticilerin piyasaya giriş yapmasıyla beraber rekabetin iyice kızıştığını söyleyebiliriz. Uygun fiyatlı araçlarla pazardaki ürün yelpazesini genişleten mevcut firmalar, zirve konumunda bulanan Tesla şirketini de endişelendirmeye başladı. Fiyat indirimleriyle konumunu koruyamaya çalışan marka, şimdi de gerçekten uygun fiyatlı bir otomobil için kolları sıvadı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Tesla, Bütçe Dostu Yeni Bir Araç Üretmeyi Planlıyor

Bilmeyenler için, Tesla halka açık bir şirket ve yılın belirli dönemlerinde hissedarlarıyla toplantılar düzenliyor. Bu toplantıların en erkeni ise 1 Mart’ta yapılması planlanan “Tesla Yatırımcı Günü”. Şirket bu etkinlikte yeni bir düşük maliyetli otomobil tanıtabilir. Tesla’nın geçen yıl Ekim ayında düzenlenen 3. çeyrek kazanç çağrısı sırasında CEO Elon Musk, yeni serinin Model 3/Model Y serilerinden daha ucuz daha küçük boyutta olacağını açıkladı.

Ayrıca şirketin maliyetleri düşürmek için çalışacağını da belirtti. Bu nedenle şirket, yüksek maliyetli/düşük hacimli tasarımlardan düşük maliyetli/yüksek hacimli tasarımlara kaymayı hedefliyor. Daha öncesinde üretilen modellere kıyasla yeni ürün söz konusu plana uygun bir tasarımla gelebilir. Bazı analistler yeni üretilecek otomobillerin 25.000 dolardan başlayacağını iddia ediyor.

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Bahsedilen yeni model muhtemelen hala tasarım ve planlama aşamasında ve üretime geçmesi için hala uzun bir süre var. Şirketin bu tür planlamalarda acele etmediğini söylemekte fayda var. Örnek vermek gerekirse, Elon Musk 2019 yılında CyberTruck’ı tanıtmış ve ön siparişleri başlatmıştı, ancak araç hala piyasaya sürülmedi. Bu uygun fiyatlı modellerde de benzer bir durum yaşanabilir. 1 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantıda yeni araç hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.