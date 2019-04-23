Gün geçmiyor ki Elon Musk başka bir şeye daha el atmasın… Tesla, 2020 yılında bir robot taksi ağı başlatmayı planladığını açıkladı.

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Tesla Autonomy Day’de açıklama yaptı

Şirket CEO’su Elon Musk, Autonomy Day (Otonomi Günü) sırasında yaptığı açıklamada; Tesla‘nın 2020 yılında özerk bir yolculuk paylaşım ağı için daha geniş bir vizyonun parçası olmak olarak ilk robot taksi ağını başlatmayı beklediğini söyledi. Musk; ‘Gelecek yıl Tesla’da özerk robot taksiler olacağından çok eminim. Tabii tüm yargı alanlarında değil, çünkü her herden onay almayacağız.’ Musk, hangi düzelemelere değindiğini detaylandırmadan söyledi. Şirketin gelecek yıl yasal onay da alacağına emin olduğunu ekledi.

Şirket, sahiplerinin uygun şekilde donatılmış araçlarını, Uber veya Airbnb’ye benzer bir iş modeline sahip olacak olan kendi sürüş paylaşma uygulamasına eklemesini sağlayacak. Musk, Tesla‘nın bu yolculuklardan elde ettiği gelirin %25 ila %30’unu alacağını söyledi. Otomobillerini paylaşacak kadar insanın bulunmadığı yerlerde Tesla, özel bir robot taksi filosu sağlayacak.