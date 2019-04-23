Tesla Model 3 ile otonom sürüş videosu paylaşıldı!

Tesla’nın en yeni otomobili olan Tesla Model 3 ile otonom sürüş üzerine yapılan bir deneyde, otomobilin 18 dakika boyunca sürücüsüz olarak ilerlediği bir video paylaşıldı.

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Son dönemlerde hakkında en çok konuşulan cihazlardan olan Tesla, otonom sürüş konusunda çok büyük yeniliklere imza atıyor. Bu yeniliklerini paylaşmak ve kadar iddialı olduğunu göstermek isteyen şirket, önümüzdeki yıl başında bir robot-taksi filosu kurmayı planlıyor.

Tesla, piyasaya ilk çıktığından beri otonom sürüş için uğraş veren bir otomobil markası. Şirketin önceki araçları az çok özerk bir şekilde kullanılabiliyordu. Ancak paylaşılan videoya göre yeni araç Tesla Model 3 , her türlü yolda ilerleyebiliyor, dönebiliyor ve trafik ışıklarına durabiliyor. Tesla’nın Palo Alto’daki merkezinde başlayıp biten sürüş deneyimi, 12 km uzunluğunda olup tam 18 dakikada bitiyor.

Tesla, daha önce Model X için de böyle bir video yayınlamıştı. Ancak belirli aralıklarla çekilen videoya nazaran, Tesla Model 3 ile bu otonom sürüş keyfinin tek seferde çekildiği görüntüleniyor. Video, Tesla’nın “Autonomy Day” (Otonom Günü) olan 22 Nisan’da paylaşıldı. Yapılan etkinlikte şirket, kendi kendine sürüş çipinin detaylarını ve bu konudaki vizyonlarını paylaştı.