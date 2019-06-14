Tesla otomobillerinde oynayabileceğiniz oyunlar

Tesla modeli araçlarda bildiğiniz gibi kadran yerine orta konsolda bulunan devasa ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar üzerinden aracın tüm detaylarını görebileceğiniz gibi aynı zamanda oyun da oynayabileceksiniz.

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Daha önce Tesla modeli araçlar için birkaç oyun duyurusu yapan Elon Musk, E3’teki konuşmasında da yeni oyunları duyurdu. Böylece Model S, Model 3, Model X, Model Y ve Roadster gibi tüm modellerde oynayabileceğiniz oyun sayısı da 9’a çıktı. Biz de bu listemizde araçlarda oynayabileceğiniz oyunlar listeliyoruz.

1- Asteroids

2- Beach Buggy Racing 2

3- Centipede

4- Cuphead

5- Fallout Shelter

6- Lunar Lander

7- Missile Command

8- Super Breakout

9- Tempest