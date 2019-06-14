Tesla otomobillerinde oynayabileceğiniz oyunlar

Tesla otomobillerinde oynayabileceğiniz oyunlar

14 Haziran, 2019 HABER, Otomobil, Oyun 0 yorum

Tesla modeli araçlarda bildiğiniz gibi kadran yerine orta konsolda bulunan devasa ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar üzerinden aracın tüm detaylarını görebileceğiniz gibi aynı zamanda oyun da oynayabileceksiniz.

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Daha önce Tesla modeli araçlar için birkaç oyun duyurusu yapan Elon Musk, E3’teki konuşmasında da yeni oyunları duyurdu. Böylece Model S, Model 3, Model X, Model Y ve Roadster gibi tüm modellerde oynayabileceğiniz oyun sayısı da 9’a çıktı. Biz de bu listemizde araçlarda oynayabileceğiniz oyunlar listeliyoruz.

1- Asteroids

Asteroids Tesla

2- Beach Buggy Racing 2

Beach Buggy Racing 2 Tesla

3- Centipede

Centipede Tesla

4- Cuphead

Cuphead Tesla

5- Fallout Shelter

Fallout Shelter Tesla

6- Lunar Lander

Lunar Lander Tesla

7- Missile Command

Missile Command Telsa

8- Super Breakout

Super Breakout Tesla

9- TempestTemptest Tesla

 

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