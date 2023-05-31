Doların yükselişi devam ediyor. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bu da özellikle ithalat yoluyla ülkemizde olan ürünlerin fiyatına direkt etki ediyor. Teknolojik ürünlerde bu fiyat artışından etkileniyor. Satın almak istediğiniz ürünün fiyatı anlık olarak bile değişiyor.

Biz de bu videoda doların 20 TL’yi bulması hakkındaki görüşlerimizi ve teknolojik ürünlerin fiyatları hakkında ne düşündüğümüzü dile getirdik. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Dolar #ekonomi #teknoloji