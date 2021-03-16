Xiaomi Mi 11 Lite, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Son raporlar, yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 11 Lite‘ın 4G’li ve 5G’li olmak üzere iki farklı sürüm ile geleceğini ortaya çıkardı. Bugün ise Mi 11 Lite’ın 4G’li modelinin ekran, yonga seti ve kamera özellikleriyle ilgili çeşitli sızıntıları, güvenilen bir kaynak paylaştı.

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Xiaomi Mi 11 Lite 4G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Digital Chat Station tarafından ortaya çıkan sızıntılara göre Xiaomi Mi 11 Lite 4G, 6.55 inçlik bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte, cihazın demo standının görüntülerini bir Twitter kullanıcısı paylaştı. Bu paylaşımda, cihazın ekranında 10 bit renk derinliği bulunan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir panel kullandığı ortaya çıktı. Yine Digital Chat Station‘a göre telefon, Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 64 MP çözünürlüklü ana kameranın Mi 11 Lite 4G’de bulunduğu da raporda yer aldı.

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Xiaomi Mi 11 Lite 4G‘nin Hint ve global versiyonu arasında ufak bir fark mevcut. Global modelin, makro kamerası bulunurken, Hint versiyonunda derinlik algılayıcı sensör bulunacağı söylenmekte. Ayrıca bu derinlik algılayıcı sensörün 5 MP çözünürlüklü olması da muhtemel. Bununla birlikte, ikinci kameranın 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera olacağı da söylentiler arasında. Geçmiş raporlara göre cihaz, 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca Mi 11 Lite 4G, MIUI 12 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Serinin 5G modeli hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı tahminlere göre cihaz, Snapdragon 775 yonga seti ile gelecek.