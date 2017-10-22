JP Morgan’ın analizine göre Tesla, Model 3’ün fiyatını kısa süre içinde yükseltmek zorunda.

JP Morgan dünyanın en büyük finansal kuruluşlarından biri. Şirketi temsil eden ailenin sahip olduğu kuruluşlar arasında; State Street Corp., Vanguard Group, FMR, BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp ve Bank of New York Mellon gibi ekonomiyi yönlendiren şirketler mevcut.

Tesla, yılın üçüncü çeyreğinde sadece ama sadece 260 adet Model 3 üretimi gerçekleştirebildi. JP Morgan, bu gelişmeyi tüketicinin aleyhine olacak şekilde değerlendirdi.

JP Morgan konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Teslimat kapsamındaki brüt marjın korunması için yapısal olarak korunması için, Tesla’nın aracın fiyatını, tüm olumsuz eleştirilere rağmen yükseltmesi gerekiyor.”

Tesşa, Model 3 uygun fiyatı sayesinde epey ilgi çekse ve çok sayıda ön sipariş elde etse de; istenen üretim rakamlarının yakınına bile yaklaşılamadı. JP Morgan’a göre “Aracın fiyatın artırılması ve ön siparişlerin dengelenmesi” şart. Aksi takdirde Elon Musk’ın firması kayda değer düzeyde zarar edebilir.