Samsung, Galaxy Fold katlanabilir cihazlarını geri çağırıyor!

Samsung; geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı Galaxy Fold cihazını, inceleme uzmanları ve basın mensuplarının yaşadığı büyük sorunlar nedeniyle geri çağırıyor.

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Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde sıklıkla kendisinden söz ettiren Samsung Galaxy Fold, kullanıcıların aklında pek iyi izlenim bırakmadı. İnceleme amaçlı gönderimi yapılan basın mensupları ya polimer ekranı ekran koruyucusu sanıp çıkardılar ya da ekranın (menteşe parçaları veya yabancı cisim nedeniyle) bazı kısımlarının kullanılamaz hale gelişini gözlemlediler.

Yaşanan bu kötü deneyimlerin ardından şirket, dün bütün test cihazlarını geri çağırdığını ve üzerinde daha büyük geliştirmeler yapmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Çin, Güney Kore ve ABD’de piyasaya sürülmesine birkaç gün kala verilen bu haberle bütün satışların ertelendiği de duyuruldu.

Samsung, Galaxy Fold katlanabilir telefonunu iptal etmiyor. Böylelikle ön sipariş veren kullanıcılar, cihaz piyasaya sürüldüğü zaman temin edebilecekler. Ayrıca Samsung, alıcılarını iki hafta içinde yaşanacak yeni güncellemeler ışığında bilgilendireceğini ve ana odağının cihazı en iyi şekilde kullanıcı deneyimine sokmak olduğunu belirtti.