İtalya’daki Apple mağazaları, 19 Mayıs’ta yeniden açılıyor

Apple, İtalya’daki mağazalarını, azalan Covid-19 vaka sayıları ile beraber yeniden açmaya hazırlanıyor. Mağazaların, yeniden açılacak olan ilk kısmı için açıklanan açılış tarihi ise, Apple tarafından 19 Mayıs 2020 olarak belirtildi.

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Covid-19 salgını ülke genelinde yayılmaya başladıktan sonra Apple, İtalya’daki mağazaları kapatmaya karar vermişti

İtalya’da bulunan bütün Apple mağazaları, çalışanlarının sağlığını koruyabilmek adına hali hazırda kapalı tutuluyor idi. Covid-19 salgınının İtalya’daki ilerleyişinin yavaş yavaş önüne geçilebilmeye başlanması ile beraber; Apple da mağazalarını yeniden açmak için girişimlere başladı. Apple tarafından, ilk olarak ise Floransa, Roma ve Sicilya’daki mağazaların açılması planlanıyor. Hatta Apple’dan alınan son bilgilere göre, Avusturya gibi salgın sürecinin iyiye doğru gelişim gösterdiği ülkelerde de mağazalar yakın zamanda tamamen açık konuma getirilecek.

Apple tarafından yapılan açıklamada, “İtalya’daki müşterilerimizi 19 Mayıs Salı gününden itibaren yeniden ağırlayabilecek olmaktan ve müşterilerimize servislerimizi ve hizmetlerimizi yeniden sağlayabilecek olmaktan dolayı mutluyuz.” denildi. Şirket, ayrıca sosyal mesafe kuralları dolayısı ile mağaza içinde aynı anda belli sayıda müşteri bulunabileceğini belirtti.

Hatırladığınız üzere Apple, İtalya’daki bütün mağazalarını 12 Mart tarihinde kapatmıştı. 19 Mayıs’taki açılış ile beraber ise, İtalya’da bulunan Apple mağazaları toplamda 10 hafta kadar kapalı kalmış olacak. Umuyoruz salgın dünyanın her yerinde ivedilikle kontrol altına alınır. Ve son bir hatırlatma; siz de sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!