Tesla hızlı şarj istasyonlarını güncelliyor

Tesla araçları hızlı şarj etmeye yarayan Supercharger ünitesinin yeni versiyonu, 2019 yılında gelecek. Bu şekilde araçlar daha hızlı şarj olacak.

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Şarj istasyonları 2019 yılında artacak

Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yapılan açıklamada, şarj istasyonunun üçüncü versiyonu ile çok daha hızlı bir şarj işlemi gerçekleşecek. Ayrıntılar açıklanmasa da eski istasyonların bir Tesla modelini 30 dakikada şarj ettiği söyleniyor. Bu şekilde araçlara 120 kilowatt şarj gücü verilmiş oluyor.

Ayrıca şirket, şarj istasyonlarını 2019 yılı içinde iki katına çıkarmayı planlıyor. Şu anda 1375 istasyonda toplamda 11.141 Supercharger ünitesi kullanılıyor. Son olarak şirket 2018’in üçüncü çeyreğinde 44 yeni şarj istasyonu açmış bulunuyor. Araçların menzili dâhilinde şarj istasyonlarını genişletmek istiyor. Bir elektrikli aracının menzili 200 ile 300 mil arasında bulunuyor.

Elon Musk resmi Twitter hesabında bu açıklamalara “50 yıl içinde elektrik şarj istasyonları tüm benzin istasyonlarının yerini alacak ” yanıtını veren kullanıcıya “Evet” cevabını verdi. Yani Musk gelecekteki hayallerini bu şekilde açıklamış oldu.