Apple
Tesla araçları için Apple Music desteği geliyor
Bir Twitter kullanıcısı tarafından bulunan Tesla yazılım güncellemesindeki referanslara göre Tesla, yakında Apple Music için yazılım desteği eklemeyi planlıyor.
İlginizi çekebilir: Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!
Tesla, Apple Music için çalışmalarını sürdürüyor
Bilindiği üzere Spotify, bir süredir Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini kullanarak müzik dinlemenin temel yolu haline geldi. Bunun yanında platform Apple Music, Tidal veya Amazon Music gibi diğer müzik akış hizmetleri için destek sağlamadı. Tesla, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Battery Day sunumunda, özellikle Tidal dahil olmak üzere diğer müzik akış hizmetlerini desteklediğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.
En son ortaya çıkan 2020.48.26 yazılım güncellemesinde Tidal için yapılan referansların yanı sıra, Apple Music ve Amazon Music için de seçenekleri var gibi görünüyor.
Tesla’nın bir süredir Apple Music desteği üzerinde çalıştığı bildirilse de, yazılım güncellemesinde gizli olan seçenek henüz çalışmıyor. Buna rağmen, Tidal’ın Tesla’ya gelen ilk ek müzik akışı hizmeti olması bekleniyor.
Bu güncelleme, otomobil sahiplerinin Apple’ın müzik akışı hizmetine, bir akıllı telefon bağlamadan otomobilin dokunmatik ekranı aracılığıyla direkt olarak erişebilmelerine olanak sağlıyor. Şimdiye kadar, Apple Music’i bilgi-eğlence sistemine doğrudan entegre eden tek otomobil üreticisi, tamamen elektrikli modeller arasında Porsche Taycan olmuştu. Bunun yanında başka hiç bir otomobil üreticisi bu çözüm yoluna gitmedi. Bunun yerine araçlarına Apple Car Play desteği getirmekle sınırlı kaldılar.
Akıllı TV
Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!
LG, bu yılın başlarında vermiş olduğu sözü yerine getirerek, 2018 yılında piyasaya çıkardığı bazı akıllı TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğini içeren bir yazılım güncellemesi yayınladı.
İlginizi çekebilir: Apple, App Store komisyon oranlarını düşürmeye başladı!
Geçtiğimiz yılın sonlarına girildiğinde LG firması bazı belirli modellere Apple kullanıcılarına hitap edecek AirPlay 2 ve HomeKit desteğini getireceğini açıklamıştı. Dün ve bugün yapılan kullanıcı geri bildirimlerine göre LG güncellemeleri yayınlamaya başlamış görünüyor.
AirPlay 2, kullanıcıların Apple TV gerekmeden videoları, müzikleri, podcast’leri ve daha fazlasını doğrudan bir iPhone, iPad veya Mac’ten, uyumlu bir LG akıllı TV’ye aktarmasını sağlıyor. HomeKit, kullanıcıların Ev uygulamasını veya Siri’yi kullanarak akıllı TV’nin açılıp kapanmasını, sesini ve daha fazlasını kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu özellikler ayrıca belirli Samsung, Sony ve Vizio akıllı TV’lerde de mevcut olarak kullanıma sunuluyor.
LG, başlangıçta AirPlay 2 ve HomeKit’in 2019 ve daha yeni akıllı TV modelleriyle sınırlı olacağını, çünkü eski modellerde kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti edemeyeceğini belirtmişti. Yapılan bu açıklama sonrası on binlerce kişi bu konuyu yeniden düşünmeleri için şirkete dilekçe vermişti. Görünen o ki LG kullanıcıları tarafından yapılan geri dönüşler işe yaramış ve LG cephesinden olumlu bir yenilikle geri dönüş sağlanmış.
Hatırlamayanlar için LG, bu yılın başlarında Apple TV uygulamasını da belirli 2018 akıllı TV’lerde de kullanıma sunmaya başlamıştı.
Apple
800 bin TL fiyatlı saf altın AirPods Max tanıtıldı!
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve fiyatıyla gündem olan AirPods Max gerçek fiyatını unutturacak bir fiyatla tekrar gündeme geldi. Rus şirketi Caviar, 800 bin TL değerindeki saf altın AirPods Max varyantını tanıttı.
İlginizi çekebilir: Apple Glass ile ilgili yeni bir patent ortaya çıktı!
800 bin TL değerinde AirPods Max
Popüler teknolojik cihazların lüks varyantlarını yapmasıyla tanınan Caviar, tanıttığı AirPods Max ile geleneğini sürdürdü. Şirket, 108 bin dolar fiyat etiketine sahip AirPods Max üretti. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı modeli mevcut olan kulaklıklar saf altından üretilirken, kafa bandında timsah derisi kullanıldığı belirtilmiş. Ayrıca, kulaklıkların her zaman en tepede olmak isteyenler için üretildiği belirtilmiş. Saf altın AirPods Max’in değeri güncel kurla çevirdiğimizde 800 bin TL civarına geliyor. Kulaklıkla ilgili bütün detaylara şuradan ulaşabilirsiniz.
AirPods Max Özellikleri
- Apple tasarımı 40 mm dinamik sürücüler
- 20 saate kadar pil ömrü
- Aktif gürültü engelleme ve Şeffaf mod
- Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses ve adaptif EQ
- 9 adet mikrofon (aktif gürültü engelleme için 8 adet, görüşmeler için 3 adet)
- Kontrol için Digital Crown
- Kulaklığın her iki tarafında bulnan Apple H1 kulaklık çipi
- 5 farklı renk seçeneği (Gümüş, uzay grisi, pembe, yeşil, gök mavisi)
- Kutu içerisinden çıkan Smart Case
- Optik sensör, pozisyon sensörü, kılıf algılama sensörü, ivmeölçer ve jiroskop
Akıllı Telefonlar
iPhone telefonunuzun etraf sesi tanıma özelliği nasıl aktifleştirilir?
iPhone telefonlarının ayarlar kısmında biraz saklı bir şekilde duran Ses Tanıma özelliği oldukça kolay bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Etraftaki sesleri algılayıp kullanıcıya ekran üzerinden bir mesaj gösteren özellik, belirli durumlarda kullanıcıya kolaylık sağlayabiliyor.
İlginizi çekebilir: Apple iPhone modelleri arasında hala en çok kullanılanı o!
Bu işlevle birlikte iPhone cihazınız, etrafınızdaki sesleri duyup size bildiri olarak iletiyor. Özellikle duyma sorunları yaşayan insanlara oldukça yararlı olan özellik; aynı zamanda örneğin kulağınızda kulaklık takılı olması ve seslere erişiminizin olmaması durumlarında da fayda sağlıyor.
Ayarlar içerisinde biraz saklanmış bir durumda olan bu özelliğe iPhone Erişilebilirlik ayarları üzerinden kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Böylelikle üzerinde kişiselleştirmeler de yapabileceğiniz özelliği bir dakikadan az bir sürede aktifleştirebiliyorsunuz. Özelliğin daha çok günlük kullanım için olduğu ve sitesinde de belirtildiği gibi riskli ortamlarda veya yol bulmak için kullanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. İşlevi aktifleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin
- Erişilebilirlik kısmına gelin
- Ses Tanıma bölümüne gidin
- Ses Tanıma’yı aktifleştirin
- Ardından Sesler kısmına dokunun
- Sonrasında ise iPhone cihazınızın tanımasını istediğiniz sesleri açabilirsiniz
Menü üzerinde oldukça fazla seçenek bulunuyor. Ateş, duman, su sesi, kapı çalışı, alarmlar, farklı hayvanlar, ev içerisindeki çeşitli eşyalar, bebek ağlaması sesleri gibi birçok seçenek mevcut. İstenilen seçenekler ayarlandıktan sonra ise aktifleştirilen sesler telefonunuz tarafından duyulduğunda size bildirim gelecektir.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 3 gün önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Yazan: eziodafirenze, 3 gün önce