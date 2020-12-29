Tesla araçları için Apple Music desteği geliyor

Bir Twitter kullanıcısı tarafından bulunan Tesla yazılım güncellemesindeki referanslara göre Tesla, yakında Apple Music için yazılım desteği eklemeyi planlıyor.

İlginizi çekebilir: Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!

reklam

Tesla, Apple Music için çalışmalarını sürdürüyor

Bilindiği üzere Spotify, bir süredir Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini kullanarak müzik dinlemenin temel yolu haline geldi. Bunun yanında platform ‌Apple Music‌, Tidal veya Amazon Music gibi diğer müzik akış hizmetleri için destek sağlamadı. Tesla, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Battery Day sunumunda, özellikle Tidal dahil olmak üzere diğer müzik akış hizmetlerini desteklediğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.

En son ortaya çıkan 2020.48.26 yazılım güncellemesinde Tidal için yapılan referansların yanı sıra, ‌Apple Music‌ ve Amazon Music için de seçenekleri var gibi görünüyor.

Tesla’nın bir süredir Apple Music desteği üzerinde çalıştığı bildirilse de, yazılım güncellemesinde gizli olan seçenek henüz çalışmıyor. Buna rağmen, Tidal’ın Tesla’ya gelen ilk ek müzik akışı hizmeti olması bekleniyor.

Bu güncelleme, otomobil sahiplerinin Apple’ın müzik akışı hizmetine, bir akıllı telefon bağlamadan otomobilin dokunmatik ekranı aracılığıyla direkt olarak erişebilmelerine olanak sağlıyor. Şimdiye kadar, Apple Music’i bilgi-eğlence sistemine doğrudan entegre eden tek otomobil üreticisi, tamamen elektrikli modeller arasında Porsche Taycan olmuştu. Bunun yanında başka hiç bir otomobil üreticisi bu çözüm yoluna gitmedi. Bunun yerine araçlarına Apple Car Play desteği getirmekle sınırlı kaldılar.