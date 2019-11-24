Otomobil
Tesla Cybertruck ön sipariş sayısı ile dikkat çekiyor
Gelecekten gelen tasarımı ve keskin hatları ile dikkat çeken Tesla Cybertruck sipariş sayısı ile şaşırtmayı başardı. Elon Musk paylaştığı gönderi ile ön siparişlerin sayısının 146.000 ‘e ulaştığını belirtti.
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve lansmanında yaşanılan “dayanıklılık” testi ile gündeme gelen Tesla Cybertruck, ön sipariş sayısı ile tekrardan gündeme gelmeyi başardı. Keskin tasarım çizgileri, gelecekten gelen yapısı ile dikkat çeken yeni Tesla’nın ön sipariş sayısını Elon Musk paylaştığı bir tweet ile açıkladı.
146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor
— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019
Tesla Cybertruck tanıtımından sadece iki gün içinde 146.000 sipariş almayı başardı. Şirketin CEO’sunun paylaştığı bir sonraki gönderide ise bu sayıların reklam yapılmayarak başarıldığı belirtildi. Ön siparişlerin sınıflandırmasını açıklayan Musk ; siparişlerin %42’sinin çift motor, %41’inin üçlü , %17’sinin de tekli motor seçeneğinin olduğunu belirtti. Ön sipariş veren kullanıcılardan 100$ ‘lık depozito istendi. Verilen ön sipariş sayılarına bakıldığında en az ilginin en ucuz versiyon olan tekli motor olduğu görüldü. Üçlü motora sahip araç için sipariş veren 59.000 tüketicinin biraz beklemesi gerekiyor. Tesla yetkilileri tarafından yapılan açıklamada üç motora sahip versiyonun üretimine 2022 yılında başlanılacak. Tesla, diğer modellerin üretimi ile ilgili ise 2021 sonu ile tamamlanabileceğini söyledi. Araçların lansmanda belirtilen fiyatları ise en düşük model için 39.000 Amerikan Doları , çift motorlu versiyon için 49.000 Amerikan Doları ve üçlü motor için 69.000 Amerikan Doları olarak belirlendi.
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Tesla’nın yeni canavarı: Cybertruck!
Elon Musk‘ın kurucusu olduğu Tesla, yakın zamanlarda bir kamyonet benzeri elektrikli araba çıkaracağını ve 50,000 doların altında bir fiyata sahip olacağını söylemişti. O gün geldi çattı. Farklı ve zırhlı bir tasarıma sahip yeni Cybertruck basına tanıtıldı.
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Sıradışı tasarım, güçlü çekiş
Tesla tarafından basına tanıtılan, çok farklı bir tasarıma sahip yeni kamyonet, zırhlı bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtım sırasında sahnede yapılan testlerin hepsinden geçen yeni model kamyonet, 50 bin doların altında bir fiyattan satışa sunulacak. Şirketin kurucusu Musk tarafından yapılan açıklamada, “Kamyonlar çok uzun zamandır aynıydı. Size farklı bir şey göstermek istedik … ve şimdi sürdürülebilir enerjiye ihtiyacımız var.” var açıklaması yapıldı.
Cybertruck, 3 farklı varyasyon ile karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki 320 km menzile sahip olan ve tek motora sahip, ikincisi 480 km menzile sahip olan ve iki motora sahip, son olarak üçüncüsü 800 km menzile sahip olan varyasyon ve üç motora sahip. Tüm bu varyasyonların hepsi, 14 bin kilo çekme gücüne, 3,500 kilo taşıma kapasitesine sahip olacak. En düşük model, 39,900 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkacakken, dört çekerli ve üç adet elektrik motoruna sahip olan en üs model ise 69.900 dolara satılacak.
100 km/h hıza ulaşması 2.9 saniye
Tek motorlu varyasyon, 0-100 km/h hıza 6.5 saniye ulaşabiliyorken, 170 km/h maksimum hız limiti bulunuyor. Çift motorlu varyasyonun 0-100 km/h hıza ulaşması 4.5 saniye alırken yine aynı model maksimum 195 km/h hıza ulaşabiliyor. Cybertruck‘ın en gelişmiş versiyonu olarak kabul edilen model, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabiliyor. Bu modelin ise en yüksek hızı 210 km/h olarak belirlenmiş durumda.
Cybertruck kişiselleştirilebilir arka tarafı ile bazen mutfak şeklini alabiliyorken bazı zamanlarda da yük taşıyabildiğiniz bir araç haline geliyor. Oldukça farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu araç, Musk‘a göre geleceğin araçların bir tanesi. Ayarlanabilir süspansiyon sistemi ile paslanmaz çelikten üretilen bu araç çekiç darbelerine dayanabiliyorken, aynı zamanda mermide geçirmiyor.
Son olarak, tanıtım sırasında yapılan bir denemede, ufak bir aksilik yaşandı. Normalde hiçbir şekilde kırılmaması gereken camlar, iki denemede kırılarak, insanların gözünde kötü bir yere sahip oldu. Peki bu oldukça garip ve sıradışı tasarıma sahip Cybertruck’ı Türkiye’ye gelmiş olsa siz almak istermiydiniz?
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Yeni BMW 2 serisi tanıtıldı: Önden çekişli!
BMW, Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda yeni önden çekişli BMW 2 serisini tanıttı. Oldukça şık hatları ile karşımıza çıkan BMW 2 serisi, 228i ve M235i modelleri ile fuarda tanıtılıyor.
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Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda görücüye çıkan yeni BMW 2 serisi, oldukça şık tasarımı ile sevenleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Mart ayında showroomlarda satışa çıkması beklenen araçlar, 228i ve M235i olarak gösteriliyor. Önden çekişli olarak gelen modeller sedan olurken, BMW 2 Gran Coupe olarak adlandırılıyor.
Araçlarda klasik BMW ızgaraları, xDrive sürüş özellikleri ve LED stoplar bulunuyor. 228i olarak adlandırılan model, 2.0 litrelik turbo motor ile karşımıza çıkarken 228 beygir güce sahip. M235i ise 301 beygirlik güce sahip olurken, sekiz ileri şanzımanı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
BMW tarafından paylaşılan verilere göre, 228i modeli 0-100 km/h hıza 6 saniyede ulaşabiliyorken, M235i modeli 4,7 saniyede 100 km/h hıza ulaşabiliyor. Araç içi eylence sistemlerini, “Hey BMW” diyerek aktif edebiliyorsunuz. Sesli komut özelliği ile adaptif hız sabitleyici özelliğini açabiliyorken, birçok farklı özellikleri de bu sayede kontrol edebiliyorsunuz.
Her iki araçta da 10,5 inçlik dijital göstergeler kullanılmış durumda. Bu göstergeler, Live Cockpit Professional olarak rahat kullanım şartlarını bizlere sunuyor. Daha öncede bahsettiğimiz gibi, Mart ayında otomobillerin satışa çıkması bekleniyor.
Otomobil
Karşınızda 480 km menzilli ilk elektrikli Mustang: Ford Mustang Mach-E
Ford markasının elektrikli araba serisinin yeni varisinin duyurusunu resmen gerçekleştirdi. Otomobil sektörünün köklü markalarından biri olan Ford’un Mustang serisinin crossover tipi aracı olan Mac-E, tek yakıt dolumuyla 480 km yol yapabiliyor.
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Ford’un Los Angeles’taki devasa tanıtımından sonra Ford Mustang Mach-E elektirikli crossover (jeep tipi) aracını sonunda tanıtımını gerçekleştirdi. Evet, doğru duydunuz kesinlikle Mustang markasının altına konumlandırılacak. Şirket bu algının arkasına güveniyor.
Geleneksel Mustang’in çok ötesinde bir araç olacak!
Mustang’in geleneksel tasarımını modern inceliklerle birleştirmeyi hedefleyen firma, bu marka altında ilk elektrikli aracını tanıtmış oldu. Geleneksel 2 kapılı araç algısını, ailenin yeni üyesiyle birlikte değiştirmeyi, geliştirmeyi hedefliyor.
Bunların dışında, benzer isimleri giydirmek için süreç uzatılabilir. Mach-E’nin kasa tipinin Mustang’ten etkilendiği oldukça bariz gözüküyor. Şişkin çamurluklar, üçlü çubuk stop lambaları ve sert dizayna sahip farlar, tasarım detaylarında bizi karşılıyor. Yeni ızgara stili, Ford’un diğer crossover serisi araçlarıyla benzerlik taşıyor.
İç dizaynı, diğer ellerde Teslayı yakalıyor gibi gözüktü. Konsol, düzenli ve oldukça kalite hissiyatını yansıtıyor. Hafa menfezleri öndeki şerite gizlenmiş. Ortada ise, 15.5 inç dokunmatik panele sahip bir kısım karşılıyor. Panel içerisinde, eğlence sisteminden tutun, araç içi ısı bilgilerine ve araç içi kontrolünü sağlayabileceğiniz birçok bilgi yer alıyor.
Otomobilde yer alan direksiyonun önünde hayalet ekrana sahip 10.5 inçlik bir panel mevcut. Bu panelde hız ve devir göstergesi ayrıca aracın motor şanzımanın sıcaklığı ve elektrikli araçlarda kullanılan kWh cinsinden yakıt durumu bilgisi veriliyor.
Mustang Mach-E GT ve GT Performans Serisi
Mustang Mach-E GT ve GT Performans Serisi olarak iki ayrı versiyondan oluşacak otomobil ile gücün doruklarına ulaşmanız sağlanacak. 459 beygir ve 612 tork gücünde olan canavarlarıın her ikisinde de aynı teknik donanıma yer verilecek. Performans versiyonu, normal seriye oranla magnetorheological süspansiyon denen Mustang’in son kullanıcı için geliştirdiği sistemle donatılacak.
GT Performans Serisi, Ford mühendislerinin aktardıklarına göre 0-60’a 3 saniye içerisinde ulaşabiliyor. Bu da SUV tipi araçlar için ağır kasalarından dolayı oldukça iddialı görünüyoor.
Son olarak firma, müşterilerine araçla birlikte iki adet 240 volt değerlerine sahip şarj aleti de sunulacak. Ev içerisinde bulundurulacak şarj cihazının, aracı saat başına 51km dolum yapması gerekiyor. Yani 10 saat içerisinde, herhangi bir şarj istasyonuna gitmeden aracınızın şarj işlemini gerçekleştirmeniz mümkün hale geliyor.
Mac-E DC hızlı şarj uyumluluğu sayesinde, 150kW değerlerinde şarj işlemi gerçekleşebiliyor. Böylece 38 dakikada %10’dan %80’e ulaşmanız mümkün hale geliyor.
Ford, 500 dolar fiyatından Mac-E serisini ön siparişe şu anda sundu. Fakat, Mac-E’nin showroomda gösterime açılmasını bekleyebilirsiniz. İlk olarak, Mustang serisi otomobilin daha ucuz yollu versiyonu Mustang Mac-Es’in 2020 yılının sonuna doğru piyasada görülmesi bekleniyor.
Yüksek performanslı GT serisi otomobilin ise 2021’in yaz ayına kadar pazarda görmemiz pek mümkün görünmüyor. Otomobilin baz modelinin vergi indirimlerinden ve hedeflerden önceki fiyatı 43,895 dolar olması bekleniyor.