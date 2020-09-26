Tesla CyberCoupe, sanal ortamda hayal edildi!

İlginç keskin hatlara sahip Tesla CyberTruck, hem garip karşılanmıştı hem de yeni bir tasarım akımı başlatmıştı. Matteo Gentile isimli tasarımcı ise bu akımdan etkilenerek, “Tesla CyberCoupe” fikrini paylaşmış.

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CyberTruck’tan aşina olduğumuz LED şerit şeklindeki ön ve arka farlar, CyberCoupe‘de de yerini almış. Köşeli tavan çizgisi, keskin hatlı çamurlukları ve büyük lastikleriyle birlikte tam olarak istenilen tasarım çizgisi yakalanmış.

Aracın, birkaç eklenti yapılmış siyah renkli halinin, efsane Knight Rider (Ülkemizde Kara Şimşek olarak bilinen) serisindeki KITT‘e oldukça benzeyeceği de düşünülüyor. Ayrıca Knight Rider serisinin, uzun metrajlı bir film olarak geri döneceğini de hatırlatalım. Fakat ana karakterin hangi aracı kullanacağı henüz belli değil.

David Hasselhoff‘un, Michael Knight rolünü oynadığı 1980‘lerin televizyon serisinde, Pontiac Firebird kullanılmıştı. Kabininde bir sürü düğmeler barındıran o aracın aksine, eğer yeni filmde CyberCoupe kullanılırsa o düğmelerden eser kalmazdı. Çünkü Tesla’nın klasik merkezi dokunmatik ekranıyla ve sesli komutlarıyla bütün komutlar yerine getirilirdi. Ayrıca elektrikli olacağını da hesaba katarsak daha sessiz ve hızlı kaçış sahnelerine de temel hazırlanmış olurdu. Tabi bunların olması için öncelikle doğru kişilerin bu tasarımı gömesi lazım.

Kaynak: Carscoops

NOT: Matteo Gentile’nin, Tesla ile herhangi resmi bir bağlantısı yoktur. Söz konusu görseller tamamen Matteo Gentile’nin kişisel fikirlerini yasnıtmaktadır.