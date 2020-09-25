BMW X8 prototipi, casus kameralara yakalandı!

BMW‘nin son zamanlarda X7‘yi yenileme çalışmalarıyla meşgul olduğu biliniyordu. Fakat bu prototipin X7’den biraz farklı olması, bir süredir dedikoduları gezen X8‘i hatırlattı.

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Söz konusu prototipin arka kısmına baktığımızda, BMW’nin yine bir şaşırtıcı tasarımla karşımıza çıkma ihtimali ürpertmiyor değil(Bkz: Yeni M3 ve M4). Bazı kaynaklara göre X8, yalnızca eğimli tavana sahip bir X7 olmayacak. Karşımıza, BMW’den beklenenden farklı bir SUV olarak çıkacağı söyleniyor.

Aracın omuz çizgisine bakıldığında aracın, bir X4 veya X6‘dan çok X2 gibi görünmesi olası. X8’in, bir coupe SUV gibi eğimli bir bagaj kapağı yerine daha dik bir bagaj kapağı görünüyor. Ön kısma baktığımızda ise, prototipin yanındaki X7’yi göz önünde bulundurursak, X7’den farklı bir ön yüzle karşılaşmamız olası bir durum.

İlk dedikodulara göre X8 M45e plug-in hibrit modelinde, BMW X5 xDrive45e modelinde yer alan 388 beygir güç ve 600 Nm torka sahip motor kullanılacak. Fakat X8 M45e‘nin biraz daha uysal bir model olacağını da unutmamak lazım. Daha vahşi bir varyasyon için X8 M adının kullanılacağı düşünülüyor. Bu varyasyon için ise M5 ve yeni M3 Competition‘da yer alan, arkadan itişe meyilli bir dört çeker sistemin yer aldığı, 750 beygirlik bir motorun kullanılması bekleniyor.

BMW X8’in 2021 yılı içinde tanıtılacağı, 2022 yılında ise satışa çıkacağı düşünülüyor.

Kaynak: Carscoops