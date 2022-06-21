Sunmuş olduğu üst seviye performans özellikleriyle dikkat çeken ASUS ROG Strix SCAR 17 Gaming Laptopa yakından bakıyoruz. İçerisinde bulunan 12. Nesil i9 12900H işlemcisi ve RTX 3080Ti ekran kartı ile en yüksek grafikli oyunların altından başarıyla kalkan modeli biz çok beğendik. Peki siz ASUS ROG Strix SCAR 17 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.
ASUS ROG Srix SCAR 17 Teknik Özellikleri:
TASARIM
39.5 x 28.2 x 2.34 ~ 2.83 cm
2.90 Kg
Siyah
BAĞLANTILAR
1x 2.5G LAN port
1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A//
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDMI 2.1
EKRAN
17,3 inç IPS
WQHD (2560 x 1440) 16:9
240Hz Ekran Yenileme
3ms Tepkime Süresi
300 nit Parlaklık
Adaptive-Sync
Dolby Vision HDR
DCI-P3 %100
PERFORMANS
12. Nesil Intel® Core™ i9-12900H
NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU
16GB GDDR6
ROG Boost: 1445MHz 150W (1395MHz Boost Clock+50MHz OC, 125W+25W Dynamic Boost)
16GB DDR5 RAM 8×2 4800MHz
64GB’a Kadar RAM Desteği
2TB SSD Kapasitesi
Armoury Crate
Windows 11
SES
Dörtlü Hoparlör
Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Özelliği
Dolby Atmos
Hi-Res Sertifikası
Akıllı Amfi Teknolojisi
BATARYA
90Wh Batarya
280W Şarj Adaptörü
AĞ BAĞLANTILARI
Wi-Fi 6E(802.11ax) Çift Bant
Bluetooth 5.2
#ASUS #ROGStrixSCAR17 #GamingLaptop