Sunmuş olduğu üst seviye performans özellikleriyle dikkat çeken ASUS ROG Strix SCAR 17 Gaming Laptopa yakından bakıyoruz. İçerisinde bulunan 12. Nesil i9 12900H işlemcisi ve RTX 3080Ti ekran kartı ile en yüksek grafikli oyunların altından başarıyla kalkan modeli biz çok beğendik. Peki siz ASUS ROG Strix SCAR 17 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

ASUS ROG Srix SCAR 17 Teknik Özellikleri:

TASARIM

39.5 x 28.2 x 2.34 ~ 2.83 cm

2.90 Kg

Siyah

BAĞLANTILAR

1x 2.5G LAN port

1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC

2x USB 3.2 Gen 1 Type-A//

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x HDMI 2.1

EKRAN

17,3 inç IPS

WQHD (2560 x 1440) 16:9

240Hz Ekran Yenileme

3ms Tepkime Süresi

300 nit Parlaklık

Adaptive-Sync

Dolby Vision HDR

DCI-P3 %100

PERFORMANS

12. Nesil Intel® Core™ i9-12900H

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU

16GB GDDR6

ROG Boost: 1445MHz 150W (1395MHz Boost Clock+50MHz OC, 125W+25W Dynamic Boost)

16GB DDR5 RAM 8×2 4800MHz

64GB’a Kadar RAM Desteği

2TB SSD Kapasitesi

Armoury Crate

Windows 11

SES

Dörtlü Hoparlör

Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Özelliği

Dolby Atmos

Hi-Res Sertifikası

Akıllı Amfi Teknolojisi

BATARYA

90Wh Batarya

280W Şarj Adaptörü

AĞ BAĞLANTILARI

Wi-Fi 6E(802.11ax) Çift Bant

Bluetooth 5.2

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