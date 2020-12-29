Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!

LG, bu yılın başlarında vermiş olduğu sözü yerine getirerek, 2018 yılında piyasaya çıkardığı bazı akıllı TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğini içeren bir yazılım güncellemesi yayınladı.

İlginizi çekebilir: Apple, App Store komisyon oranlarını düşürmeye başladı!

reklam

Geçtiğimiz yılın sonlarına girildiğinde LG firması bazı belirli modellere Apple kullanıcılarına hitap edecek AirPlay 2 ve HomeKit desteğini getireceğini açıklamıştı. Dün ve bugün yapılan kullanıcı geri bildirimlerine göre LG güncellemeleri yayınlamaya başlamış görünüyor.

AirPlay 2, kullanıcıların Apple TV gerekmeden videoları, müzikleri, podcast’leri ve daha fazlasını doğrudan bir iPhone, iPad veya Mac’ten, uyumlu bir LG akıllı TV’ye aktarmasını sağlıyor. HomeKit, kullanıcıların Ev uygulamasını veya Siri’yi kullanarak akıllı TV’nin açılıp kapanmasını, sesini ve daha fazlasını kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu özellikler ayrıca belirli Samsung, Sony ve Vizio akıllı TV’lerde de mevcut olarak kullanıma sunuluyor.

LG, başlangıçta AirPlay 2 ve HomeKit’in 2019 ve daha yeni akıllı TV modelleriyle sınırlı olacağını, çünkü eski modellerde kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti edemeyeceğini belirtmişti. Yapılan bu açıklama sonrası on binlerce kişi bu konuyu yeniden düşünmeleri için şirkete dilekçe vermişti. Görünen o ki LG kullanıcıları tarafından yapılan geri dönüşler işe yaramış ve LG cephesinden olumlu bir yenilikle geri dönüş sağlanmış.

Hatırlamayanlar için LG, bu yılın başlarında Apple TV uygulamasını da belirli 2018 akıllı TV’lerde de kullanıma sunmaya başlamıştı.