Akıllı TV
Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!
LG, bu yılın başlarında vermiş olduğu sözü yerine getirerek, 2018 yılında piyasaya çıkardığı bazı akıllı TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğini içeren bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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Geçtiğimiz yılın sonlarına girildiğinde LG firması bazı belirli modellere Apple kullanıcılarına hitap edecek AirPlay 2 ve HomeKit desteğini getireceğini açıklamıştı. Dün ve bugün yapılan kullanıcı geri bildirimlerine göre LG güncellemeleri yayınlamaya başlamış görünüyor.
AirPlay 2, kullanıcıların Apple TV gerekmeden videoları, müzikleri, podcast’leri ve daha fazlasını doğrudan bir iPhone, iPad veya Mac’ten, uyumlu bir LG akıllı TV’ye aktarmasını sağlıyor. HomeKit, kullanıcıların Ev uygulamasını veya Siri’yi kullanarak akıllı TV’nin açılıp kapanmasını, sesini ve daha fazlasını kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu özellikler ayrıca belirli Samsung, Sony ve Vizio akıllı TV’lerde de mevcut olarak kullanıma sunuluyor.
LG, başlangıçta AirPlay 2 ve HomeKit’in 2019 ve daha yeni akıllı TV modelleriyle sınırlı olacağını, çünkü eski modellerde kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti edemeyeceğini belirtmişti. Yapılan bu açıklama sonrası on binlerce kişi bu konuyu yeniden düşünmeleri için şirkete dilekçe vermişti. Görünen o ki LG kullanıcıları tarafından yapılan geri dönüşler işe yaramış ve LG cephesinden olumlu bir yenilikle geri dönüş sağlanmış.
Hatırlamayanlar için LG, bu yılın başlarında Apple TV uygulamasını da belirli 2018 akıllı TV’lerde de kullanıma sunmaya başlamıştı.
Akıllı TV
ABD hükümetinin yeni hedefi TCL olabilir!
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin ardından ZTE, DJI ve SMIC başta olmak üzere onlarca Çin şirketine yaptırım uygulama kararı almıştı. Yansıyan yeni iddialara göre, benzer bir kısıtlama akıllı telefon ve televizyon markası TCL üzerinde de gerçekleşebilir!
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Amerika, TCL markasına “casus yazılım” soruşturması açtı!
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, geçtiğimiz günlerde TCL markasına yönelik soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Bakan vekili Chad Wolf’ün duyurduğu soruşturmada şirketin Amerika pazarı için ürettiği bazı akıllı TV modellerine arka kapı yazılımı (backdoor) yerleştirdiği iddia ediliyor. Wolf’e göre, casusluk faaliyetlerine katkı sağlaması için markanın Çin Komünist Partisi tarafından desteklendiğine dair güçlü şüpheler de bulunuyor.
Soruşturma haberinin duyulmasının ardından TCL cephesinden jet hızıyla bir açıklama geldi. Çinli şirket iddiaları tümüyle reddederken, üretilen akıllı televizyonlarda yalnızca Roku ve Google’ın geliştirdiği yazılımların kullanıldığını söyledi. Ayrıca şirketin bütün üretim faaliyetlerinin küresel endüstri kuralları ve güvenlik standartlarını karşıladığı belirtiliyor.
Çinli markalara karşı çok sert bir politika izleyen ABD hükümetinin son zamanlarda gözünü TCL’ye dikmesi tesadüf değil. Marka, yılın ilk yarısında yaptığı televizyon satışlarının önemli bir bölümünün Amerika pazarında gerçekleştiğini açıklamıştı. Bununla beraber TCL, kullandığı ekran panellerinin tamamını kendi iştiraki olan CSOT üzerinden temin ediyor. Dolayısıyla olası bir ambargo tehdidine karşı markanın elinde önemli bir koz bulunduğunu da belirtelim.
Akıllı TV
HarmonyOS tabanlı Huawei Vision S serisi TV’ler tanıtıldı
Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle donattığı yeni Vision S serisi akıllı televizyonlarını tanıttı. Bugün itibarıyla tanıtılan yeni televizyonlar, 8 Ocak’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Televizyonların global satışının ne zaman gerçekleşeceğiyse bilinmiyor.
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16 Aralık’ta HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin beta versiyonunu kullanıma sunan Huawei, bugün de HarmonyOS destekli Huawei Vision S serisi yeni akıllı televizyonlarını tanıttı. Huawei’nin büyük ekranlı cihazlara özel olarak ürettiği Honghu yongasından gücünü alan seri 55, 65 ve 75 inç olmak üzere toplam üç farklı varyantıyla karşımıza çıkıyor. Ek olarak serinin 65 inç ve 75 inçlik modellerinin Pro versiyonları da bulunuyor.
Huawei Vision S serisi akıllı TV’ler
- Huawei Smart Screen S 55″ 60Hz
- Huawei Smart Screen S 55″
- Huawei Smart Screen S 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 65″
Huawei’nin yeni Vision S serisinin tüm üyeleri, modelden bağımsız olarak DCI-P3 renk gamıyla desteklenen panelle donatılmış durumdalar. Çözünürlük bakımındansa yine aynı şekilde tüm modellerinde 4K desteği olan Huawei Vision S serisi, 120 Hz yenileme hızıyla da tadından yenmeyecek. Yalnız bu noktada Huawei’nin ikililik yaparak 120 Hz yenileme hızını yalnızca 55 inçten yukarı olan modellere koyduğunu belirtelim. 55 inçlik modeldeyse yenileme hızının 60 Hz olduğu belirtiliyor.
Huawei Vision S serisi, kullanıcılarını ses noktasında da oldukça memnun edecek. Zira serinin tüm üyeleri, bünyelerinde Huawei’nin geliştirdiği 4x10W çıkış gücüne sahip bir surround ses sistemi barındırıyor. Dolby Audio ve DTS HD teknolojilerinin kombinasyonundan oluşan bu ses sistemi sayesinde kullanıcılar, sinema deneyimini Huawei’nin yeni akıllı TV’leri sayesinde evlerinde yaşayabilecekler.
Huawei’nin yeni TV’lerinde 13 MP’lik kamera bulunuyor
Huawei Vision S serisinin en önemli özelliğiyse, bünyesinde barındırdığı 13 MP’lik kamerası. TV’nin iç kısmına yerleştirilen kamera, televizyon kapalıyken dikkat çekmemesi için sürekli görünür halde değil. Bunun yerine kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları zaman kamerayı çalıştırıyorlar ve bu şekilde istedikleri kadar görüntülü görüşme gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ek olarak kameranın 1080P desteğine sahip olduğunu da küçük bir dipnot olarak eklemiş olalım.
Bu arada Huawei Smart Screen S serisi, Pro sürümünden bağımsız olarak 55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı varyantıyla satışta olacak. Televizyonların global satışının olup olmayacağı henüz bilinmediği için doğal olarak Dolar/Euro/TL cinslerinden de fiyatlarını bilemiyoruz. Ama Çin fiyatlarından yola çıkarak kısa bir tahmin yaptığımızda 55 inçlik baz modelin 3.299 yuan (3.867,25 Türk Lirası), en pahalı olan 75 inçlik Pro modelin ise 7.999 yuan (9.376,59 Türk Lirası) fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.
Akıllı TV
Samsung, yeni nesil MicroLED 110 inç televizyonunu duyurdu
Samsung, The Wall adındaki, fütüristik ve modüler yapıda olan ayrıca MicroLED teknolojisini kullanan televizyonunu tanıtmıştı. OLED teknolojisinin en iyi özelliklerini alan MicroLED, görüntü teknolojilerindeki bir sonraki sıçrama olarak görülüyor. Firma bu teknolojiyi şimdi daha geleneksel bir televizyon formunda sunuyor. Firma, 110 inç’lik MicroLED televizyonu duyurdu. Ürün ilk olarak Güney Kore’de ön satışa çıkacak. 2021’in ilk çeyreğinde ise tüm dünyada tüketicilerin beğenisine sunulacak.
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Samsung yeni nesil MicroLED 110 inç 4K televizyon ne gibi özelliklerle gelecek?
Ürünün fiyatı henüz belli değil ancak firmanın diğer 4K hatta 8K modellerinden daha pahalıya satışa sunulması bekleniyor. Televizyon %99 ekran-gövde oranına sahip olacak. Ayrıca herhangi bir harici hoparlör olmaksızın 5.1 kanal gömülü bir Majestic ses sistemi ile gelecek.
Televizyon, geleneksel ekranlardaki arka ışığı ve renk filtrelerini yok etmek için mikrometre boyutlu LED ışıklar kullanıyor. DCI ve Adobe RGB renk gamutlarının %100’ünü içeriyor. Bu sayede son teknoloji DSLR kameralarla elde edilmiş görüntüleri en doğru şekilde gösterebiliyor.
OLED ekranlar, tüm LED’leri kendini aydınlatabilir olduğu için kusursuz siyah renk ve kontrast sunabiliyorlar. Ancak MicroLED inorganik yapıda olduğu için daha dayanıklı. Bu sayede 100.000 saat civarı bir kullanım ömrü ile geliyor. Ürünün HDMI 2.1, 4K-120HZ gibi özellikleri sunup sunmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Televizyonu üretmek ancak son dönemde sağlanabilen teknolojik yeniliklerle mümkün olmuş. Daha küçük MicroLED’led ilerleyen dönemlerde piyasada olacak ve ürünün fiyatı da zamanla daha karşılanabilir hale gelecektir.
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