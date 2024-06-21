2015 yılında çıkan Ters Yüz, Pixar’ın son yıllardaki en beğenilen işlerinden biri olmuş ve bu başarısını gişede 858 milyon dolar hasılata ulaşarak taçlandırmıştı. Bu yüzden Ters Yüz 2’nin bu hafta vizyona giren devam filminden de beklentiler yüksekti. Ancak Ters Yüz 2, en iyimser beklentilerin bile üzerinde bir açılış yaptı.

İçindekiler Ters Yüz 2 2024 yılının en ilgi alan filmi oldu

Ters Yüz 2 2024 yılının en ilgi alan filmi oldu

Vizyondaki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika’da 154.2 milyon dolar hasılat yapan film, dünya genelinde ise 300 milyon dolara ulaştı. Böylece Dune Part Two’yu geride bırakan Ters Yüz 2, gişede 2024’ün en iyi açılışını yaptı. Sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, bu performansını önümüzdeki günlerde de sürdürecek gibi görünüyor. Zira normalde sinemalar için durgun geçen hafta içi günlerde bile film yüksek hasılat rakamlarına ulaşıyor. Görünen o ki Pixar yıllar sonra yeniden bir hit’le karşımızda.

Filmin yakaladığı bu başarı, Disney’in bir süredir devam eden kötü gidişatını da kırmış oldu. Son dönemde sadece Marvel filmleri değil Pixar filmleri ve Disney klasiklerinin yeniden çevrimleri de hayal kırıklığı yaratınca, stüdyo oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti. Şimdi Ters Yüz 2’nin başarı yakalaması stüdyoyu biraz rahatlatacaktır.

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Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, iki ay üst üste gişeyi Disney’in domine ettiği bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü önümüzdeki ay da Deadpool & Wolverine vizyona girecek ki gelen son rakamlar yeni Deadpool filminin tam bir gişe canavarı olacağını gösteriyor.