Reuters’in haberine göre, hem Tencent hem de Sony, Elden Ring, Dark Souls, Armored Core ve daha fazlasının arkasındaki şirket olan FromSoftware‘den hisse satın alıyor.

36,4 milyon Yen (262,9 milyon dolar) artıracak olan işlem, Tencent’e yüzde 16,25 ve Sony’ye yüzde 14,09 hisse verecek. FromSoftware’in ana firması Kadokawa Corporation, şirketin kalan yüzde 69,66‘sını elinde tutacak.

Bandai Namco tarafından Avrupa ve Kuzey Amerika’da yayınlanan Elden Ring, büyük bir başarı elde etti, piyasaya çıktıktan sonraki bir ay içinde 12 milyondan fazla sattı ve dünya çapındaki eleştirmenlerden övgüler aldı.

Ayrıca bkz: Twitter, Tweet’leri Sınırlı Bir Grup İçin Görünür Kılan Özelliği Yayınladı!

Anlaşmanın bir sonucu olarak FromSoftware’den gelecek sürümler için herhangi bir münhasırlık anlaşması olup olmayacağına dair bir yorum yapılmadı. Bu, Sony’nin yayıncı ve geliştirici portföyünü genişletmeye istekli olduğunu gösteren Savage Game Studios’un yakın zamanda satın alınmasının ardından geldi.

FromSoftware’in diğer oyunları, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice, Sony’nin şirketteki hisselerini satın alma kararında rol oynamış olması muhtemel olan Sony platformlarında da büyük başarılar elde etti.