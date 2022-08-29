Sony, Savage Game Studios’u satın aldı. Bu oyun geliştiricisi, PlayStation Studios‘un bir parçası olacak ve PlayStation franchise’larına dayalı akıllı telefon oyunları üzerinde çalışacak. Sony’nin stüdyo için ne kadar ödeyeceği ise bilinmiyor.

PlayStation Studios CEO’su Hermen Hulst, şirketin Savage Game Studios’u satın almak için ‘kesin bir anlaşmaya’ ulaştığını söyledi. Stüdyo, PlayStation Studios’un “konsol bölümünden bağımsız olarak çalışacak” yeni mobil bölümüne katılıyor. Stüdyo, yeni ve mevcut PlayStation fikri mülkiyetlerine dayalı “mobil deneyimlere” odaklanacak.

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Hulst, stüdyonun şu anda akıllı telefonlar için bir canlı hizmet aksiyon oyunu üzerinde çalıştığını söyledi. Savage CEO’su Mikhail Katkoff, oyunun hala erken geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Şirket, yaklaşmakta olan oyun hakkında henüz herhangi bir detay paylaşmadı.

Savage Game Studios, 2020 yılında kuruldu ve esas olarak akıllı telefonlar için oyun yapmaya odaklandı. Rovio, Zynga, Wargaming ve Insomniac gibi stüdyolarda deneyim sahibi olan Mikhail Katkoff, Nadjim Adjir ve Michael McManus tarafından yönetilmektedir.

Sony’ye göre akıllı telefon oyunları, şirketin üzerinde çalıştığı PlayStation ve PC oyunlarını tamamlayacak. Hulst ayrıca belirli PlayStation münhasır oyunlarını PC’ye getirmeye devam edeceğini bir kez daha teyit ediyor. Şirket yakın zamanda PC için Spider-Man’i piyasaya sürdü ve daha önce God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone ve Death Stranding gibi oyunlarda da aynısını yaptı. Şirket, bu yılın başlarında, 2025 yılına kadar “tüm birinci taraf PlayStation oyunlarının yarısının” akıllı telefonlar veya PC’ler için piyasaya sürüleceğini söyledi.