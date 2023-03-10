Teknolojiyle birlikte dünyanın nakitsiz toplum olma yolculuğu hızlanıyor. Research and Markets’e göre küresel dijital ödeme pazarı yıllık yüzde 10 büyüyerek 2027 yılına kadar 12,55 trilyon dolara ulaşacak. Bu büyümeyi de ağırlıklı olarak temassız ödemeler sürükleyecek. Özellikle pandemiyle birlikte değişen satın alma davranışları temassız ödeme çözümlerine ilgiyi artırdı. Geçtiğimiz yıl sadece Visa, temassız işlemlerde 13 trilyon doları yönetti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022 yılına dair kartlı ödemeler sektörünün raporuna göre 2022 yılında kartlarla yapılan temassız ödeme adedi önceki yıla göre yüzde 77 artarak 6,62 milyar adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yıla göre yüzde 212 artarak yani geçen yılın 3 katını geçerek 904 milyar TL oldu. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 3 ödemeden 2’si, 2022 yılında temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı önceki yıla göre 3 katından fazla artarken mağaza içi her 3 ödemeden 2’si temassız gerçekleşti.

Temassız teknolojilerde de mobil ve giyilebilir temassız ödemeler öne çıkacak. Juniper Research’ün raporu da bu konuda en önemli gösterge. Rapora göre mobil ve giyilebilir temassız ödemelerin 2022-2027 yılları arasında yüzde 221 büyümesi bekleniyor. GreyViews’ün yaptığı bir çalışma da giyilebilir ödeme cihazları pazarının 2030 yılına kadar 436 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor. Özellikle kullanım kolaylığı ve güvenilirliği ile tercih edilen giyilebilir teknolojiler arasında bileklikler, fitness takipçileri, saatler, mücevherler ve akıllı giysiler yer alıyor.

Her iki kişiden birinin mobil cüzdanı olacak

Temassız ödemelerde mobil cüzdanlar da büyümenin bir diğer itici gücü olarak dikkat çekiyor. Boku ve Juniper Research tarafından hazırlanan Mobil Cüzdanlar raporu 2025 yılına kadar her iki kişiden birinin mobil cüzdan kullanıcısı olacağını vurguluyor. Teknoloji ilerlemeye devam ederken mobil cüzdanların kullanım alanının genişlemesi de bekleniyor. Dijital para birimleriyle birlikte mobil cüzdanlar kullanıcıların çeşitli dijital para birimi biçimlerini sağlamasına ve kullanmasına olanak sağlayacak. Sadakat programları, biletleme ve kimlik saklama gibi daha fazla özelliği bünyesinde barındıracak. Yakın gelecekte mobil cüzdanların fiziksel cüzdanların yerini alacağı, kullanıcıların tüm ödeme ve kişisel bilgilerini tek bir güvenli uygulamada saklamasına olanak tanıyacağı düşünülüyor.

Akıllı hoparlörlerle işlem 19,4 milyara ulaşacak

Temassız ödemelere yön verecek teknolojiler bunlarla da sınırlı değil. Akıllı telefonlara yalnızca bir uygulama yükleyerek güvenli bir şekilde ödeme alınmasını mümkün kılan telefona dokunarak ödeme teknolojisi, en küçük işletmelerin de teknolojiye ulaşımını kolaylaştırıyor. Büyük işletmelerin de müşterilerine farklı deneyimler yaşatmasını sağlıyor. Bilgisayarlarda ve ağlarda (eşler arası dosya paylaşımı) ve kripto para birimi ticaretinde kullanılan, Peer to Peer(P2P) yaklaşımı da temassız ödemeler ekosisteminin önemli bir parçası haline geliyor. Tamamen mobil olan bu uygulama kullanıcıların birbirleri arasında sorunsuz şekilde para transferi yapmasına olanak tanıyor. eMarketer’a göre en büyük P2P platformlarının 2021 yıl sonu itibarıyla 165,7 milyon kullanıcısı var. eMarketer ayrıca 2022’de 785.9 milyar dolar olan P2P pazarının 2023 sonunda 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmi üreteceğini tahmin ediyor.

Mobil Uygulama İle Lokasyon Bağımsız Tahsilat

Paynet Mobil Uygulama da üye iş yerlerinin saha operasyonlarında ödeme almasını kolaylaştırıyor. Tüm banka ve kredi kartları ile uyumlu olan Paynet Mobil Uygulama, hızlıca tahsilat yapılmasını sağlıyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumlu olan çözümle, şirketler müşterileri nerede olursa olsun, uzaktan SMS, e-posta ve WhatsApp yoluyla link ile ödeme alabiliyor. Paynet Mobil Uygulama böylelikle ödeme konusunda iş yerlerine sınırsız özgürlük sunuyor. Ücretsiz olan Paynet Mobil Uygulama sayesinde, taşınabilir POS cihazlarının oluşturacağı maliyet de ortadan kalkıyor. Bununla birlikte, tüm bankalar ile anlaşmalı olduğu için masraflar önemli ölçüde düşüyor ve müşteriler tüm kredi kartları ile uygun taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor. Paynet işletmelere artı taksit olanağı da sunuyor. İşletmeler, anlaşmalı bankalar üzerinden müşterilerine daha uygun maliyetlerle taksitli alışveriş imkanı yaratıyor.

PayPOS’la cep telefonları güvenli ve temassız ödeme alabiliyor

Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü kuruluşu Paynet de teknoloji ve çözümleriyle temassız ödemeler pazarına yön vermeye devam ediyor. Paynet’in PayPOS çözümü mobil uygulama üzerinden ister kasada, ister reyonda, ister sahada kolayca ödeme almayı sağlıyor. Akıllı cep telefonlarının yanında Android işletim sistemine sahip tabletler, saha el terminalleri ve kiosk gibi cihazlarda da çalışan PayPOS teknolojisi, ödeme alanı çeşitliliğini artırıyor. NFC teknolojisiyle saniyeler içinde temassız ödeme sunan PayPOS ile fiziki POS satın alımı, bulundurma bedeli, servis ücreti veya bakım maliyeti gibi pahalı yatırımlar yapılmasına gerek kalmıyor. Herhangi bir kurulum veya cihaz yatırımı yapılması gerekmiyor. PayPOS, fiziki POS cihazları gibi çalışıyor. Bu nedenle de aynı güvenlik seviyesine sahip.

“Dönüşümde önemli bir rol oynuyoruz”

Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisiyle hem tüketici davranışlarının hem teknolojiyi benimseme hızının önemli bir değişim geçirdiğini belirten Paynet Ürün Yönetimi ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocatürk, tüm bu gelişmelerin dijital ödeme pazarını dönüştürdüğünü söylüyor. Özellikle mobil ve temassız ödeme çözümlerine ilginin arttığını ifade eden Kocatürk sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu durumu özellikle temassız ödeme teknolojilerinde hızlanan trendlerde görüyoruz. Geleceğin teknolojisi olarak görülen birçok teknoloji bugün hızla hayatımıza giriyor. Mobil ödemeler pazarı hiç olmadığı kadar hızlı büyüyor. Temassız ve mobil teknolojilerle birlikte tüm ülkeler nakitsiz toplum olmaya doğru hiç olmadığı kadar büyük bir ivmeyle yol alıyor. Biz de bu süreçte Paynet olarak ürün ve çözümlerimizle pazarın dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam ediyoruz.”