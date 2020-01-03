Telegram kapsamlı bir güncelleme yayınladı!

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Android ve iOS işletim sistemleri için önemli yenilikler barındıran bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile beraber Whatsapp’ta bulunan “mavi tik” benzeri bir özellik de kullanıcılar ile buluştu!

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Telegram yeni özellikleri ile artık çok daha kullanışlı!

Yeni güncelleme, Telegram’daki mevcut tema editörünü daha gelişmiş 2.0 sürümüne yükseltiyor. Daha fazla özelleştirme sunan yeni tema editörü, sohbet arka planı ve konuşma balonlarının her birine farklı renkler atayabilmenize olanak tanıyor. Ayrıca editör bünyesinde seçebileceğiniz hazır temalar da bulunuyor.

Büyük Telegram güncellemesinin barındırdığı yeniliklerden biri de “Çevrimiçi Olduğunda Gönder” özelliği. Bu özellik ile yazmış olduğunuz mesajın karşı taraf çevrimiçi olunca gönderilmesi sağlanıyor. Böylece Whatsapp’taki mavi tik gibi kullanıcının mesajı okuduğundan emin olunuyor. Ayrıca istediğiniz bir konumu tek dokunuşla paylaşma özelliği de güncelleme ile gelen yenilikler arasında dikkat çekiyor.

Kullanıcılara sunulan Telegram güncellemesinin öne çıkan diğer yenilikleri ise şu şekilde sıralanıyor;