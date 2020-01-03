Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri tanıtıldı!

Uzun bir sızıntı maratonunun ardından Samsung bugün, Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modellerini tanıttı. Cihazların her ikisi de 6.7″ FullHD+ Super AMOLED ekran ve 25W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh batarya ile geliyor.

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Galaxy S10 Lite, 7nm üretim teknolojisi ile güçlendirilen Snapdragon 855 yonga seti ile gelirken, Note 10 Lite modelinde Exynos 8895 tercih edilmiş. Modeller 128GB depolama ve 6 GB / 8 GB olmak üzere iki farklı bellek miktarıyla satışa sunulacak.

Galaxy Note 10 Lite

S Pen ve ön kısmında, ekran deliğine gömülü 32 MP bir selfie kamerası ile duyurulan cihaz, arka kamera kurulumunda ise 12 megapiksel F/1.7 + 12 megapiksel F/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel F/2.4 telefoto (2x zoom) olmak üzere üç kamera barındırıyor. Telefonun kutusundan Android 10 ve One UI 2 ile çıkması bekleniyor. Model atmosfer parıltısı, atmosfer siyahı ve atmosfer kırmızısı olmak üzere üç farklı renk çeşidiyle sunulacak. Fiyat konusunda ise 649 euro gibi bir fiyatla raflarda yerini alacak.

Galaxy S10 Lite

Diğer model gibi ön kısmında ekran deliğine yerleştirilmiş 32 MP bir selfie kamerası ile tanıtılan model, arka kısımda 48 megapiksel F/2.0 ana + 12 megapiksel F/2.2 ultra geniş açı + 5 megapiksel F/2.4 makro olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Ek olarak modelin fiyatının 559 euro dolaylarında olacağı da aktarıldı.

Genel bilgiye göre her iki akıllı telefon da 2020 yılının ilk çeyreğinin sonlarına doğru satışa sunulacak.