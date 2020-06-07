Telegram, gelişmiş video düzenleyicisi güncellemesi aldı!

Telegram Messenger bugün çok ilginç bir güncelleme aldı. Güncellemenin en çok göze çarpan detayı yeni uygulama içi video düzenleyicisi oldu. Yeni özellik, birkaç sene önce uygulamaya eklenen fotoğraf düzenleyicisine eklenecek. Buna ek olarak geliştiriciler animasyonlu çıkartma ve gif kullanma özelliğini basitleştirdi ve genişletti. Uygulamanın 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmesinin ardından gelen bu güncelleme oldukça önemli yenilikler içeriyor.

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Telegram yeni güncelleme ile kullanıcılara neler sunuyor?

Artık kullanıcılar videolarının parlaklığını, kontrastını ayarlama ve resim kalitesini arttırma gibi özellikleri doğrudan messenger üzerinden yapabilecek. Ayrıca geliştiriciler animasyonlu çıkartmalarını bir resime veya videoya direk ekleyebilecek. Arayüz tarafında ise kullanıcılar popüler olan GIF‘leri panelden direk görüntüleyebilecek. Buna ek olarak GIF‘ler artık daha hızlı yüklenecek. Kullanıcıların kullanacakları GIF‘i seçmeleri ve birkaç saniye fotoğraf veya videonun üstünde tutması yeterli olacak. Bu, dosyalara erişimde ve gelecekte gönderilmesinde kolaylık sağlayacak.

Ve son olarak, Telegram kullanıcıları sohbetlere basılı tutarak klasörler arasında artık daha rahat geçiş yapabilecek. Ayrıca Android ile çalışan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için Telegram, animasyonları çok daha pürüzsüz çalıştıracak. Bunların haricinde uygulamanın genel stabilliğinde ise iyileştirmelere gidildiğinden bahsediliyor. Sonuç olarak baktığımızda Telegram, kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirebilmek için oldukça çalışmış gibi görünüyor. Güncellemeyi uygulama mağazalarından sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.