Haber
Telegram, gelişmiş video düzenleyicisi güncellemesi aldı!
Telegram Messenger bugün çok ilginç bir güncelleme aldı. Güncellemenin en çok göze çarpan detayı yeni uygulama içi video düzenleyicisi oldu. Yeni özellik, birkaç sene önce uygulamaya eklenen fotoğraf düzenleyicisine eklenecek. Buna ek olarak geliştiriciler animasyonlu çıkartma ve gif kullanma özelliğini basitleştirdi ve genişletti. Uygulamanın 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmesinin ardından gelen bu güncelleme oldukça önemli yenilikler içeriyor.
İlginizi çekebilir: OnePlus Z, teknik özellikleri ve lansman tarihiyle sızdırıldı!
Telegram yeni güncelleme ile kullanıcılara neler sunuyor?
Artık kullanıcılar videolarının parlaklığını, kontrastını ayarlama ve resim kalitesini arttırma gibi özellikleri doğrudan messenger üzerinden yapabilecek. Ayrıca geliştiriciler animasyonlu çıkartmalarını bir resime veya videoya direk ekleyebilecek. Arayüz tarafında ise kullanıcılar popüler olan GIF‘leri panelden direk görüntüleyebilecek. Buna ek olarak GIF‘ler artık daha hızlı yüklenecek. Kullanıcıların kullanacakları GIF‘i seçmeleri ve birkaç saniye fotoğraf veya videonun üstünde tutması yeterli olacak. Bu, dosyalara erişimde ve gelecekte gönderilmesinde kolaylık sağlayacak.
Ve son olarak, Telegram kullanıcıları sohbetlere basılı tutarak klasörler arasında artık daha rahat geçiş yapabilecek. Ayrıca Android ile çalışan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için Telegram, animasyonları çok daha pürüzsüz çalıştıracak. Bunların haricinde uygulamanın genel stabilliğinde ise iyileştirmelere gidildiğinden bahsediliyor. Sonuç olarak baktığımızda Telegram, kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirebilmek için oldukça çalışmış gibi görünüyor. Güncellemeyi uygulama mağazalarından sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z, teknik özellikleri ve lansman tarihiyle sızdırıldı!
Daha önce Snapdragon 765G yonga seti ile geleceği ortaya çıkan OnePlus Z, bugün teknik özellikleri ve lansman tarihiyle birlikte sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın resmi sunum tarihi Temmuz ayının ikinci haftası olacak. Yani 6-12 Temmuz arasında bu telefonunun lansmanını görebiliriz.
İlginizi çekebilir: Oppo, akıllı bir TV üzerinde çalıştığını doğruladı!
OnePlus Z hangi teknik özelliklere sahip olacak?
OnePlus Z, yeniden düzenlenmiş ve üzerinde çalışılmış bir kamera yapılandırması ile gelecek. Ekranın üst tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise lazer oto focus sensörünün yanında 48 MP + 13 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera dizilimi mevcut. Bu kameraların teknik detaylarını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ekran tarafında ise 6.4 – 6.5 inç arasında 90 Hz ekran tazeleme hızı sunan AMOLED bir ekran bulunacak.
OnePlus Z, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB modelleri bulunacak. Telefon, USB-C bağlantı noktası üzerinden 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Batarya olarak ise OnePlus 8 serisine göre daha düşük bir kapasite olan 4.000 mAh pil ile geliyor. Yazılım olarak Android 10 tabanlı OxygenOS 10 arayüzü bulunacak. Cihaz, siyah, beyaz, mavi ve bazı farklı renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet modeline 3 yeni renk eklendi!
LG ailesinin hem tasarımı hem de donanımı ile dikkat çekmeyi başaran Velvet modeli yeni renk seçenekleri ile yeniden karşımızda. Şirketin iddialı cihazı şuan için toplamda 7 renk seçeneğine sahip.
İlginizi çekebilir: Motorola, Moto G Fast ve Moto E modellerini duyurdu!
Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemciyle karşımıza çıkan LG Velvet Premium tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmişti. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı bulunan telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.
LG Velvet, bilindiği üzere Aurora Beyazı, Aurora Grisi, Güneş Batımı ve Aurora Yeşili olmak üzere 4 renk seçeneği ile karşımıza çıkmıştı. Bu renk seçeneklerine Aurora Pembesi, Aurora Kırmızısı ve Aurora Mavisi renklerinin de eklenmesi ile cihaz toplamda 7 renk seçeneği ile kullanıcılara sunulmuş olacak. Ancak yeni renkler şimdilik sadece Güney Kore pazarında satışa sunulan modellerde olacak.
LG Velvet modelinin teknik özellikleri
- Boyut: 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 765G 7nm EUV Yonga seti Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU)
- Adreno 620 GPU
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama birimi (microSD ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı)
- İşletim Sistemi: Android 10 işletim sistemi
- Arka Kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 27w wireless şarj desteki 4.300 mAh kapasiteli batarya
Akıllı TV
Oppo, akıllı bir TV üzerinde çalıştığını doğruladı!
Yılbaşından beri Oppo’nun akıllı bir TV geliştirdiği söylentileri dolaşıyordu. Şimdi ise bu söylentiler Oppo tarafından resmi olarak doğrulandı. Şirket, resmi Weibo sayfasında Çin‘deki 1 yıllık ticari 5G çalışmalarını kutlayan posterler yayınladı. Her ne kadar 5G, Çin‘de Kasım ayında resmi olarak aktifte olsa şirket kendi çalışmalarını bu şekilde kutluyor.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro resmi olarak tanıtıldı!
Oppo, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla neler anlatmak istiyor?
Şirket bu posterlerde hem Çin özelinde hem de kendi şirketlerinin 5G üzerindeki yaptığı çalışmaları anlatıyor. Bunun haricinde paylaşılan görüntünün en altında mevcut ürünlerin logosu bulunuyor. Bu logolarda bir televizyon tasviri bulunuyor. Bu da bize şirketin akıllı TV üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Eskiden Oppo‘nun alt markası olan Realme, kısa süre önce Hindistan‘da Android TV ile desteklenen ve Google Asistan‘ın yer aldığı yeni akıllı TV‘lerini duyurmuştu. Cihazlar çok rekabetçi fiyatlara sahip olarak çıkış yaptı. Bu, Oppo‘nun piyasaya girmeden önce ortamı yoklama hamlesi olabilir.
Oppo, geçtiğimiz gün yeni tam kablosuz kulaklığı olan Enco W51‘i tanıtmıştı. Bunun yanında Oppo Band‘de resmi olarak tanıtıldı. Bu cihazların her ikisi de bugün paylaşılan posterde yer alıyor. Ancak sonda bulunan TV ile ilgili henüz bir görsel bulunmuyor. İki gün önce Nokia da akıllı TV pazarına girmişti. Görününen o ki akıllı telefon üreticileri artık akıllı TV pazarında yerini almaya başlıyor.