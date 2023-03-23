Günümüzde, akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Artık her daim yanımızda bulundurduğumuz cihazlarda en çok şikayet edilen konulardan biri ise çabucak biten pil ömrü. Bazı amiral gemilerinde artık bu sorun çoğu zaman ortadan kalksa da özellikle giriş ve orta segment telefonların hala bu konuda yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

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Pil ömrü konusunda sorun yaşayan kullanıcılar için her gün yeni yollar ve araştırmalar yayınlanıyor. Son olarak, yapılan bir araştırma akıllı telefonların pil ömrünü adeta sömüren uygulamaların bir listesini yayınladı. Maalesef listede oldukça popüler uygulamalar mevcut.

İçindekiler Akıllı Telefonun Pil Ömrü İçin Tehlikeli Uygulamalar

Akıllı Telefonun Pil Ömrü İçin Tehlikeli Uygulamalar

Geldiğimiz noktada, Google Play Store ve Apple App Store gibi uygulama mağazalarında sayısız uygulama bulunuyor. İhtiyaç duyduğunuz tüm hizmetler için birçok uygulama bulmak artık mümkün. Ancak bu uygulamalardan bazıları ne kadar popüler olursa olsun akıllı telefonların şarj seviyesini hızlıca düşürebiliyor. Eğer cihazınızda büyük bir pil ömrü sorunu yaşıyorsanız bu uygulamalardan kaçınmanız veya daha az sıklıkla kullanmanız gerekebilir.

Yapılan araştırmalara göre en yüksek enerji kullanımına sahip 10 uygulama listesi şöyle:

Fitbit

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

Instagram

Tinder

Bumble

Snapchat

WhatsApp

pCloud‘un yayınladığı rapora göre, akıllı telefonların şarjını tüketen uygulamaların başında Fitbit, Uber, Snapchat ve Whatsapp gibi günlük hayatta sıkça kullandığımız aplikasyonlar yer alıyor. Neredeyse tüm cep telefonu sahiplerinde indirilmiş olan bu uygulamalar, pil ömrü gereksiz şekilde açık kalmamalı ve arka planda çalışmamalı.

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