iPhone 11 serisiyle beraber, Apple pil ömrü konusunda Android üreticilerinin önüne geçmiş ve amiral gemisi segmentindeki tüm Android’ler pil ömrü konusunda iPhone’ların gerisinde kalmıştı. Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra ile durum değişecekmiş gibi duruyor!

Galaxy S23 Ultra DxOMark’ın Yeni Pil Şampiyonu!

Şarj süresinden tutun, bekleme süresi ve telefon konuşma testine kadar telefon pilini detaylıca test eden DxOMark, Galaxy S23 Ultra’yı amiral gemisi segmentinin en iyi pil ömrüne sahip telefonu ilan etti.

Cihaz, pil tablosunda birçok pil testinde kullanım ömrüyle ağızları açık bırakan iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Plus’ı ezdi geçti. Bütün segmentlerin yarıştığı tabloda ise Galaxy S23 Ultra DxOMark’ın test ettiği bütün telefonlar arasında 6. sıraya yerleşti.

Galaxy S23 Ultra’nın önündeyse, OPPO Reno6 5G, Realme GT Neo 2 5G, Honor X9a ve Honor Magic5 Lite ile Honor Magic x7a bulunuyor. Bu cihazların sunduğu performansın Galaxy S23 Ultra’nın yanından dahi geçmediği bir gerçek. Yani Galaxy S23 Ultra üst düzey özelliklerin yanında aynı zamanda segmentinde en iyi pil ömrünü vadediyor.

DxOMark, Galaxy S23 Ultra’nın tek bir şarjla 2 gün 19 saat dayanabildiğini söylüyor. Cihazın pil konusunda artıları ve eksilerine gelince, telefonun pil ömrünün orta yoğunlukta kullanımda en iyi performansı gösterdiğini söylemek mümkün.

Video izlerken “Mükemmel” olarak değerlendirilen cihaz, ilginç bir şekilde kamera kullanımı veya müzik dinleme gibi diğer etkinliklerde rakiplerinden düşük puan aldı. DxOMark ayrıca pil ömrünün %5’e ulaştığında bu %5’in daha üst pil yüzdelerine göre çok hızlı tükendiğini söylüyor. Bu, Samsung Galaxy telefonlarında sık görülen bir olay.

Cihazın kamera kullanımı gibi daha yoğun işlemlerde pilini hızlıca tüketmesinin nedeni 4 adet arka kamerasının olması ve çoğunlukla çekim yapılan ana kameranın 200MP çözünürlüğe sahip olması olabilir. Bu denli yüksek bir çözünürlükte fotoğraflar çekmek, eğer bu mod seçiliyse, çok yoğun bir işlem gücü gerektiriyor.

Cihazın video izleme testinde harikalar yaratmasının nedeni ise değişken ekran yenileme hızına sahip OLED ekranmış gibi duruyor. Bu ekran, gösterilen içeriğe göre yenileme hızını ayarlayarak ciddi anlamda pil tasarrufu sağlayabiliyor.

Galaxy S23 Ultra, yine DxOMark’ın kamera testinde kendine ilk 10 arasında zar zor yer bulabilmişti. Cihazın pil testinde harikalar yaratarak iyi bir rövanş aldığı söylenebilir. Galaxy S23 Ultra Android akıllı telefonların pil konusunda yeniden üstünlüğü ele geçirdiği cihaz olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 Ultra’nın 2 gün 19 saatlik pil performansını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!