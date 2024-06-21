Apple ve Samsung gibi şirketlere batarya tedariği sağlayan TDK, pil teknolojilerinde önemli bir yenilik gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde batarya performansı ve kapasitesinde büyük atılımlar yapmayı hedefliyor ve mevcut çözümlerden 100 kat daha fazla enerji yoğunluğu sunabileceğini belirtti.

İçindekiler Telefonlar tek şarjla bir hafta kullanılabilecek

Telefonlar tek şarjla bir hafta kullanılabilecek

TDK, katı hal pilleri için geliştirdiği yeni malzemenin mevcut çözümlerden 100 kat daha fazla enerji yoğunluğu sunduğunu açıkladı. “CeraCharge” adı verilen bu katı hal pili, lityum alaşımı ve oksit bazlı bir katı elektrolit kullanıyor.

Bu yenilikçi bileşim sayesinde piller 1000Wh/L enerji yoğunluğuna ulaşabiliyor, bu da Apple cihazlarında kullanılan seri üretim pillere göre 100 katlık bir artış anlamına geliyor.

Şirketin devrim niteliğinde olduğunu iddia ettiği bu pil teknolojisi, çeşitli teknolojik cihazlara daha uzun pil ömrü sağlayabilir. Akıllı telefonlar, saatler, kulaklıklar ve diğer giyilebilir cihazların haftalarca veya aylarca şarj edilmeden kullanılabileceği belirtildi.

TDK, enerji kapasitesindeki bu büyük artışın yanı sıra, oksit elektrolitin bataryayı daha güvenli hale getirdiğini vurguladı. Bu özellik, aşırı ısınma ve patlama riskini ortadan kaldırıyor. Yeni piller ayrıca tek kullanımlık pilleri yasaklayan AB düzenlemeleriyle de uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

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TDK, bu teknolojiyi seri üretime geçirme çalışmalarını sürdürüyor ve Apple ve Samsung gibi müşterilerine önümüzdeki yıl örnek sevkiyatlar sunmayı planlıyor.