Telefonla gizli kameraları tespit etmenin yolları neler?

Airbnb üzerinden konaklama yapan bir aile, kısa süreliğine yaşadıkları evde kötü bir sürprizle karşılaştı. Oturma odasında duman dedektörü olarak bulunan bir gizli kamera!

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Airbnb şirketi 2008 yılından beri kullanılan, insanlara kısa süreli tatillerinde uygun fiyatlı konaklama olanakları sağlayan San Francisco merkezli ancak oldukça geniş çaplı bir şirket. Şirket politikasında ve kullanıcılarıyla yaptığı sözleşmelerde ev sahiplerinin misafir kullanıcılar için, kameraların tam olarak konumunu bildiren bir listeyi paylaşmalıdır. Aynı zamanda şirket, açılabilir yataklı bir oturma odası dahil uyku alanlarına ve banyolara gizli kamera yerleştirmesinin yasak olduğunu belirtir. Buna rağmen böyle bir durumla karşılaşmış birçok kişinin bulunması, caydırıcı politikaların yeterli olmadığına ve bir noktaya kadar kendi güvenliğimizi sağlamamız gerektiğine işaret ediyor.

Gizli kameraları nasıl fark edebiliriz?

Akıllı telefonları kullanarak gizli kameraları keşfetmenin iki yolu var. İlki Wi-Fi erişiminin olduğu durumlarda ağa bağlı olan görüntü ve video kaydı bulunan cihazları taramak. Tabi bunun için cihazların yerel ağa bağlı olması gerekiyor. Fing adlı bir uygulama sayesinde, kullandığınız Wi-Fi ağında bulunan diğer cihazları bulabilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Fing uygulaması ile ağa bağlı cihazları listelemek

Fing uygulamasını telefonunuza ya da tabletinize indirdikten sonra Wi-Fi ağına bağlanın. Ardından uygulamayı başlatıp sağ üstteki yenile butonuna dokunarak uygulamanın gerekli izinleri almasını sağlayın.

Uygulama taramayı bitirdikten sonra kamera üreticisi isimleri (Nest, Arlo veya Wyze gibi) veya “IP Kamera” olarak listelenen her şeyi kontrol edin.

Eğer kamera ya da başka herhangi bir cihaz olduğunu anlamadığınız bağlantılar varsa bunların IP adresini not edin.

Uygulama ekranının altında bulunan “Network” sekmesine dokunun ve “Find open ports” yani “Açık bağlantı noktalarını bul” bölümünden not ettiğiniz IP adresini ekleyerek bu cihazın hangi hizmeti kullandığını görebilirsiniz. RTSP ve RTMP yazan her şey video akışı için yaygın olarak kullanılan bir cihazın varlığını gösterir.

Gizli kameraları tespit etmek için kullanılan bir diğer yöntem de gece görüşü için kullanılan ve kızılötesi ışınları yayan cihazları, telefonunuzun kamerası ile keşfetmektir.

2. Gece görüş kamerasını kızılötesi ışınlar sayesinde keşfetmek

Bazı telefonların arka kamerasında kızılötesi ışınları engellemek için filtre bulunsa da ön kameralarda bu filtre pek de kullanılmaz. Akıllı telefonunuzda bu ışınlara karşı filtre olup olmadığını bir kumanda sayesinde öğrenmek mümkün. Her iki kamerayı karanlık bir ortamda kumanın bir tuşuna basarak ekranda bir ışık görüntüsü var mı diye kontrol edebilir, sonra da o kamera ile evde karanlık ortam sağlayarak odaları tarayabilirsiniz.

Bu çözümler her zaman işe yaramayabilir ancak kaldığınız bir ev ya da otel odasında daha huzurlu bir uyku çekmeniz için size yardımcı olacaklardır.