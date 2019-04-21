Samsung Galaxy S10 ailesine birçok yeni özellik getiren Good Lock 2019 uygulamalarına göz atıyoruz. Good Lock ile Galaxy S10 modellerinde ekran kaydı özelliği getirebilir, kamera çevresinde bildirim ışığının görünmesini sağlayabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S10 için bildirim ışığı ve ekran kaydı! | Good Lock 2019
Aşağıdaki bağlantılardan sözü geçen uygulamalara ulaşabilirsiniz.
Ana Uygulamalar
Activity Manager İndir; https://hwp.to/2vf63ab
Nice Lock (Türk Yapımı) İndir; https://hwp.to/2VYkGtU
Great Lock İndir; https://hwp.to/2IxAlO4
Good Lock Uygulamaları
Good Lock İndir; https://hwp.to/2Pl7AVe
Edge Lightning+ İndir; https://hwp.to/2DB7ZOT
Edge Touch İndir; https://hwp.to/2XwNIkG
Nice Catch İndir; https://hwp.to/2GoJdSx
One Hand Operation+ İndir; https://hwp.to/2VYl9MG
ClockFace İndir; https://hwp.to/2XsKTkT
MultiStar İndir; https://hwp.to/2XoYMAq
QuickStar İndir; https://hwp.to/2IxkFu3
LockStar İndir; https://hwp.to/2Zqw9F1
NavStar İndir; https://hwp.to/2VZhQVF
Task Changer İndir; https://hwp.to/2VYuILC
Routines İndir; https://hwp.to/2Pu3iuZ
Notistar İndir; https://hwp.to/2Xxz790
Nice Shot İndir; https://hwp.to/2Zn31hM
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