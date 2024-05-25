Samsung cephesinin bağımsız onarım mağazaları, veya Türkiye’de daha sık kullandığımız adıyla telefoncular ile yaptığı anlaşma, tüketici hakları ve gizliliği konusunda ciddi endişeler yaratıyor. Ortaya çıkan bir sözleşmeye göre, Samsung hem cihaz hem de müşteri bilgilerini telefonculardan alma yetkisine sahip. Bir de üstüne orijinal olmayan parça tespit edilirse yandınız!

Samsung Onarım Politikası Tepki Çekiyor: Bağımsız Mağazalar ve Müşteri Bilgileri Tehlikede

Ortaya çıkan detaylara göre, Samsung cihazınızı bir telefoncuya götürdüğünüzde, mağaza sizin adınızı, iletişim bilgilerinizi, cihaz tanımlayıcınızı ve şikayetinizin niteliğini Samsung’a bildirmek zorunda. Daha da kötüsü, cihazınızın daha önce Samsung dışı parçalarla tamir edildiği tespit edilirse, mağaza bu parçaları söküp durumu Samsung’a bildirmek zorunda kalıyor.

404 Media’nın ortaya çıkardığı bu sözleşme detayları, Samsung’un bağımsız onarım mağazalarından orijinal yedek parçalar kullanmalarını şart koşan anlaşmayı da imzalatmasını içeriyor. Sözleşmeye göre, mağaza, Samsung’dan alınmamış parçalarla tamir edilen tüm ürünleri derhal söküp durumu yazılı olarak Samsung’a bildirmek zorunda. Bu şartların ihlali durumunda Samsung, mağaza ile olan sözleşmeyi feshedebiliyor. Samsung, bu konuda yapılan yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Bu durum, cihazlarını Samsung servis merkezi yeine bağımsız mağazalarda tamir ettiren müşterilerin kişisel bilgilerinin cihaz üreticisine gönderilmesini gerektirdiği için gizlilik ihlallerine neden oluyor. Ayrıca, üçüncü taraf parçalar kullanarak tamir yaptıran müşteriler, cihazlarının onarım sürecinde kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu, özellikle resmi parçaların yüksek maliyetlerinden kaçınmak isteyen tüketiciler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Bütün bu iddiaların sadece ABD pazarı için gerçerli olduğunu söyleyelim. ABD’de tüketici ürün garantilerini düzenleyen Magnuson Moss Garanti Yasası’na göre, tüketiciler cihazlarını onarmak için üçüncü taraf parçaları kullanma hakkına sahip. Ancak Samsung’un bu politikası, özellikle New York, Minnesota ve California gibi eyaletlerde yürürlüğe girecek olan Onarım Hakkı mevzuatına aykırı olabilir. Elektronik Özgürlük Vakfı’nda çalışan avukat Kit Walsh, bu tür tek taraflı anlaşmaların onarım hakkını engellediğini ve elektronik atık nedeniyle çevreye zarar verdiğini belirtiyor.

Bu gelişme, şirketin onarım politikaları konusunda yaşadığı tek sorun değil. iFixit, Samsung ile olan işbirliğini sonlandırdığını duyurarak, Samsung parçalarının yüksek fiyatları ve cihazların tamir edilemez yapısı nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. iFixit, şirketin tamir edilebilirlik yaklaşımının misyonlarıyla örtüşmediğini belirtti.

Sonuç olarak, şirketin bağımsız onarım mağazaları ile yaptığı bu anlaşma, hem tüketici gizliliği hem de onarım hakkı açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Ancak korkmayın, bu sözleşme bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de yok.

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