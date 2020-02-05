Akıllı Telefonlar
Telefon satış sayıları 2019 yılında nasıl şekillendi?
Telefon satış sayıları 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi merak edilen konular arasında yerini aldı. Bizler de siz değerli okuyucularımız için grafiklerle destekleyerek bu sorunun ve daha fazlasının cevabını bu yazımızda sizlerin ilgisine sunduk.
Telefonlara olan ilgi azalıyor mu?
Telefon satış sayıları 2019 yılının her çeyreğinde artış göstermesine rağmen toplamda 2015 yılının dahi altında kaldı. 2018 yılına kıyasla da %1,1 azalarak 368 milyon seviyesinde gerçekleşti. Huawei 4. çeyrekte 3.çeyrek seviyesinde tutunamazken , henüz çözülemeyen Çin-ABD ticaret savaşı ve Wuhan coronovirüsü (2019 nCov) gibi mevzular düşünüldüğünde, Huawei’nin arzu ettiği yükselişin 2020’nin ilk çeyreğinde de gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Ayrıca tüketicilerin 5G teknolojisini ve bu teknolojiyi destekleyen telefonları beklemesi de etkili oldu. Sonuç olarak dış sebeplerin de etkin olduğu bir durgunluğun varlığı gözükse de, neredeyse 1,4 milyara yakın cihazın her yıl tüketildiği bu piyasaya ilginin azaldığını söylemek elbette doğru gözükmüyor.
Apple toparlanıyor mu?
Apple önceki yıllarda olduğu gibi yılın son çeyreğinde belirgin bir toparlanma gösterdi. 2019’un ilk yarısında 70 milyon satışa ulaşabilen Apple, sadece son çeyrekte ise 74 milyonu zorladı. Fakat son çeyrekteki bu atağına rağmen toplamda Samsung ve Huawei’nin gerisinde kaldı.
IPhone 11 serisi iyi bir grafik yakalarken özellikle XR gelişmekte olan piyasalarda oldukça popüler oldu. Bu durum Apple tarafının fiyat odaklı yeni bir model çıkaracağı fikrini kuvvetlendirdi. Fakat Apple tarafının toparlandığını söyleyebilmek için 2020 verilerini bekleyip karar vermek daha doğru gözüküyor.
Samsung liderliğini sürdürecek mi?
Samsung’un 3. çeyrekte bir zirve yaşadığı bilindiğinden son çeyrekte Apple tarafından geçilmesi çok da sürpriz olarak görülmemeli. Yeni yılın ilk çeyreğinde Galaxy lansmanı yapacak olan Samsung A serisinin uygun fiyatlı bir 5G versiyonunun çıkarılacağı söylentisini de gerçekleştirse 2020 yılının ilk yarısını da kendi açısından olumlu geçirebilir.
Huawei’nin yükselişi durdu mu?
Huawei 3. Çeyrekte agresif bir şekilde dünya çapındaki stoklarını doldurduktan sonra, buna bağlı olarak beklenen 4. Çeyrek düşüşünü yaşadı. Çin’deki başat rolünü koruyan Huawei amiral gemisi telefonu Mate 30 ailesinin Google hizmetlerinden yararlanamaması nedeniyle Çin dışında olumsuz etkilendi.
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Xiaomi ve OPPO devleri zorlayabilecek mi?
4.çeyrekte Apple gibi Xiaomi ve Oppo da başarı gösterdi. Özellikle bu firmaların Hindistan operasyonları bu başarıya önemli katkı sağladı. Çinli Xiaomi’nin birinci pazarı iki çeyrek üst üste Hindistan oldu. Fakat yine de bu bölgelerde Huawei kadar bir ağa sahip olmaması ve RealMe’den doğan rekabet ileride Xiaomi’yi zorlayabilir.
Oppo son çeyrekte ilk kez sevkiyatının yarısından fazlasını yurt dışına yaptı. Özellikle Hindistan ve Endonezya’da büyümeyi sürdürdü. Fakat fiyatlandırma politikasının farklılığı nedeniyle Oppo’nun agresif bir yükseliş yapması beklenmiyor.
Son olarak 2019 yılı toplam telefon sevkiyatı sayılarını vermek gerekirse;
Samsung 295 milyon, Huawei 240.6 milyon, Apple 190.6 milyon, Xiaomi 122,4 milyon, Oppo 114.4 milyon ve diğer markalar 407.7 milyon olarak gerçekleşti.
*Değerler IDC raporlarından derlenmiştir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 için ilk güncelleme geldi
Samsung, geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı A serisinin en yeni akıllı telefonlarından Galaxy A51 için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, kamera ve güvenlik odaklı iyileştirmeleri içeriyor.
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A515FXXU1ASL6 kodu ile yaklaşık 225 Mb büyüklüğünde karşımıza çıkan güncelleme, telefonun kamera performansındaki kararlıklarını artırma ve aralık ayı güvenlik yaması üzerinde iyileştirmeleri içeriyor. Aralık ayında satışa sunulduğundan beri güvenlik paketini de içinde bulunduran model için Samsung‘un üç aylık periyotlarla bir güvenlik yaması sunacağı söyleniyordu. Bu nedenle telefona önümüzdeki ay içerisinde mart ayı güvenlik yaması adı altında, tekrar bir güvenlik odaklı güncellemenin gelmesi de pek olası gözüküyor.
Güncelleme şu an için Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde güncellemenin ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.
Samsung Galaxy A51 teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç Super Amoled ekran
- Corning Gorilla Glass 3 koruma
- 158.5 x 73.6 x 7.9 mm kasa boyutu
- 172 gram ağırlık
- 1080 x 2400 Full Hd çözünürlük
- 405 ppi ekran piksel yoğunluğu
- Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu
- 8 çekirdekli 10 nm Exynos 9611 işlemci (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)
- Mali-G72 grafik arabirimi
- 6 GB RAM
- 128 GB dahili depolama alanı (UFS 2.0)
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Android 10, One UI 2.0 işletim sistemi
- 4’lü kamera sistemi (48 MP geniş F1.8, 12 MP ultra geniş F2.2, 5 MP derinlik sensörü F2.2 ve 5 MP makro F2.4)
- 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps video kaydı (ana kamera)
- 32 MP F2.2 geniş açı selfie kamerası
- 1080p@30fps video kaydı (ön kamera)
- 4000 mAh batarya
- 15W hızlı şarj desteği
- 3.5 mm telefon kulaklık girişi
Akıllı Telefonlar
realme 5i Türkiye fiyatı resmen açıklandı!
realme 5i Türkiye fiyatı firma tarafından resmen açıklandı. realme’nin 5 serisinin yeni üyesi ülkemizde epey rekabetçi olacak gibi gözüküyor.
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realme 5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarım gibi pek çok özelliğinin yanı sıra kampanyalı 1499 TL’lik satış fiyatı ile dikkat çekiyor.
realme 5i, 5000 mAh’lik büyük pil ve 30 güne ulaşan stand-by süresine sahip. Uzun pil ömrü sayesinde, kullanıcılarına daha uzun eğlence deneyimi vadediyor. Pil güvenliğini artırmak için ise yanmaz koruyucu ayırıcı ve üçlü önlem seti ile donatıldı.
Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm’lik işlemciye sahip olan realme 5i, 2.0GHz hızında ve 3. nesil Qualcomm AI Engine teknolojilerini barındırıyor.
Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip cihaz, 12 MP ana kameranın yanısıra, 8 MP’lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik ultra makro lens ile geliyor.
Ultra geniş açılı kamerası, Nightscape 2.0 özelliği ile karanlık ortamlarda geniş açılı çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ana kameradaki EIS efekt desteği ile hareket halindeyken bile stabil videolar çekmenize imkan veriyor.
ColorOS 6.1 işletim sistemini kullanan realme 5i’nin 4+64 GB’lık modeli ile satışa sunuluyor. 5 Şubat tarihinde tüketici ile buluşan model, 14 Şubat tarihine kadar 1499TL kampanya fiyatı ile satışta olacak. 14 Şubat’tan sonra 1699 TL fiyatı ile tüketici ile buluşmaya devam edecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Good Lock, Android 10 ve One UI 2.0 için yayında!
Samsung, Android 10 ve One UI 2.0 güncellemeleri ile Samsung Good Lock uygulaması ve uygulamanın tüm modüllerini güncellemek zorundaydı. Bunun doğrultusunda yoğun bir çalışma ile bu uygulamayı tekrar güncellenmiş cihazlarda yayınladı.
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Samsung Good Lock modülleri ne işe yarıyor?
LockStar ve NAVSTAR modüllerinde hala eksikler bulunsada diğer modüller stabil şekilde çalışıyor. Güncelleme ile Samsung Good Lock uygulaması karanlık mod geçişine doğru bir şekilde yanıt veriyor. Görev değiştirici artık dikey bir stil seçeneğine sahipken, NotiStar‘ın hızlı erişim için hızlıca kaydırabileceğiniz özelleştirilebilen bir kilit ekranı simgesi var. QuickStar ise renk koordinasyonunu ve saydamlığı daha iyi ele almayı vaat ediyor. Ayrıca yeni temalarla geliyor.
Güncelleme ile MultiStar son uygulamalar tuşuna basılı tutularak hızlı başlatılan uygulama olabiliyor. Tema paketi çok daha koyu bir hale geldi ve koyu-açık tema ögelerini karıştırıp yeni temalar deneyebilirsiniz. Son olarak ama aynı derecede önemli olarak, “Tek El Operasyonu” aynı anda birden fazla hareket desteği ve animasyonlar ile birlikte renk ve titreşim yoğunluğu için özelleştirmeler sağlıyor.
Good Lock‘a girmeye karar verirseniz, tüm modüllerin her ülke için aynı anda bulunmayacağını belirtmek gerekiyor. Android 10‘dan önce Samsung telefonunuzda çalışan modülleri silip tekrar yüklemeniz öneriliyor. Özel ayarlarınızı kaybetmemeniz için bu ayarları kaydettiğinize veya not ettiğinize emin olun.
Manuel güncelleme yapmak isterseniz APK bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.