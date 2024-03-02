Ne yazık ki Türkiye’de her geçen gün yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. 1 Nisan’da BTK’nin Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi açıklaması ile beraber, mobil operatörlerin büyük bir zam yapması bekleniyor. Türkiye’de internet ve telefon hizmetleri, taahhüt süreleri ve fiyatlarının artışı yakın. Telefon faturaları zam yiyecek gibi duruyor.

İçindekiler BTK Tavan Tarife Fiyatı Açıklaması ile Beraber Telefon Faturaları Artabilir

BTK Tavan Tarife Fiyatı Açıklaması ile Beraber Telefon Faturaları Artabilir

Son çıkan haberlere göre, operatörlerin bu zam öncesinde bile ücret tarifelerinde yüzde 150 oranında zam yaptığı ifade ediliyor. BTK’nin açıklayacağı tavan fiyata göre, 1 Nisan’da ücretlerin artması bekleniyor. Habere göre, operatörlerin temelde oldukça karlı ilerledikleri vurgulanıyor.

Güncel verilere göre, yurt içi arama ücreti dakikası 2,45 TL, yurt dışı arama ücreti dakikası 24,57 TL ve SMS fiyatı 1,75 TL olarak belirlenmiş durumda. BTK’nin Nisan ve Ekim aylarında yayımladığı Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi bildirgesi doğrultusunda, 1 Nisan’daki zam sonrasında yeni paket fiyatları ve tarifeler açıklanacak.

Ancak, internet ücretleri serbest piyasa koşullarıyla işlendiği için henüz belirsizliğini koruyor. Eğer zamlı fiyatlardan yükleme yapmak istemiyorsanız, bir an önce paketlerinizi satın almanızı öneriyoruz. Özellikle uzun dönem tarifelerden yararlanmayı düşünebilirsiniz.

Operatörlerin 2023’ün üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam satış geliri 48,3 milyar TL‘yi buluyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, operatörlerin zam yapmasının yanı sıra kullanılmayan dakika ve internetin iadesinin de gerekliliğine dikkat çekiyor.

Küçük’e göre, operatörlerin kullanılmayan hizmetler için alınan ücretleri iade etmesi veya bir sonraki aya aktarması gerekiyor. Bu, tüketicilerin adil bir hizmet almasını sağlayacak önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Birçok operatör firması zaten benzer hizmetleri farklı paket adlarıyla sunuyor, ancak bu paketlerin ücretlendirmesi genelde standart paketlerden biraz daha fazla.

Bizler de telefon faturaları hakkındaki bu haberleri merakla takip ediyoruz. BTK tavan fiyat güncellemesi sadece telefon faturalarına değil, internet kullanımı gibi diğer hizmetlere de yansıyacak gibi görünüyor. Bir daha zam haberi duymak istemesek de, Türkiye’nin gerçekleri bu haberleri daha sık duyacağımızı gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Türkiye iPhone tamiri yüzünden icralık oldu

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce operatörler bir fiyat artışına gidecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!