Apple Türkiye, bir müşterinin iPhone 13 Pro model akıllı telefonunu ücretsiz olarak tamir etmeyi reddetmesi yüzünden icralık oldu. Tüketici Hakem Heyeti ve sonrasında icra dairesinin kararıyla, telefon sahibi vatandaşın haklı olduğuna hükmedildi. Apple Türkiye iPhone tamiri yüzünden icralık oldu.

Apple Türkiye iPhone Tamiri Yüzünden İcralık Oldu, Peki Şimdi Ne Olacak?

Enes Saran adlı bir avukatın yaşadığı deneyim, Apple’ın Türkiye’deki garanti sürecine ilişkin çarpıcı bir örneği temsil ediyor. 2021 yılında Apple Türkiye üzerinden satın aldığı iPhone 13 Pro‘da meydana gelen bir arıza sonrasında Saran, garanti kapsamında tamir talebinde bulundu. Ancak Apple, arızanın kullanıcı hatası kaynaklı olduğunu iddia ederek ücret talep etti. Bunun üzerine Enes Saran, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti’nin incelemesi sonucunda, Apple cephesinin haksız olduğuna ve tüketicinin mağdur edildiğine karar verildi. Ancak Apple, heyetin kararına rağmen ücretsiz tamir talebini reddetti. Bu noktada Enes Saran’ın ortağı olan Üsame Ceran, arkadaşının avukatlığını üstlenerek icra takibi başlattı.

Üsame Ceran, yaşanan durumun yabancı sermayeli teknoloji şirketlerinin Türkiye’yi “üçüncü dünya ülkesi” olarak görmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Türkiye’nin aslında bu şirketler için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Ceran, vatandaşlara hukuk yolunu kullanmaktan çekinmemeleri ve haklarını aramaları çağrısında bulundu.

Bu olayda bu haberin yazarı olarak bir arkadaşımın da benzer bir deneyim yaşadığını söylemeliyim. Tamir edilmeyen iPhone SE yüzünden Tüketici Hakem Heyeti’ne gitmek durumunda kaldık ve Hakem Heyeti bizi haklı buldu. Neyse ki servis karara uyarak cihazı değiştirdi.

Fakat üretici hatasının bariz olduğu durumlarda bile hatanın tüketicide aranması sadece Apple özelinde değil, tüm markalarda geçerli bir durum. Ne yazık ki özellikle Türkiye gibi ülkelerde özellikle teknolojik ürün garantisi konusunda genel bir memnuniyetsizlik hakim. Kaliteli servis deneyimiyle bilinen ve ün yapan bir firmada bile bu tür örneklere rastlamak mümkün.

Bu olay, tüketicilerin haklarını korumak için hukuki yolları kullanmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin, Türkiye’deki kullanıcılarına adaletli bir hizmet sunması beklenirken, bu tür vakaların yaşanması tüketicilerin dikkatini çekiyor ve haklarını arama konusunda cesaretlendiriyor.

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