Xiaomi’nin heyecanla beklenen Redmi Turbo 3 telefonu, ilk satış hedefine ulaştı ve bu başarı, Redmi ekibine müjdeli bir haber getirdi. Xiaomi CEO’su Lei Jun, bu özel başarıyı ödüllendirmek için bir adım atmış ve Redmi kullanıcısına bir Xiaomi SU7 otomobili hediye etme sözü vermişti. Şimdi, bu heyecan verici gelişmeye ilişkin daha fazla detay ortaya çıkıyor.

Redmi Turbo 3, Redmi Pad Pro tablet ile birlikte 10 Nisan’da Çin’de resmi olarak piyasaya sürüldü. Performans odaklı Redmi Turbo serisinin ilk telefonu olan Turbo 3, 1.999 ¥ (276 dolar) başlangıç fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. İlk satış hedefine ulaşmasıyla birlikte Redmi, kendi fiyat aralığında bu yılın en başarılı cihazlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Redmi markasının genel müdürü Wang Teng, bu başarıyı Weibo üzerinden duyurarak Redmi Turbo 3’ün ilk satış hedefine başarıyla ulaştığını ve bu başarıya destek veren tüm kullanıcılara teşekkür etti. Ayrıca, 23 Nisan’da gerçekleştirilecek olan bir çekilişle, şanslı bir alıcının bir yıllığına Xiaomi SU7 arabasını kullanma hakkı kazanacağını açıkladı. Bu ödül, Redmi ekibinin başarılarına ve kullanıcılarına duyduğu minnettarlığın bir göstergesi olarak görülüyor.

Bu özel fırsattan yararlanmak isteyenler, 10 Nisan’dan itibaren 15 Nisan’a kadar Xiaomi’nin resmi kanallarından Redmi Turbo 3 satın alarak çekilişe katılabilecekler. Wang Teng, kazananın belirlenmesinin 23 Nisan’da resmi Weibo hesabı ve Douyin platformu üzerinden açıklanacağını belirtti.

Ancak, Xiaomi SU7 ödülünü alabilmek için belirli kriterleri karşılamak gerekiyor. Başvuru yapacak adayların en az 18 yaşında olmaları ve en az iki yıl önce ehliyet almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, Turbo 3’ün satın alma siparişi kaydını gösteren belgeye sahip olmaları gerekiyor. Kazananın, ödül olarak verilen SU7 arabasını kişisel olarak teslim alması ve araç üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması da gerekiyor.

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Redmi Turbo 3’ün başarısı, markanın güçlü bir şekilde yükselen ivmesini ve müşterileriyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gösteriyor. Bu özel ödülle, Redmi ekibi, kullanıcılarının desteğine olan minnettarlığını bir kez daha dile getiriyor ve gelecekteki başarılarını kutluyor.