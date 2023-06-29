Bir ay önce Reddit, halka arz için bir taslak kayıt sunduğunu söyledi. Instacart’ın gizli evrakları geçen yılın mayıs ayında dosyalandı. Ancak henüz hiçbiri piyasaya çıkmadı.

2023’ün ilk yarısında Nasdaq’ı %30 artıran teknoloji hisselerindeki toparlanmaya rağmen, halka arz kuraklığı devam ediyor. FactSet’e göre, tüm sektörlerde yalnızca 10 şirket, yılın ilk altı ayında ABD hisse satışlarında 100 milyon dolar veya daha fazlasını topladı. 2021’deki aynı süreçte, şirketlerden milyar doları aşan halka arzlarla vurgulanan bu tür 517 işlem vardı. 2023’ün ikinci yarısı yaklaşırken, yatırımcılar ve bankacılar yılın geri kalanında çok fazla şey beklemiyorlar.

Bir zamanlar yüksekten uçan birçok şirket, acımasız bir 2022’nin ardından yeni bir gerçeklikle uzlaşmayı başaramayarak hâlâ eski değerlemelerine bağlı kalıyor. Ek olarak, sessiz ekonomik büyüme, işletmeleri ve tüketicileri maliyetleri düşürmeye ve yazılım satın almalarını ertelemeye yöneltti. Bu da şirketlerin önümüzdeki birkaç çeyreği rahatça tahmin etmesini özellikle zorlaştırıyor.

California, Portola Valley’de halka arz danışmanlığı Class V Group’un kurucusu Lise Buyer, “2021’deki değerlemeler ile bugünkü değerlemeler arasında bir kopukluk var ve bu kabul etmesi zor bir şey. Bir süre mutlak sessizliğin ardından artan bir faaliyet olacak, ancak şirketler ilk olmak için yarışıyor gibi değil.” dedi.

Kamu piyasaları dengesiz bir hikaye anlatıyor. Bu yılki ralli, Nasdaq’ı 2021’in sonundaki rekorunun %15’ine getirirken, bulut hisse senedi endeksi hala yaklaşık %50 kayıplı. Tüm bunlar, ikincil teklifler için geçen büyük bir ayın ardından geliyor. Goldman Sachs’tan alınan verilere göre mayıs, devam anlaşmalarındaki artış nedeniyle Kasım 2021’den bu yana halka açık hisse senedi satışları için en yoğun ay oldu.

Apple ve Nvidia daha iyi durumda

Apple hisse senetleri ve Nvidia bu yıl çok büyük kazançlar gördü ve endeksteki ağırlıkları nedeniyle Nasdaq’ı yükselterek tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın ticarete geri döndüler. Ancak gelişmeler sektör genelinde eşit olarak dağılmadı. Özellikle, daha az olgunlaşmış işletmelere bahse giren yatırımcılar hâlâ zarar görüyor. 2021’de ABD’deki en büyük yedi teknoloji halka arzına sahip olan şirketler, çıkışlarından bu yana değerlerinin en az %40’ını kaybetti.

Bankacılar ve yatırımcılar devam eden ekonomik endişeler ve 2022 öncesi döneme ait değerleme çıkıntısı, teknoloji halka arzları için sessiz bir ikinci yarı için zemin hazırladı. Ek bir zorluk, sabit gelir alternatiflerinin geri dönmesi oldu. Uzun bir süre sıfıra yakın faiz oranlarının ardından, Federal Rezerv bu yıl hedef oranını %5 ile %5,25 arasına yükseltti. Kısa vadeli hazinelere yatırılan para, mevduat sertifikaları ve yüksek getirili tasarruf teklifleri artık yıllık %5 veya daha fazla getiri sağlayabilir.

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Longbow Asset Management CEO’su Jake Dollarhide, “Faiz oranları yalnızca finansman maliyetiyle ilgili değil, aynı zamanda yatırımcıların %5 risksiz getiri üzerinden işlem yapmalarını sağlıyor. Borsada %15-%20 kazanabilirsin ama %15-%20 de kaybedebilirsin.” dedi.

Bekleme oyunu

Değeri 39 milyar dolarlık zirveden 2022’nin sonlarında 10 milyar dolara kadar düşen Instacart kadar sert darbe alan çok az kişi oldu. Benzer şekilde Reddit, Aralık 2021’de halka arz için gizli bir şekilde bir taslak kayıt beyanı sunduğunu söyledi. Bu, Facebook’un art arda üç çeyrektir azalan gelirinden mustarip olduğu ve Google’ın reklam satışlarının da düştüğü çevrimiçi reklam pazarının düşüşe geçmesinden önceydi.

Şimdi Reddit, reklamlara daha az ve verilerinin kullanımı için üçüncü taraf geliştiricilerden elde edilen gelire daha fazla odaklanmak için bir iş modeli değişimini deniyor. Ancak bu değişiklik, bu ay Reddit’in en popüler topluluklarının geniş bir bölümünde bir protestoya yol açtı ve şirkete kendisini halka satmadan önce çözmesi gereken çok şey bıraktı.

Bessemer Venture Partners’ta bir bulut yazılımı yatırımcısı olan Byron Deeter, “Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce kayıtlı olan veya çıkmayı düşünen şirketler geri çekildiler. Güncellemeyi durdurdular ve ezici bir çoğunlukla bu takvim yılında yeniden dosyalama planları yok. Gerçek faaliyetin başlamasına 10 ay kaldı.” dedi. Gelecek yılki başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliğin daha fazla gecikmeye yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

Halka arzların yokluğunda, yeni şirketler, birçoğunun net servetinin büyük bir kısmı şirket öz kaynaklarına bağlı olan ve bunun bir kısmını satmak için yıllardır bekleyen çalışanlarının kaderini düşünmek zorunda. Deeter, birçok geç aşamadaki şirketin, tipik olarak çalışanların kazanılmış hisselerinin yaklaşık %20’sini satmalarına izin vermeyi içeren benzer işlemlere baktığını söyledi. Deeter, “Genel likidite sorunu gerçek. Çalışanlar likiditeye giden bir yol bulmaya çalışıyorlar. Halk pazarı hala oldukça kapalı olduğundan, alternatifler istiyorlar.” dedi.