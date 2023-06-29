Huawei‘in Finans Direktörü Meng Wanzhou çarşamba günü yaptığı açıklamada, 5G teknolojisini iş dünyasına uygulamanın beklediğinden daha zor olduğunu söyledi.

5G bağlantısının beklentilerinden biri, bireysel tüketiciler için daha hızlı cep telefonu bağlantılarının ötesinde, teknolojinin otonom (sürücüsüz) araçları ve fabrika otomasyonunu daha iyi etkinleştirebilmesidir.

Meng, 5G’yi iş dünyasına getirmenin zorluklarının hafife alındığını ve bunun önceki 2G, 3G veya 4G nesillerinden tamamen farklı olduğunu söyledi. Ancak 5G ekosistemin bir parçası olduğunda geniş ölçekte çalışmalar gerçekleştirmenin mümkün olabileceğini söyledi. Meng, çarşamba günü Şangay Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) 5G’nin tüketim ve ekonomiye sağladığı faydalar hakkında bir açılış oturumunda geniş bir şekilde konuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi, madencilik ve finans gibi belirli sektörlere bulut hizmetleri satmaya çalıştı. Şirket, 2022’de ilk kez bulut bilişim işiyle ilgili rakamları açıkladı ve birim gelirinin geçen yıl 45,3 milyar yuan (6,25 milyar dolar) olduğunu söyledi.

‘Dijital Savaş: Çin’in Teknoloji Gücü Yapay Zeka, Blockchain ve Siber Uzayın Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor?’ kitabının yazarı Winston Ma, “MWC Shanghai ve MWC Barcelona’yı [bu yılın başlarında] karşılaştırdığınızda, ilginç bir yönü vaka incelemelerinin çoğunun evrensel olduğunu bulmanızdır.” dedi.

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Shanghai MWC’nin oturum aralarında konuşurken, Çinli şirketlerin rekabet etme ihtiyacının 5G’nin daha fazla benimsenmesini teşvik edebileceğini söyledi. Aynı zamanda Ma, “Dolayısıyla, Çinli şirketlerin muhtemelen yeni 5G uygulamalarını test etmeye daha hazır ve daha istekli olduklarını düşünüyorum. Ancak elbette hangi sektör olursa olsun, özellikle de mevcut ekosistemlerine sahip geleneksel sektörler için engeller olacaktır.” dedi.

İçindekiler Huawei 5G yasaklamaları

Huawei 5G yasaklamaları

Geçen yıl, ABD yaptırımlarının işleri vurması ve Çin’in Covid-19 kontrollerinin yerel ekonomiye baskı yapması nedeniyle Huawei, yıllık en büyük kâr düşüşünü gördü. Mayıs 2019’da Trump yönetimi, Huawei’yi ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD şirketlerinin Çinli şirkete teknoloji satmasını kısıtlayan bir kara listeye aldı. Huawei ise böyle bir tehdit oluşturduğunu reddetti.

ABD, İngiltere ve Avustralya da Huawei’in 5G ağlarında faaliyet göstermesini yasakladı. Bu ayın başlarında, üst düzey bir AB yetkilisi birliğin daha fazla üyesini bunu yapmaya çağırdı. Almanya, Huawei’i yerel 5G ağından henüz kısıtlamayan ülkeler arasında yer alıyor.

Huawei‘in kurucusunun kızı Meng, ABD’nin talebi üzerine Kanada’da yaklaşık üç yıl tutuklu kaldıktan sonra 2021’de Çin’e döndü. Meng, Huawei’in CFO’su olmasının yanı sıra aynı zamanda Huawei’in yönetim kurulu başkan yardımcısı ve dönüşümlü başkanı.