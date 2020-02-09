Teknoloji sektöründe kadın emeği

Kadın emeği karşılığı, hemen hemen tüm sektörlerde erkek meslektaşlarınınkinden daha düşük olarak ücretlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bürosu verilerine göre bu durum ortalamada maaşlara %15 olarak yansıyor. Eğer konuyu teknoloji sektörüne taşırsak orada durum daha da yakıcı, Forbes teknoloji sektörü kadın çalışanlarının erkek çalışanlara kıyasla eşit işe rağmen %45 daha az kazandığını bildiriyor. Eğer bu mevzunun geçmişte kaldığını ve etkisini kaybettiğini düşünüyorsanız ciddi bir yanılgı içindesiniz. Yukarıda istatistik adı geçen büronun 2019 yılı son çeyrek raporundan alındı. Bu durumun adil olup olmadığını tartışmayı dahi sağlıksız bir anlayış olarak değerlendirmek gerektiği için bunu bir kenara bırakıp özellikle teknoloji sektörü için ‘eşit işe eşit ücret’ konusunda ne yapılabilir ona bakalım.

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Yukarıdaki infografikten de anlaşılabileceği gibi genel iş gücünde de dengeli bir dağılım (%47-%53) olduğu görülen Netflix bir kenara bırakılırsa (ki Netflix’de de teknoloji işlerinde bu oran ancak %30) büyük teknoloji şirketlerindeki teknoloji odaklı işlerde çalışan kadınların oranı yirmili rakamları aşmaktan dahi uzak görünüyor.

Kadın emeği neden daha değersiz olarak değerlendiriliyor?

Kadınlar, maalesef patriyarkal sistemin olumsuz etkilerinden gelişimin ana motorlarından olan teknoloji sektöründe de muaf değiller. Uzun yıllar boyunca teknoloji erkeklerin alanı olarak görülmüştür. Filmleri ve filmlerdeki teknoloji uzmanlarını düşünün, muhtemelen aklınıza yetenekli erkek roller gelecektir. Bu basit örnek gibi birçokları, uzun yıllar boyunca bu toplumsal cinsiyet rollerini oluşturmuş ve bahse konu adaletsizliklere giden yolun taşlarını döşemiştir.

Yukarıda bahsedilen kırılması çok daha önemli ve zor anlayışın yanında, şirketler aynı işi yapan iki kişiden birine daha düşük ücret vermeyi kar olarak görüyor da olabilir. Fakat uzun vadede ölçülmesi zor olsa da, kariyer basamaklarını çıkması engellenen kadınların işten ayrılması, yetenekli kadınların ayrımcılık nedeniyle teknoloji şirketlerini tercih etmemesi gibi gözden kaçan ciddi maliyetler vardır.

Teknoloji şirketleri yaptıkları maaş tekliflerinin %60‘ünde erkeklere daha yüksek maaş öneriyor. Bu rakam 2017’de %63‘dü. Son yıllarda ufak da olsa bir gelişme var fakat bu gelişim hızı mevcut itirazların daha yüksek sesle yapılmasını gerektiğini de gösteriyor.

Teknoloji’de kadının adı

Peki kadınlar olmadıkları bir sektörü mü zorluyor, tarih hiç de öyle söylemiyor.

Ada Lovelace , 1843’te döngüsel programlama kavramını buldu. Bu kavram bugün hala programcılar tarafından kullanılıyor.

, 1843’te kavramını buldu. Bu kavram bugün hala programcılar tarafından kullanılıyor. İlk programlanabilir ve tamamen elektronik bilgisayarı geliştiren ekip kadınlardan oluşuyordu. Eniac Programcılar Ekibi’nin çalışmaları modern bilgisayar kullanımını önemli ölçüde şekillendirdi.

geliştiren ekip kadınlardan oluşuyordu. çalışmaları modern bilgisayar kullanımını önemli ölçüde şekillendirdi. Yazılım mühendisliği terimi Margaret Hamilton tarafından icat edildi. Ayrıca Hamilton, 1969’da ilk aya inmeyi mümkün kılan yazılımı geliştirdi.

terimi tarafından icat edildi. Ayrıca Hamilton, geliştirdi. Yine son yılların en büyük ‘hack’ olaylarından birini gerçekleştiren Paige Thomson adlı kadındı.

Kadınların teknoloji geliştirmede etkili bir rol oynadığı açıktır. Bir kadının “teknoloji konusunda kötü” olduğu klişesinin ne zaman başladığını kesin olarak söyleyemeyiz. Söyleyebileceğimiz, bunun tamamıyla temelsiz olduğudur.

O zaman daha yüksek sesle: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET!