Teknoloji Muhbirliğinde Yeni Bir Dönem Mi Başladı?

Facebook muhbiri Frances Haugen’ın geçen haftaki ifadesi yıkıcıydı. Facebook’un iç işleyişine bir pencere olan aldığı belgeler dikkatli ve metodik bir şekilde açıklandı. Çarpıcı bir andı ve tanıklığı tüm dünyada yankılandı.

Ancak geçen hafta, Silikon Vadisi’ndeki bilgi uçurmanın geleceği için başka bir nedenden dolayı önemli olabilir. Perşembe gecesi, Kaliforniya valisi Gavin Newsom, “Silenced No More” yasasını imzaladı.

Kanunlar, eskiden Pinterest’te çalışan bir muhbir olan Ifeoma Ozoma tarafından zorlandı. Geçen yıl haziran ayında şirkete karşı ırkçılık suçlamalarıyla öne çıktı. Pinterest ise bu iddialar hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

Bunu yaparken, yasanın garip bir şekilde çarpık olduğunu fark etti. ABD’de çalışanları susturmak için Gizlilik Sözleşmelerinin (NDA’ler) kullanılabileceği bir sır değil. #MeToo (#BenDe) ifşaları sırasında tekrar tekrar ortaya çıkan bir şeydi.

Kaliforniya’daki yasa koyucular, cinsel taciz davalarında ihbarcıları koruyan bir yasa getirerek yanıt verdi. Ancak Ozoma, yasanın ırkçılık gibi diğer iddia edilen ayrımcılık biçimlerini korumadığını fark etti. O zamandan beri yasayı değiştirmek için savaşıyor.

Ve perşembe günü, tam da bunu yaptı.

WE DID IT!😭

Words can't fully capture what this means but we named the bill Silenced No More so I’ll say a bit.😂

Abusing workers then forcing silence – under the threat of lost income and healthcare – is depraved. As of Jan 1, 40 MILLION people no longer have to stay silent. https://t.co/WS8PvmkgKa

Ifeoma Ozoma (@IfeomaOzoma) October 8, 2021