Teknoloji Muhbirliğinde Yeni Bir Dönem Mi Başladı?

Facebook muhbiri Frances Haugen’ın geçen haftaki ifadesi yıkıcıydı. Facebook’un iç işleyişine bir pencere olan aldığı belgeler dikkatli ve metodik bir şekilde açıklandı. Çarpıcı bir andı ve tanıklığı tüm dünyada yankılandı.

Ancak geçen hafta, Silikon Vadisi’ndeki bilgi uçurmanın geleceği için başka bir nedenden dolayı önemli olabilir. Perşembe gecesi, Kaliforniya valisi Gavin Newsom, “Silenced No More” yasasını imzaladı.

Büyük değişiklikler

Kanunlar, eskiden Pinterest’te çalışan bir muhbir olan Ifeoma Ozoma tarafından zorlandı. Geçen yıl haziran ayında şirkete karşı ırkçılık suçlamalarıyla öne çıktı. Pinterest ise bu iddialar hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

Bunu yaparken, yasanın garip bir şekilde çarpık olduğunu fark etti. ABD’de çalışanları susturmak için Gizlilik Sözleşmelerinin (NDA’ler) kullanılabileceği bir sır değil. #MeToo (#BenDe) ifşaları sırasında tekrar tekrar ortaya çıkan bir şeydi.

Kaliforniya’daki yasa koyucular, cinsel taciz davalarında ihbarcıları koruyan bir yasa getirerek yanıt verdi. Ancak Ozoma, yasanın ırkçılık gibi diğer iddia edilen ayrımcılık biçimlerini korumadığını fark etti. O zamandan beri yasayı değiştirmek için savaşıyor.

Ve perşembe günü, tam da bunu yaptı.

WE DID IT!😭 Words can't fully capture what this means but we named the bill Silenced No More so I’ll say a bit.😂 Abusing workers then forcing silence – under the threat of lost income and healthcare – is depraved. As of Jan 1, 40 MILLION people no longer have to stay silent. https://t.co/WS8PvmkgKa — Ifeoma Ozoma (@IfeomaOzoma) October 8, 2021

“BAŞARDIK!

Sözcükler bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlatamaz ama tasarıya Silenced No More adını verdik, o yüzden biraz bahsedeceğim.

İşçileri suistimal etmek ve ardından -gelir ve sağlık kaybı tehdidi altında- sessiz kalmaya zorlamak ahlaksızca. 1 Ocak itibariyle 40 MİLYON insan artık sessiz kalmak zorunda değil.”

Ozoma, “Yasa, bir NDA’deki dilden bağımsız olarak Kaliforniya’daki herkesin ayrımcılık, taciz veya diğer herhangi bir yasa dışı davranışla ilgili deneyimleri hakkında konuşmasına izin veriyor” diyor.

Bu, Kaliforniya’daki eyalet yasasında büyük bir değişiklik oldu. Bir gecede, çalışanların öne çıkmasını engellemeye çalışan yasal anlaşmalar ciddi şekilde kısıtlandı.

Bunun için “Harika” diyor.

‘CIA oyun kitabı’

Silikon Vadisi, geleneksel olarak muhbirler için korkunç bir yer olmuştur. Geçen ay, ihbarcıların öne çıkmasına yardımcı olan Foxglove’dan Cori Crider şok edici bir şey söyledi.

“Ulusal güvenlikte on yıldan fazla bir süre çalıştım ve sık sık Silikon Vadisi tiplerinin bu konuda CIA’nın oyun kitabından oynadığını hissediyorum” dedi.

Herhangi bir yerde muhbir olmak zordur. Ancak teknoloji söz konusu olduğunda, özellikle böyle olabilir.

Ozoma, “Bu şirketlerin sahip olduğu gözetim yeteneklerini düşünün. Yaptığınız her şeye erişimleri olduğunu varsaymalısınız” diyor.

Silikon Vadisi paranoyak bir yer ve bunun sağlam bir nedeni var. Fikri mülkiyet ve tescilli teknoloji, bir şirketin değerinin çoğunun geldiği yerdir. Çalışanlarınızın ticari sırlarınızla başka bir şirkete kaçmasını istemezsiniz. Bununla birlikte, teknoloji şirketleri, çalışanların meşru endişelerini dile getirmelerini engellemek için sıkı ifadeli anlaşmalar kullanarak gizlilik görevi sürünmekle suçlanıyor.

Cher Scarlett, Apple’da bir yazılım mühendisi. Geçen ay şirket hakkında ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na şikâyette bulundu. Şirketin işçilerin örgütlenme girişimlerini bastırdığını iddia ediyor. Dosyalarında, Apple’ın çalışanların maaşları araştırma ve tartışma çabalarını defalarca engellediğini iddia ediyor. Ancak teknoloji devi bu konuda yorum yapmadı.

Scarlett, endişelerini alenen dile getirip getiremeyeceğinden veya işe başladığında imzaladığı belgelerdeki yasal sonuçlardan emin değildi. “Biliyorsunuz, avukat olmayan herkes için bu korkutucu. Hukuk jargonunu anlayacak uzmanlığa sahip değilim” diyor.

“Çok, çok ağır ve sonunda çok fazla inceleme ve düşmanlık ile karşılaşıyorsunuz.”

Halkın gözünde

Timnit Gebru, geçen yıl aralık ayında Google’dan kovulduğunu söyledi. Şirketi kurumsal ırkçılık ve araştırmaları bastırmakla suçladı. Google, şirketten ayrıldığı koşullar için özür diledi.

Gebru, sınırsız kaynaklara sahip bir şirketi devralmanın korkutucu olduğunu söylüyor.

“Maliyet, şaka değil” diyor. “Avukatlar çok pahalıya mal oluyor ve buna değip değmeyeceğini bile bilmiyorsun.”

Ve sonra tanıtım var. Gebru iddiaları ortaya attığında, aniden uluslararası ilgi odağı oldu. Telefonu durmadan çaldı. “Hiçbirini duygusal olarak işlemek için zamanım yoktu, hiç zamanım yoktu. Sadece sürekli telefondaydım, (diğer) çalışanlarla ve basınla konuşuyordum.”

“Benim hikâyemin Google’dan önce ortaya çıkmasının çok önemli olduğunu biliyordum” diyor.

Elizabeth Holmes şu anda San Jose’de dolandırıcılıktan yargılanıyor. Kurduğu ve yönettiği şirket Theranos, birkaç damla kanla yüzlerce hastalığı teşhis edebildiğini iddia etti ancak yapamadı.

Skandalın ortaya çıkmasında şirkette çalışan Tyler Shultz çok önemliydi. Cesur ve yürekliydi. Ama aynı zamanda eski Dışişleri Bakanı George Shultz’un torunu ve Theranos tehdit mektuplarıyla onu korkutmaya çalıştığında avukat tutabilirdi.

Haugen’ın ifadesi birçok kişiye ilham verebilir ancak aldığı uluslararası inceleme -Facebook’tan gelen sert tepki- diğerlerini korkutabilir.

Bir de ihbarcıların yaşadığı asırlık bir sorun var: eğer konuşurlarsa işsiz kalacakları korkusu.

Scarlett, “Bence birçok insan öne çıktıktan sonra başka bir iş bulamayacaklarından endişe ediyor” diyor. Tüm bunlar, medyanın Haugen gibi insanlar tarafından neden bu kadar heyecanlandığını açıklamaya yardımcı oluyor. O ilk değil, ancak insanların öne çıkması nadirdir.

Ozoma, “Bu, insanların kişisel durumlarına ve koşullarına dayanan son derece kişisel bir karardır” diyor. Bilgi uçuranların sürecin nasıl sonuçlanabileceğini, ne beklemeleri gerektiğini ve nasıl hazırlanmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak için bir el kitabı yazdı. Cesur bir adım atanlara yardımcı olacağını umuyor.

Yine de Kaliforniya’daki yasadaki değişikliğe rağmen, Ozoma, sistemin ilerlemeye karşı istiflendiğine inanıyor. Ve bu değişene kadar, geçen haftaki senato duruşması gibi sahneler istisna olacak.