En son teknoloji hisseleri ilk yarıyı daha iyi geçirdiğinde, Apple ABD’deki en değerli teknoloji şirketiydi ve Mark Zuckerberg daha doğmamıştı.

Dün Nasdaq, yılın ilk altı ayını %1,5’lik bir ralli ile tamamladı ve 2023 için şimdiye kadarki kazançlarını %32’ye çıkardı. Bu, Nasdaq’ın %37 yükseldiği 1983’ten bu yana teknoloji ağırlıklı endekste ilk yarıdaki en keskin sıçrama oldu.

Geçtiğimiz on yıl, şu anda ABD’deki en değerli şirketler olan mega sermayeli, trilyon dolarlık şirketlerin ortaya çıkışına tanık oldu. Bu önceki dönemlerde sürekli ralliler olsa da hiçbiri 2023’e rakip olacak bir yıla başlamamıştı. Daha da çarpıcı olanı, ABD ekonomisinin hala durgunluğa girme ve bir bankacılık kriziyle hesaplaşma riskiyle karşı karşıya olduğu bu yıl, Silicon Valley Bank’in mart ayındaki çöküşünü gördü. Federal Rezerv ayrıca gösterge faiz oranını istikrarlı bir şekilde 2007’den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

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2023’e girerken, dikkatler yapay zekaya ve metin tabanlı sorulara akıllı ve konuşmaya dayalı yanıt veren üretken yapay zeka sohbet robotları etrafındaki bir etkinlik seline çevrildi. Microsoft destekli OpenAI, ChatGPT programıyla bilinen bir isim haline geldi ve yongaları en son gelişmelerden yararlanan birçok şirkette AI iş yüklerini güçlendirmek için kullanılan Nvidia’ya dolar akıyor. Nvidia hisseleri ilk yarıda %190 artarak 30 yıllık şirketin piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı.

Requisite Capital Management’ın yönetici ortağı Bryn Talkington, “Teknolojinin hakimiyetini görmeye devam edeceğinizi düşünüyorum çünkü hepimiz yapay zeka hakkında hala çok konuşuyoruz” dedi.

Firması Nvidia hisselerine sahip olan Talkington, Nvidia’nın benzersiz bir hikayesi olduğunu ve büyümesinin sektör genelinde paylaşılmadığını söyledi. Aksine, yapay zeka üzerinde çalışan büyük şirketler, Nvidia’nın teknolojisine büyük ölçüde para harcamak zorunda. Talkington, “Nvidia, bu AI altına hücumun yalnızca küreklerine ve baltalarına sahip değiller. Aslında kasabadaki tek hırdavatçı onlar.” dedi.

Apple’ın yükselişi

Apple bu kadar keskin kazançlar görmedi ancak hisse senedi bu yıl%50 arttı. Apple’ın piyasa değeri dün ilk kez 3 trilyon doların üzerinde kapandı. Şirketin hisseleri yaklaşık %2,31’lik artışla yeni bir zirveye ulaştı ve dönüm noktasına ulaşmak için gereken 190,73 doları geçti.

Şirketin mayıs ayında mevcut çeyrek gelirinin yaklaşık %3 düşmesinin beklendiği yönündeki uyarısına rağmen, yatırımcıların hisse senedi ve Apple’ın ürün ve hizmet portföyü konusunda yükselişe devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar, sektördeki çalkantılı bir yılda şirketi parlak noktalardan biri olarak görüyor.

Apple, gelirinin büyük bir kısmı için hala iPhone’a güveniyor. Ancak bu ay Visio’n Pro kulaklığın duyurulmasıyla, yatırımcıların coşkusunu yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Bu, Apple’ın 2014’ten bu yana piyasaya sürdüğü ilk büyük üründü ve önümüzdeki yılın başından itibaren 3.499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.