ChatGPT‘nin arkasındaki ABD merkezli şirket OpenAI, ilk uluslararası ofisinin Londra’da olacağını söyledi. OpenAI CEO’su Sam Altman, hareketin “birinci sınıf yetenekleri çekmek için bir fırsat” olduğunu söyledi.

Bu gelişme AB’nin, şirketlerin sistemlerini eğitmek için kullanılan içeriği ifşa etmelerini gerektiren yapay zekayı (AI) düzenleyen yasa teklifini eleştirmesinden sonra geldi. Bu arada Birleşik Krallık ise “inovasyon yanlısı” düzenleme dediği şeyi planlıyor.

OpenAI İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Diane Yoon, “Araştırma ve geliştirme ayak izimizi, zengin kültürü ve olağanüstü yetenek havuzuyla dünya çapında tanınan bir şehir olan Londra’ya genişletmekten heyecan duyuyoruz. Güvenli yapay zeka oluşturma ve teşvik etme çabalarımızı güçlendirmek için araştırma [ve] mühendisliğinde dinamik ekipler oluşturmaya hevesliyiz.” dedi.

ChatGPT geçen kasım ayında ünlendiğinde, chatbot’un sorulara insan gibi gelen yanıtlar verme yeteneği, en son yapay zeka destekli ürünlere yönelik yoğun küresel ilgiyi başlattı. Ayrıca, Chatgpt’nin potansiyel olarak hangi tehditleri oluşturduğu ve bu riskleri azaltmak için hangi düzenlemelerin gerekli olduğu hakkında bir tartışmayı da ateşlemişti.

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Mayıs ayında University College London’da düzenlenen bir etkinlikte Altman, yapay zekanın istihdam yaratabileceğine ve eşitsizliği azaltabileceğine inandığını söyledi.

İngiltere başbakanı Rishi Sunak, etkinlikte AI’ın “insanlığı olumlu bir şekilde dönüştürebileceğini” ve “kamu hizmetlerini iyileştirmek için çeşitli alanlarda ortaya çıkan fırsatlarla İngiliz halkı için daha iyi sonuçlar sağlayabileceğini” söyledi. Birleşik Krallık hükümeti, 2014’ten bu yana yapay zekaya 2,5 milyar sterlinlik yatırım yaptığını söyledi.

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Sekreteri Chloe Smith şunları söyledi: “OpenAI‘ın ilk uluslararası ofisi olarak Londra’ya genişleme kararı, bir yapay zeka güç merkezi olarak İngiltere’ye ve OpenAI’ın kendi sözleriyle, canlı teknoloji ekosistemimiz ve olağanüstü yeteneğimiz için bir başka güvenoyu. Yapay zeka sektörümüz halihazırda ülke genelinde 50.000’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Fırsatları ortaya çıkaran ve yapay zeka için küresel bir varış noktası olarak yerimizi pekiştiren bir yaklaşımı geliştirmeye devam edeceğiz.”